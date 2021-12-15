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Довічне: у Німеччині оголосили вирок росіянину за вбивство чеченського командира у Берліні

Середа, 15 грудня 2021, 12:38

Суд у Німеччині засудив до довічного ув’язнення громадянина Росії Вадима "Соколова"-Красікова за  вбивство у берлінському парку колишнього чеченського командира.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі, застрелили в берлінському парку 23 серпня 2019 року. Він був оголошений Росією у розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі поїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього було вчинено черговий замах.

Імовірний вбивця Хангошвілі був затриманий у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Згодом журналістські розслідування встановили, що це прізвище прикриття, і насправді "Соколов" –  пов'язаний із структурами ФСБ 56-річний Вадим Красіков.

Сторона звинувачення попросила для нього довічного ув’язнення, наполягаючи, що це було політичне вбивство за вказівкою з Росії. 

Суд визнав доведеним, що саме ця особа застрелила Хангошвілі, а також визнали особливу тяжкість вчинку, що виключає дострокове звільнення. Також суд визнав доведеним, що вбивство здійснили за вказівкою російських структур.  

Соколов-Красіков на попередніх засіданнях через свого адвоката вимагав вважати його саме Вадимом Соколовим, "громадянином Росії, неодруженим, інженером-конструктором" та заперечував, що є тією ж особою, що й Красіков. 

У рамках розслідування встановили, що перед вбивством він був у Парижі та відвідував там туристичні місця, потім поїхав до Варшави, і вже після цього 22 серпня - до Берліна, де вистежив і вбив Хангошвілі з пістолета з глушником трьома пострілами. 

The Insider, Bellingcat і Der Spiegel у спільному розслідуванні встановили, що Вадим "Соколов" і співробітник ФСБ Красіков - та сама особа. 

Красікова у суді впізнав також свідок з України - харків’янин, сестра дружини якого одружена з Красіковим. Втім, спершу він казав, що не впевнений, що перед ним його родич.

Справа ускладнила російсько-німецькі відносини і призвела до вислання двох російських дипломатів

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