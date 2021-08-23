Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи

Чому візит прем'єра Грузії не скасовує курс Тбілісі на дистанціювання від України Чинна грузинська влада давно співпрацює з пропутінськими угрупованнями, які фінансуються з Росії. Георгій Канделакі грузинський опозиційний політик, партія "Європейська Грузія",

ексдепутат парламенту та член Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2008-2020 роках

Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати У Києві зберуться президенти, прем’єр-міністри, міністри закордонних справ та оборони, депутати та експерти з понад 40 країн. Рустем Умєров народний депутат, фракція "Голос", співголова міжфракційного об'єднання "Кримська платформа"

Як ЄС допомагає Україні раціональніше керувати держфінансами Проєкт ЄС з підтримки управління державними фінансами працює в Україні вже два роки. І ось перші результати нашої співпраці. Юргіта Домейкієне керівник Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)

5 кроків до покарання Лукашенка: як Україні реагувати на смерть білоруського опозиціонера Якщо білоруський слід буде доведено, смерть Шишова має стати для Лукашенка персональною "справою Скрипалів". Дмитро Соломчук народний депутат України, фракція «Слуга народу»

Не тільки Лукашенко: хто зацікавлений у смерті білоруського опозиціонера в Києві Ми маємо не лише точно встановити, чи причетні спецслужби до цієї смерті, але й які, тобто чиї спецслужби. Богдан Яременко Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

Конфлікт на користь РФ: чому Україна втрачає білоруський ринок Проблеми українського експорту на ринку Білорусі були викликані не політичними санкціями, а преференціями вітчизняним автовиробникам. Олександр Балдинюк президент асоціації "Укркондпром" Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

8 кроків для перемоги над Nord Stream-2: чому боротьбу ще не завершено Оборудка навколо "Північного потоку-2" викликала шквал негативної реакції в США та Європі. Це дає можливість протидіяти проєкту навіть у разі його завершення. Михайло Гончар президент Центру глобалістики «Стратегія XXI»

Рецепти поразки: 7 тез про те, чому США та ЄС програли лобістам "Північного потоку-2" Що забезпечило успіх "Північного потоку-2"? Відповідь на це питання потрібна для визначення подальших дій у боротьбі з російським газовим спрутом. Михайло Гончар президент Центру глобалістики «Стратегія XXI»

Європейські довірчі послуги в Україні: три варіанти розвитку Україна не будує свою критичну цифрову інфраструктуру на стандартах ЄС, що ускладнює нашу подальшу інтеграцію до Єдиного цифрового ринку. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики" Андрій Дресвянніков голова експертної групи з Єдиного цифрового ринку ЄС аналітичного центру УЦЄП

Невдалий шантаж: чому розмови про "розворот" до Китаю шкідливі для України Обіграти США в системі міжнародного права дуже важко. Системи, в якій можна змагатися з рішеннями уряду Китаю, просто не існує. Богдан Яременко Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

Екологічна "зброя" ЄС: як світ спонукатимуть до зменшення викидів вуглецю Як працюватиме європейський механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні? І як Україні підготуватися до швидких змін? Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Тетяна Танчин юрист практики міжнародної торгівлі Sayenko Kharenko

Біженці як гібридна зброя: для чого Лукашенко шантажує ЄС Александр Лукашенко вирішив знайти гібридний важіль тиску на ЄС. Ним стали нелегальні мігранти з країн Близького Сходу. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Три законопроєкти заради екології: як Україні дати старт зеленим перетворенням Україна має великий потенціал стати провідною силою зелених перетворень Європи. Але для цього потрібно швидко підготувати правову базу. Віола фон Крамон депутатка Європейського парламенту

ЄС посилює безпеку споживачів: що зміниться для українського експорту Євросоюз змінює вимоги щодо якості та безпечності продукції, і це стосуватиметься суттєвої частки українського експорту. Олександра Булана кандидат економічних наук, аналітик Українського центру європейської політики

Без компенсацій та капітуляцій: рецепт перемоги у війні з Nord Stream-2 Росія почала газовий шантаж, не чекаючи завершення будівництва "Північного потоку-2". Проте вікно можливостей для України все ще відкрите. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Назустріч конфлікту з ЄС: чим небезпечна заборона експорту металобрухту Україна може отримати новий конфлікт з ЄС, подібний до заборони експорту лісу-кругляка. Тепер - через металобрухт. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Марія Шульга юрист практики міжнародної торгівлі Sayenko Kharenko

