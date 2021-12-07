Для росіянина, звинуваченого у вбивстві чеченського командира у Берліні, просять довічне ув’язнення

Прокурори просять довічне ув’язнення для громадянина Росії Вадима "Соколова"-Красікова, звинуваченого у вбивстві колишнього чеченського польового командира у Берліні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі, застрелили в берлінському парку 23 серпня 2019 року. Він був оголошений Росією у розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі поїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього було вчинено черговий замах.

Імовірний вбивця Хангошвілі був затриманий у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Згодом журналістські розслідування встановили, що це прізвище прикриття, і насправді "Соколов" – пов'язаний із структурами ФСБ Вадим Красіков.

Німецькі прокурори ідентифікували підозрюваного як командира спецпідрозділу ФСБ.

"Він ліквідував політичного опонента і це було актом для стримування", - заявив прокурор Ларс Малкіс.

Соколов-Красіков на попередніх засіданнях через свого адвоката вимагав вважати його саме Вадимом Соколовим, "громадянином Росії, неодруженим, інженером-конструктором" та заперечував, що є тією ж особою, що й Красіков.

У рамках розслідування встановили, що перед вбивством він був у Парижі та відвідував там туристичні місця, потім поїхав до Варшави, і вже після цього 22 серпня - до Берліна, де вистежив і вбив Хангошвілі з пістолета з глушником трьома пострілами.

The Insider, Bellingcat і Der Spiegel у спільному розслідуванні встановили, що Вадим "Соколов" і співробітник ФСБ Красіков - та сама особа.

Красікова у суді впізнав також свідок з України - харків’янин, сестра дружини якого одружена з Красіковим. Втім, спершу він казав, що не впевнений, що перед ним його родич.

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