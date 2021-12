У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена з Путіним

У розмові з президентом РФ Владіміром Путіним президент США Джо Байден наголосив, що Штати і союзники відреагують потужними "економічними та іншими заходами", якщо Путін наважиться на військову ескалацію.

Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Білим домом за підсумками відеозустрічі, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість США та наших європейських союзників з приводу нарощування Росією сил довкола України та чітко дав зрозуміти, що США і союзники відреагують потужними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден повторно висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії", - розповіли у Білому домі.

.@POTUS held a secure video call with President Putin of Russia today to discuss a range of topics in the U.S.-Russia relationship, including our concerns about Russian military activities on the border with Ukraine, cyber, and regional issues. pic.twitter.com/VKdjJhwnhe