Зміни можливі: яких реформ першочергово потребує Україна Завдяки послідовному, хоча і не без перешкод, курсу реформ, Україна має всі шанси вийти з пандемії із кращими результатами, ніж багато хто очікував. Анна Б’єрде віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії

Свято на тлі дитячих могил: як історія зіпсувала День Канади Нинішній День Канади країна провела у вивченні темних сторінок своєї історії. Деякі муніципалітети навіть відмовилися від святкових заходів. Тарас Проданюк дослідник аналітичного центру Canada Global Affairs Institute, співзасновник аналітичного центру ADASTRA

Креативність та ініціатива: 4 принципи модернізації Збройних Сил України Асиметричне стримування – саме так часто описують стратегію України у протидії можливій агресії. Але що саме приховано за цим терміном? Андрій Риженко експерт Центру оборонних стратегій,

капітан 1-го рангу запасу

Інформаційна війна на морі: як Росія атакує навчання Sea Breeze Особливість постійної напруги полягає в тому, що з часом до неї звикають. Саме це відбувається з погрозами Росії - вони дедалі менше лякають світ. Любов Цибульська керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Поворот до Китаю? Запитання до зовнішньополітичної стратегії України Присутність Китаю в українській зовнішній політиці помітно зростає. Тепер це знайшло відображення у Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Дмитро Шульга директор Європейської програми, Міжнародний фонд "Відродження"

Екологічний злочин: спростовуємо міф про безпечність "Північного потоку-2" Позитивний ефект зменшення емісії CO2 в Європі повністю "з'їдатиметься" негативним ефектом від зростання обсягів викидів метану і того ж CO2 на Ямалі та по маршруту газу в ЄС. Михайло Гончар президент Центру глобалістики «Стратегія XXI»

Транзит без перешкод: як спростити торгівлю України та ЄС Український бізнес незабаром може отримати можливість спільного транзиту в ЄС за принципом "один транспортний засіб – одна декларація – одна фінансова гарантія". Вітяніс Алішаускас міжнародний експерт з митних питань Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)

13 запитань про реформу СБУ: чому ці зміни важливі для України СБУ повинна бути докорінно реформована, щоб стати сучасною європейською службою безпеки, здатною краще захищати Україну. Консультативна місія ЄС

"Хвости" євроінтеграції: яких перепон варто чекати для нової угоди з ЄС По суті, для виконання Угоди про асоціацію Україні лишилося трохи більше, ніж півтора року... Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

СОТ рятує рибу: чому це може стати проблемою для України Світова організація торгівлі впритул підійшла до нових правил, що мають протидіяти виснаженню рибних ресурсів. Україна – серед тих країн, що можуть постраждати від нових правил. Леоніла Гугля юрист з права СОТ та міжнародного арбітражу SwissLegal Rouiller & Associés SA (Женева) Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Солодка заборона: чи втратить український мед ринки США та ЄС Український мед може втратити ринок Сполучених Штатів. А можливо, і європейський. Що сталося і як цьому можна запобігти? Наталія Галецька кандидат юридичних наук, викладач Школи права Українського католицького університету Олег Кириєвський керуючий партнер First Chair Legal, співголова Митного комітету Європейської Бізнес Асоціації

Атлантична хартія 2.0: що отримає Україна від посилення співпраці США та Британії Нова хартія претендує на те, щоб на довгі роки визначати співпрацю США та Британії та захист від спільних загроз. Що це означає для України? Атлантична хартія 2.0: що отримає Україна від посилення співпраці США та Британії Марина Рабінович доцент Київської школи економіки

Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ Джо Байден говорив із Путіним, озвучуючи єдину позицію Заходу. В майбутньому це має посилити аргументи Вашингтона в обговоренні нових санкцій проти РФ. Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Після "Північного потоку-2": як Україні захистити свій газовий транзит Угода про асоціацію допоможе Україні гарантувати збереження транзиту газу навіть після запуску "Північного потоку-2". Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

4 перемоги України: чим рішення НАТО важливе для Києва Консенсус НАТО на рівні голів держав щодо готовності бачити Україну членом Альянсу – це нова політична реальність, якої до сьогодні не було. Андрій Загороднюк голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-2020 роках

