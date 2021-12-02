На полях ОБСЄ за участі низки міністрів провели захід, присвячений Кримській платформі

У Стокгольмі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ відбувся захід, присвячений Кримській платформі, в якому взяла участь низка міністрів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Співорганізаторами заходу виступили Албанія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швейцарія, Румунія, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Україна.

"Я хотів би ще раз висловити особисту вдячність усім партнерам, які взяли участь у саміті Кримської платформи в Києві цього серпня. Тепер ми закликаємо вас приєднатися до нас у реалізації кроків, передбачених Декларацією Кримської платформи", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, на даний момент МЗС створює кримські координаційні центри – щоб разом розвивати мережу постійного та швидкого спілкування між представниками МЗС країн, які беруть участь у роботі Кримської платформи.

Міністр зазначив, що на сьогодні МЗС отримало відповіді 36 з 44 країн.

"Мережа буде сприяти швидкому обміну інформацією з ключових питань та кризових ситуацій, організації зустрічей на полях міжнародних подій, узгодження концепцій та запуску довгострокової діяльності", - пояснив Кулеба.

23 серпня відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи – новостворений міжнародний формат, що ставить на меті домогтися деокупації Криму. Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту ("Європейська правда" розповідала про це), 23 серпня у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

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