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У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена з Путіним

Вівторок, 7 грудня 2021, 20:22

У розмові з президентом РФ Владіміром Путіним президент США Джо Байден наголосив, що Штати і союзники відреагують потужними "економічними та іншими заходами", якщо Путін наважиться на військову ескалацію.

Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Білим домом за підсумками відеозустрічі, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість США та наших європейських союзників з приводу нарощування Росією сил довкола України та чітко дав зрозуміти, що США і союзники відреагують потужними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден повторно висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії", - розповіли у Білому домі. 

Зазначається, що президенти уповноважили свої команди продовжити взаємодію за підсумками розмови, і США робитимуть це у тісній координації з союзниками і партнерами.

Окрім питання України, говорили також про стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над деякими регіональними питаннями, як Іран. 

Нагадаємо, розмова по захищеному відеозв'язку почалася близько 17:00 за Києвом і тривала дві години. 

Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

У Кремлі заявляли, що розмова президентів буде робочою, і від неї не варто чекати проривів. 

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюють жорсткий набір заходів у разі військового вторгнення РФ до України, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Про те, чого чекати від розмови двох президентів, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у текстовому форматі: Нова вимога Путіна: що стане головним на переговорах лідерів США та РФ.

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