Без ПДЧ: яке рішення саміту НАТО було би найкращим для України Альянс міг би прийняти політичну декларацію, в якій заявити, що Україна вже володіє всіма практичними інструментами для підготовки до членства в НАТО. Альона Гетьманчук директорка Центру "Нова Європа"

Чи розчарувалися українці в євроінтеграції? В останні ж півтора року відбулося нове статистично важливе зростання підтримки вступу до ЄС – із 53,2% до 58,8%. Олексій Розумний провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова

За крок до неповернення: чому санкційна війна з Білоруссю є неминучою Масштабна санкційна війна з Білоруссю стає неминучою. Заяви Лукашенка щодо Криму не дають нам можливостей залишити все як було. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Прибуткові санкції: як торгова війна України та Білорусі зіграла на руку лобістам Політична ситуація у Білорусі використовується лобістами окремих галузей для просування власних інтересів. Чому це дуже небезпечно? Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Чому зустріч Байдена з Путіним – це можливість для України Ми отримали чітке запевнення, що жодне питання стосовно України не вирішуватиметься без України. Євген Єнін Заступник міністра закордонних справ України

Реформа з секретами: чим зашкодить радянський підхід до держтаємниці у законі про СБУ Оновлений проєкт не сприяє прозорості роботи СБУ та містить суттєві корупційні ризики та загрози... Оксана Нестеренко, Павло Рудь, Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) Заступник міністра закордонних справ України

Спільні виклики та нові можливості: які перспективи співпраці України та Чехії Україна та Чехія мають багато спільних тем для обговорення та кооперації. Обговоримо їх на новому Форумі. Геннадій Максак координатор Української національної платформи Форуму громадянського суспільства "Східного партнерства", голова Ради зовнішньої політики "Українська призма" Давід Стулік Старший аналітик Центру "Європейські цінності", Прага



У 2007-2019 роках - речник представництва ЄС в Україні

Вакцини не для всіх: чи допоможе скасування патентів Україні боротися з COVID Скасування патентів на вакцини не означатиме, що їх стане більше на світовому ринку. Не виключено, що знайти вакцини стане ще складніше. Тарас Кислий партнер юридичної фірми Arzinger

Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2" В інтересах України є тільки припинення побудови "Північного потоку-2". І це можна зробити тільки санкціями США. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Геть від Європи: думки про курс, який насправді обрала українська влада Влада, декларуючи європейські гасла, повсякчас озирається в бік СРСР і його методів управління. І це знову прив'язує нас до російського стійла. Іванна Климпуш-Цинцадзе народна депутатка, фракція "Європейська солідарність", глава комітету з питань інтеграції України до ЄС, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у 2016-2019 роках

Ще не перемога "Газпрому": як Україні повернути підтримку США щодо "Північного потоку-2" Чому союзники України, які так довго підтримували нас у протистоянні "Північному потоку-2", зараз послаблюють тиск на РФ? Вадим Гламаздін ексрадник голови правління НАК «Нафтогаз України»

Сказати Земану "ні!": чому Україна має відмовити дипломату з російським шлейфом Київ має можливість сказати "стоп", доки проблеми не стали реальними. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Ефективна, але є нюанс: чому Норвегія відмовилася від AstraZeneca Відмова перенесе завершення планової вакцинації лише на два тижні. Саме цей факт дозволив Норвегії відмовитися від використання AstraZeneca. Марія Бачмага директорка громадської організації "PH-Capital. Експерти з громадського здоров'я"

Дунайський шлях до членства: як Україна наближається до вступу в ЄС Цьогоріч День Європи в Україні присвячений Дунайській тематиці. Це не випадково. Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України

Друге дихання СОТ: за яких умов світ скасує патенти на COVID-вакцини Практика ухвалення рішень щодо тимчасового звільнення від зобов’язань за угодами СОТ не є новою. Однак нинішнє виключення стане особливим. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Тетяна Танчин юрист практики міжнародної торгівлі Sayenko Kharenko

Що дасть Україні обмеження імпорту з Білорусі Наша країна вперше зробила крок на шляху захисту національного виробника високотехнологічної продукції на українському ринку. Юхим Хазан віцепрезидент асоціації "УкрАвтоПром"

