Премьер Литвы допустила отставку правительства из-за транзита товаров подсанкционного "Беларуськалия"

Премьер Литвы Ингрида Шимоните в понедельник предположила, что из-за ситуации с продолжающимся транзитом товаров подсанкционного "Беларуськалия" по территории страны в отставку уйдет все ее правительство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Могу прямо сказать: я не исключаю такой возможности. Когда поднимается столько вопросов к действиям правительства, тогда правительство, если не может дать на них ответ, должно составлять мандат", - заявила Шимоните.

Она добавила, что ее выбор будет зависеть от того, будет ли она испытывать способность отстаивать интересы государства.

"Самое важное сейчас - не делать торопливых решений, которые усложнят ситуацию, когда нам это не менее нужно - учитывая все международные обстоятельства", - отреагировал президент Гитанас Науседа.

Напомним, два министра - глава МИД и министр транспорта - уже подали заявления об отставке после того, как выяснилось, что белорусская государственная компания "Беларуськалий" сможет продолжить экспорт через территорию Литвы даже после вступления в силу санкций США. Их отставку еще не приняли.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.