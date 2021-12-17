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У НАТО отримали вимоги Росії і назвали умови для діалогу

П'ятниця, 17 грудня 2021, 16:23

Північноатлантичний альянс отримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки" з пропозицією не приймати Україну до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в п’ятницю розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми отримали свіжі пропозиції Росії", - сказав він. За словами Столтенберга, НАТО розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України. 

"Ми чіткі у тому, що будь-який діалог з Росією має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, буде базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватиметься в консультаціях з європейськими партнерами НАТО такими як Україна", - сказав він.

За його словами, союзники НАТО дали зрозуміти, якщо Росія здійснить кроки для зниження напруженості, Альянс готовий працювати над "зміцненням заходів довіри". Водночас будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та дорого обійдеться Росії.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Відносини НАТО з Україною – це питання лише України та 30 союзників НАТО", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". 

Напередодні у Кремлі заявили, що вже передали США проєкти договору та угоди щодо гарантій безпеки.

Про загрози, з якими може зіткнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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Альянс Україна-НАТО Столтенберг Росія
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