Пандемія в допомогу: як змінилася російська пропаганда в країнах Балтії Російська пропаганда намагається створити картину, в якій більшість населення балтійських країн довіряють російській вакцині. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення Чи зможуть всі країни виробляти вакцини від COVID без дотримання прав інтелектуальної власності? Це питання зараз вирішується у СОТ, і позиція ЄС може стати вирішальною. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Провал Додона: що робив експрезидент у "Межигір’ї" Лукашенка Історія настільки неймовірна, що про неї треба розповісти у деталях – і показати на відео. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Найбільш проєвропейське місто: як Хмельницький виграв нагороду ПАРЄ З-поміж усіх європейських міст-претендентів на найвищу відзнаку від Парламентської асамблеї Ради Європи саме Хмельницькому дістався 2021 Europe Prize. Тетяна Гайдук креативна директорка TRUMAN Agency, співавторка проєкту KYIV NOT KIEV

Зелений курс ЄС для України: як виграти від співпраці за новою європейською політикою Вже понад рік дискусії про Європейський зелений курс не виходять за рамки гасел, міфів і "зради"... Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Кримська платформа: як залучити світ до протидії окупації Чим важлива Кримська платформа? Це потужний сигнал усьому світу, що в Криму є спротив. Що люди хочуть жити у вільній Україні, а не виживати з окупантами. Рустем Умєров народний депутат, фракція "Голос", співголова міжфракційного об'єднання "Кримська платформа"

Насіння без права на виїзд: чи отримає Україна нову проблему у відносинах з ЄС Підвищення цін на олію штовхає уряд до обмеження експорту. Чи піде ЄС на новий торговельний арбітраж з Україною, як це було з лісом-кругляком? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Польське шкільне питання: хто заплатить за освіту для українських дітей Найближчим часом Україна може зіткнутися із новим викликом у відносинах із Польщею. Тепер - у сфері шкільної освіти. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Закриття Європи: як друзі Україні зазнали поразки у EuroNest Шанс на виправлення ситуації залишається. Ставлення німецьких політиків за бажання і певних зусиль можна змінити... Володимир Ар'єв народний депутат України, "Європейська солідарність". Глава делегації в ПАРЄ у 2015-2019 роках, член делегації у асамблеї "ЄвроНест" з 2019 року

Без консультацій: навіщо Україна розпочинає торговельний конфлікт із Білоруссю Виглядає дуже схожим на те, що Україна стоїть на порозі масштабної торговельної війни з Білоруссю. Проте досі невідомо, чи планувала українська влада такий розвиток подій. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

"Жовта картка" для промислового безвізу: де Україна створила собі проблеми Україна може зіткнутися з ризиком призупинення переговорів щодо "промислового безвізу", що стане суттєвою проблемою для експортерів. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики" Олександра Булана кандидат економічних наук, аналітик Українського центру європейської політики

Навіщо Україні закон про адмінпроцедуру: досвід Латвії Законопроєкт "Про адміністративну процедуру" стосується не просто дотримання європейської практики. Йдеться про передбачуваність та надання громадянам і бізнесу більше прав. Яутріте Бріеде адміністративна суддя Верховного суду Латвії

Два тижні безпекової дипломатії: відповідь України на російську загрозу Сьогодні світ єдиний у своїй позиції – новий етап ескалації не пройде безкарно для Росії. Така підтримка України є дійсно безпрецедентною. Ігор Жовква заступник глави офісу президента України, дипломатичний радник президента Зеленського

Наш спільний виклик: як Україна може допомогти побороти диктатуру Лукашенка Режим Лукашенка становить пряму загрозу незалежності Білорусі, а отже, і безпеці України. Звільнення Білорусі від тиранії відповідає й інтересам України. Франак Вячорка радник Світлани Тихановської

З оглядом на Китай: як США та Іран повернулися до переговорів щодо ядерної програми Іран і США повернулися до переговорів щодо ядерної програми. Що підсилює позицію Тегерана і що робить її вразливою? Поліна Сіновець керівник Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї

