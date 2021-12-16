РФ передала США свої пропозиції "гарантій безпеки", хоче переговорів у "нейтральній країні"

У Кремлі заявили, що передали США проєкти двох документів про так звані "гарантії безпеки", яких Путін вимагає від НАТО, та готові негайно розпочати переговори у "будь-якій нейтральній країні".

Про це на брифінгу повідомив речник Кремля Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Ушаков (помічник президента РФ. - Ред.) дав роз'яснення щодо проєктів двох документів - договору та угоди - щодо гарантій безпеки, які були вчора по дипканалах у МЗС передані американській стороні. І що дуже важливо, Ушаков довів до Саллівана (радника з нацбезпеки президента США. - Ред.) тезу про нашу готовність негайно розпочати переговори щодо проєктів цих документів", - сказав він.

За його словами, від російської сторони ці переговори вестиме заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков.

"Він буде готовий у будь-який момент вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку таких переговорів", - сказав Пєсков.

15 грудня Москву відвідала помічниця держсекретаря з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Напередодні візиту Донфрід до Москви міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з нею у Києві.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.