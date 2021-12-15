Премьер Эстонии: собирая войска у границы Украины, Путин расставляет ловушку Запада

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нельзя позволить российскому военному давлению влиять на то, кто может присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО.

Об этом она сказала в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, собирая войска на границе с Украиной, а затем предлагая НАТО отменить обязательства по Украине и Грузии с 2008 года относительно того, что они однажды станут членами альянса, президент России Владимир Путин "старается сам представить решение этой проблемы, которую он сам же и создал. И я думаю, что мы не должны попадать в эту ловушку".

"Я не думаю, что Россия имеет право говорить что-либо о том, кто имеет право, а кто не имеет права присоединиться к Европейскому Союзу или НАТО", - заявила премьер Эстонии.

Россия будет занимать первое место в повестке дня двух встреч на высоком уровне на этой неделе. В среду это шестой саммит Восточного партнерства. Через день лидеры ЕС встретятся на Европейском совете, где будут обсуждаться отношения с Москвой и реакция ЕС на военное наращивание на границе с Украиной.

Для Каллас "очень важно, чтобы, прежде всего, мы дали сигнал на очень высоком уровне, что любое военное давление извне, чтобы заставить НАТО, Украину или ЕС изменить свои решения или процесс принятия решений, неприемлем.

"Мы также должны показать, что у Украины есть друзья и союзники, и мы вместе с ними. Поэтому если кто-то подумает об агрессии против Украины, должен также понимать, что за Украиной стоят союзники и друзья", - подчеркнула премьер Эстонии.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров Евросоюза, который соберется в Брюсселе в четверг, включит в свои выводы обещание серьезных последствий для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

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