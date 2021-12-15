Німеччина оголосила двох співробітників посольства Росії  персонами нон грата

Уряд Німеччини визнав двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон грата після оголошення судового вироку у справі вбивства колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок викликала російського посла у середу і оголосила йому про визнання двох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

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Бербок сказала, що вважає відносини з Росією дуже напруженими після вироку у справі Хангошвілі.

"Це вбивство від імені держави... є серйозним порушенням німецького законодавства і суверенітету Федеративної Республіки Німеччина", - сказала Бербок у Берліні в середу.

МЗС Росії заявило, що Москва відповість на висилку російських дипломатів із Берліна.

Апеляційний суд Берліна у середу засудив 56-річного росіянина Вадима "Соколова"-Красікова до довічного ув'язнення за вбивство етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі в берлінському парку 23 серпня 2019 року.

Суд визнав доведеним, що обвинувачений діяв від імені російської держави.

"Соколов"-Красіков був затриманий у Берліні у день вбивства. Згодом журналістські розслідування встановили, що він пов'язаний із структурами ФСБ.

У рамках розслідування встановили, що перед вбивством він був у Парижі та відвідував там туристичні місця, потім поїхав до Варшави, і вже після цього 22 серпня - до Берліна, де вистежив і вбив Хангошвілі з пістолета з глушником трьома пострілами.

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