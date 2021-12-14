Зеленський: дивно чути від РФ вимоги гарантій після того, як вона сама порушила гарантії

Президент України Володимир Зеленський сказав, що для нього дивно чути від президента РФ Владіміра Путіна вимоги "гарантій безпеки" від Заходу і нерозширення НАТО після того, як Росія порушила багато власних обіцянок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, розшифровку якого опублікував Офіс президента.

Зеленського запитали, чи Україна потенційно готова відмовитися від майбутнього членства в Альянсі в обмін на гарантоване відведення російських військ від кордонів.

"Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - відповів Володимир Зеленський.

Він зазначив, що й після розмови лідерів США й РФ, у якій Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки у разі нападу на Україну, угрупування військ біля кордонів не зменшилося. "Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи (про жорсткі санкції - ЄП) звучать переконливо", - додав Зеленський.

Президента запитали також про те, чи бачить він добудований "Північний потік-2" інструментом тиску на самого Путіна.

Зеленський відповів, що продовжує розглядати газопровід як велику загрозу для енергетичної безпеки Центрально-Східної Європи.

"Сам факт, що "Північний потік-2" гіпотетично може бути введений в експлуатацію, є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону. Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", - сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім, наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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