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В Італії на тлі пандемії різко впала народжуваність

Вівторок, 14 грудня 2021, 16:39

Італійське статистичне агентство ISTAT повідомило у вівторок, що під час пандемії італійські жінки народжують значно менше дітей, ніж будь-коли раніше. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

У січні 2021 року - через 10 місяців після драконівського локдауну в Італії - зафіксували найнижчий рівень народжуваності за всю історію. Зниження склало 13,6% порівняно з тим самим місяцем роком раніше. Це означає, що народилося майже на 5000 дітей менше.

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ISTAT заявив, що після значних падінь також у листопаді та грудні 2020 року мало сумнівів у тому, якою є роль пандемії, і що ця тенденція, схоже, зберігається.

Трохи більш ніж за десять років народжуваність в Італії знизилася на третину: в 2020 народилося 404 892 дитини в порівнянні з 576 659 в 2008 році. 

Майже всі ці зниження пов'язані із сім'ями, в яких двоє батьків є італійцями. 

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