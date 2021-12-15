Саміт ЄС пообіцяє тяжкі наслідки для Росії за подальшу агресію проти України - AP

Саміт лідерів Євросоюзу, який збереться в Брюсселі в четвер, включить у свої висновки обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку подальшої агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у проєкті висновків саміту, за якими ознайомилось агентство Associated Press.

У документі 27 країн Євросоюзу пообіцяють, що "будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки та серйозну ціну у відповідь".

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ЄС буде координувати будь-який пакет санкцій зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні саміту ЄС з цього питання заявила, що крім розширення існуючих санкцій ЄС може вжити "безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для Росії".

Водночас, якщо деякі країни ЄС вважають атаку Росії неминучою, інші, такі як Франція та Німеччина, вважають, що є ще час для дипломатичних кроків.

За даними агентства Bloomberg, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у рамках поїздки на саміт "Східного партнерства" має зустрітися також з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Детальніше про "Східне партнерство" - у відеоблозі від "Європейської правди".

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