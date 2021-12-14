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Активна підготовка до переговорів з Путіним наразі не ведеться – МЗС

Вівторок, 14 грудня 2021, 11:25

Міністерство закордонних справ наразі не веде активної підготовки до прямих переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

"Прямі переговори з Путіним були заплановані, але наразі підготовка до них не знаходиться в активній фазі" - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів США і Росії, вони тривали понад дві години і в основному стосувалися нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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Путін МЗС
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