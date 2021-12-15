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Прем’єрка Естонії: збираючи війська біля кордону України, Путін розставляє пастку Заходу

Середа, 15 грудня 2021, 16:35

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що не можна дозволити російському військовому тиску впливати на те, хто може приєднатися до Європейського союзу та НАТО.

Про це вона сказала в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, збираючи війська на кордоні з Україною, а потім пропонуючи НАТО скасувати зобов’язання щодо України та Грузії від 2008 року щодо того, що вони одного дня стануть членами альянсу, президент Росії Владімір Путін "намагається сам представити рішення цієї проблеми, яку він сам же і створив. І я думаю, що ми не повинні потрапляти в цю пастку".

"Я не думаю, що Росія має право говорити що-небудь про те, хто має право, а хто не має права приєднатися до Європейського союзу чи НАТО", — заявила прем’єрка Естонії.

Росія буде займати перше місце в порядку денному двох зустрічей на високому рівні цього тижня. У середу це шостий саміт Східного партнерства. Через день лідери ЄС зустрінуться на Європейській раді, на якій будуть обговорюватися відносини з Москвою та реакція ЄС на військове нарощування на кордоні з Україною.

Для Каллас "дуже важливо, щоб, перш за все, ми дали сигнал на дуже високому рівні, що будь-який військовий тиск ззовні, щоб змусити НАТО, чи Україну, чи ЄС змінити свої рішення чи процес прийняття рішень, неприйнятний.

"Ми також повинні показати, що Україна має друзів і союзників, і ми разом з ними. Тож якщо хтось подумає про агресію проти України, має також розуміти, що за Україною стоять союзники та друзі" - наголосила прем’єрка Естонії.

Раніше повідомлялося, що саміт лідерів Євросоюзу, який збереться в Брюсселі в четвер, включить у свої висновки обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку подальшої агресії проти України. 

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Естонія Путін
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