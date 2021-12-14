В Италии на фоне пандемии резко упала рождаемость

Итальянское статистическое агентство ISTAT сообщило во вторник, что во время пандемии итальянские женщины рожают гораздо меньше детей, чем когда-либо ранее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

В январе 2021 года – через 10 месяцев после драконовского локдауна в Италии – зафиксировали самый низкий уровень рождаемости за всю историю. Снижение составило 13,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это значит, что родилось почти на 5000 детей меньше.

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ISTAT заявил, что после значительных падений также в ноябре и декабре 2020 года мало сомнений в том, какова роль пандемии, и что эта тенденция, похоже, сохраняется.

Чуть более чем за десять лет рождаемость в Италии снизилась на треть: в 2020 году родилось 404 892 ребенка по сравнению с 576 659 в 2008 году.

Почти все эти понижения связаны с семьями, в которых двое родителей являются итальянцами.

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