Чому Зеленський звільняє ефективних послів України? Зеленський нині справді звільняє найфаховіших керівників посольств України. Але ці звільнення неуникні. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Хто виграв на конфлікті з ЄС: які наслідки мав мораторій на експорт деревини Офіційна статистика підтверджує, що мораторій на експорту лісу був насамперед протекціоністським заходом, що не мав суттєвого впливу на екологію. Євген Ангел науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Що не так з "партійною реформою" в Україні: погляд Венеційської комісії Не завжди поради з Венеційської комісії є безумовними. Але тут критика ініціативи влади – цілком обгрунтована. Богдан Бернацький Старший лектор Києво-Могилянської академії

Нова транспортна стратегія ЄС: до чого варто бути готовій Україні Нова транспортна стратегія ЄС може негативно вплинути на український автомобільний бізнес, який займається перевезенням вантажів у Європі. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Самозаспокоєння Зеленського: що не так із "нормандськими" ініціативами Банкової Україні не варто розраховувати ані на Нормандський саміт, ані на оновлення Мінських домовленостей. Натомість краще орієнтуватися на гру в довгу. Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

Час для прискорення: як розвиватимуться торговельні відносини України та Британії Настав час, щоб ми у Британії зробили кроки назустріч та активізували наші взаємні відносини з Україною. Кетрін Меєр баронеса, спецпосланниця прем'єр-міністра Великої Британії з питань торгівлі з Україною

Новий вимір європейської інтеграції: що означає курс ЄС на стратегічну автономію Чи можливе досягнення ЄС бажаної "стратегічної автономії"? І як це може вплинути на відносини з Вашингтоном, Пекіном та Москвою? Єгор Васильєв аналітик, магістр європейського права Лондонської школи економіки та політичних наук

Україна не гірша за Балкани: як Києву вести діалог з ЄС про перспективу членства Чи готова Україна говорити про членство в ЄС? Не менше, аніж країни Західних Балкан, з якими Євросоюз веде такий діалог. Майкл Емерсон асоційований старший науковий дослідник, Центр європейських політичних досліджень (CEPS)

Брехня Гаррі та Меган Маркл: що змінило скандальне інтерв’ю для британської монархії Чи здатні звинувачення у расизмі підірвати довіру до британської королівської родини? Володимир Куренной народний депутат України (2006-2007, 2012-2014, 2018-2019)

Проукраїнські "радикали": хто у Франції протистоїть російській пропаганді Їхні погляди не зовсім вписуються у традиційну проросійську зовнішньополітичну стратегію Франції, тож дехто називає їх "радикалами"... Оксана Мітрофанова кандидат політичних наук, запрошений науковий співробітник Дому гуманітарних наук Парижа (Франція)

Дністер як проблема: що дозволить зберегти зближення України та Молдови У стосунках України та Молдови нині відбувається те, чого давно не було – розпочалося їхнє зближення. Леонід Літра старший аналітик Центру "Нова Європа" Ніку Попеску директор програми "Wider Europe", Європейська рада з міжнародних відносин, Париж

Проти зброї та поліції: реформи Байдена, здатні розсварити американців Які реформи Джо Байдена найбільше розколюють американське суспільство? І якими можуть бути наслідки їх впровадження? Максим Карижський керівник консалтингової компанії Karyzhsky Communications

Шанс на зміни: що дасть Україні головування у Дунайській стратегії Україна стане першою країною за межами ЄС, що очолюватиме Дунайську стратегію – масштабну макрорегіональну ініціативу Євросоюзу. Ігор Студенніков виконавчий директор Центру регіональних досліджень (Одеса), член виконкому Дунайського форуму громадянського суспільства (Айзенштадт, Австрія) Артем Филипенко завідувач відділу досліджень Придунайсько-Чорноморського регіону Національного інституту стратегічних досліджень

Три реформи, які наближають український ринок землі до Європи До відкриття ринку землі залишилося менше ніж 100 днів. Проте для завершення цього історичного процесу ще потрібно доопрацювати правову базу. Клаус Дайнінгер провідний економіст Світового банку, керівник програми «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні»

"Європеїзуємо" Раду: як має змінитися робота українського парламенту Верховна рада має інституційно посилюватися. І важливим кроком на цьому шляху є створення незалежної парламентської служби. Ілона Хмельова експертка з правових питань Програми USAID РАДА

