Україна теж висунула Кремлю умови у відповідь на його вимоги до НАТО

У МЗС України офіційно відреагували на поширені МЗС Російської Федерації проєкти договору із США та угоди із НАТО про так звані "гарантії безпеки".

Із коментарем виступив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Коментуючи положення оприлюднених документів стосовно України, він наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

"Таку ж позицію поділяє і сам Північноатлантичний альянс, що підтверджується, зокрема, в його заяві від 16 грудня 2021 року.

Це ж стосується і виключного суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин із іноземними державами на двосторонньому рівні, у тому числі в сфері військового співробітництва", - заявив речник МЗС України.

Ніколенко наголосив, що наразі головною безпековою проблемою євроатлантичного простору є збройна агресія Росії і нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях.

"Саме згортання ескалації та припинення розв’язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті", - зазначив він.

У зв’язку з цим у МЗС перерахували перші конструктивні кроки, які повинна зробити РФ, для досягнення цієї мети.

"Закликаємо Росію… невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і вже зараз розпочати виконання Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату, зокрема загальних узгоджених висновків саміту Нормандської четвірки 2019 року, які стосуються, насамперед, неухильного дотримання режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів, продовження процесу розмінування, виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту, відкриття і забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками", - заявив Ніколенко.

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

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