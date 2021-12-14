Активная подготовка к переговорам с Путиным пока не ведется – МИД

Министерство иностранных дел пока не ведет активную подготовку к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

"Прямые переговоры с Путиным были запланированы, но сейчас подготовка к ним не находится в активной фазе", - сказал Кулеба.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры президентов США и России, они продолжались более двух часов и в основном касались наращивания российских войск на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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