На полях ОБСЕ с участием ряда министров провели мероприятие, посвященное Крымской платформе

В Стокгольме на полях министерской встречи ОБСЕ состоялось мероприятие, посвященное Крымской платформе, в котором приняли участие ряд министров.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Соорганизаторами мероприятия выступили Албания, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швейцария, Румыния, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты Америка, Украина.

"Я хотел бы еще раз выразить личную благодарность всем партнерам, принявшим участие в саммите Крымской платформы в Киеве в августе. Теперь мы призываем вас присоединиться к нам в реализации шагов, предусмотренных Декларацией Крымской платформы", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас МИД создает крымские координационные центры – чтобы вместе развивать сеть постоянного и быстрого общения между представителями МИД стран, участвующих в работе Крымской платформы.

Министр отметил, что на сегодняшний день МИД получил ответы 36 из 44 стран.

"Сеть будет способствовать быстрому обмену информацией по ключевым вопросам и кризисным ситуациям, организации встреч на полях международных событий, согласованию концепций и запуску долгосрочной деятельности", - пояснил Кулеба.

23 августа состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы – нового международного формата, ставящего целью добиться деоккупации Крыма. Несмотря на усилия РФ, которая пыталась помешать организации саммита ("Европейская правда" рассказывала об этом), 23 августа в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

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