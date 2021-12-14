Зеленский: странно слышать от РФ требования гарантий после того, как она сама нарушила гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для него странно слышать от президента РФ Владимира Путина требования "гарантий безопасности" от Запада и нерасширения НАТО после того, как Россия нарушила многие собственные обещания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, расшифровку которого опубликовал офис президента.

Зеленского спросили, готова ли Украина отказаться от будущего членства в Альянсе в обмен на гарантированный отвод российских войск от границ.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о каких-то гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", - ответил Владимир Зеленский.

Он отметил, что и после разговора лидеров США и РФ, в котором Джо Байден предупредил Путина о серьезных последствиях в случае нападения на Украину, группировка войск у границ не уменьшилась. "Более того, возникло еще одно пространство для эскалации - в Азовском море, где 70% акватории перекрыты Россией. Когда это начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что аргументы (о жестких санкциях. - ЕП) звучат убедительно", - добавил Зеленский.

Президента спросили также о том, видит ли он достроенный "Северный поток-2" инструментом давления на самого Путина.

Зеленский ответил, что продолжает рассматривать газопровод как большую угрозу энергетической безопасности Центрально-Восточной Европы.

"Сам факт, что "Северный поток-2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона. Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - сказал он.

Напомним, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на его выполнение.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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