Абортам бути: як влада Польщі визнала поразку у протистоянні з суспільством Польська влада вимушена шукати шляхи для відступу в питанні повної заборони абортів у країні. Проте знайти вихід із цієї ситуації вкрай непросто. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Брюссельські уроки: що може завадити перегляду Угоди про асоціацію Що залишилося поза увагою сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС? І що може завадити Україні добитися перегляду Угоди про асоціацію? Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Новий рівень відносин: що змінить для України та ЄС перегляд Угоди про асоціацію Перегляд Угоди про асоціацію з Україною створює для ЄС можливість досягнути стратегічного успіху у своїй зовнішній політиці та політиці безпеки. Майкл Емерсон асоційований старший науковий дослідник, Центр європейських політичних досліджень (CEPS) Вероніка Мовчан Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

НАТО все далі: як Грузія втрачає шанси на членство в Альянсі Грузія стрімко втрачає шанси отримати план дій щодо членства у НАТО. Чому замість виходу з кризи у Тбілісі взяли курс на загострення? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Нові часи у СОТ: які зміни чекають на світову торгівлю і чому це важливо для України Чому вибори нового гендиректора Світової організації торгівлі ледь не призвели до її краху? І чи здатна нова керівниця вивести організацію з глибокої кризи? Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Олександра Сандул молодший юрист практики міжнародної торгівлі Sayenko Kharenko

Складна розмова з ЄС: як Україна розпочала перегляд Угоди про асоціацію Українська сторона має позбутися ілюзій щодо швидкого закінчення переговорів з ЄС про оновлення Угоди про асоціацію. Це буде марафон з елементами естафети. Назар Бобицький директор Брюссельського офісу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA)

Негідник, проте свій: як Росія експлуатує міф про свою належність до Європи Чому європейські політики так налякані думкою про можливість "втратити Росію для Європи"? І які ризики це несе? Олексій Панич доктор філософських наук, перекладач, провідний науковий співробітник "Дух і Літера"

Десятиріччя вирівнювання: чи наздожене Східна Європа своїх заможних сусідів Чи здатні країни Центральної та Східної Європи рішуче скоротити розрив із провідними країнами ЄС? І що заважає їм це зробити? Тімо Баас професор макроекономіки Університету Дуйсбург-Ессен (Німеччина)

Проблема не лише в Україні: чому допомога ЄС втрачає ефективність Спротив реформам з боку місцевих еліт та їхня втома від зобов’язань роблять хронічною проблему неефективного використання допомоги ЄС. Марина Рабінович доцент Київської школи економіки

Поразка і перемога України: що сталося на гібридній сесії ПАРЄ Те, що сталося цього тижня у Страсбурзі, має стати для Києва сигналом тривоги. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

НАТО-тест для Порошенка: чому оновлення СБУ залежить від команди експрезидента Проти реформи СБУ одночасно виступають проросійська ОПЗЖ, фракції Тимошенко та Порошенка... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Врятувати клімат, не знищити торгівлю: два виклики для економічної дипломатії Щоб досягти мети кліматичної нейтральності, недостатньо просто налаштувати усі свої політики на її досягнення. Попереду – два дипломатичні виклики. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Що відбувається у ПАРЄ: реалістично про битву України за нові санкції проти РФ Хай як ми ставимося до Навального, але для ПАРЄ саме ця справа є тим дратівливим фактором, який додає шансів санкціям... Леся Василенко народний депутат України (фракція "Голос")

Якими мають бути судова та антикорупційна реформи: поради G7 для України Публікуємо документ послів країн G7, тобто "Групи семи", про те, що зможе зміцнити систему правосуддя в Україні... Посли країн "Великої сімки"

Що дасть Україні інтеграція у цифровий простір ЄС Інтеграція України у цифровий простір ЄС може прискорити економічне зростання на 2,4-12,1%. Але для цього треба зробити "домашнє завдання". Світлана Таран експерт Центру досліджень міжнародної торгівлі Trade+ при Київській школі економіки Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

"Зробити Америку знову великою": що може отримати світ від президентства Байдена Мені боляче, коли проводять хибні паралелі між двома українськими революціями та подіями у Вашингтоні 6 січня. Олександр Щерба посол України в Австрії

Ядерний виклик для Джо Байдена: чи продовжать США договір з РФ У Джо Байдена є лише 16 днів на ухвалення рішення про долю СНО-3 - останньої чинної угоди з РФ у сфері контролю над озброєннями. Поліна Сіновець керівник Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї

Кліматична нейтральність до 2050 року: план дій для України Чи здатна Україна зробити свою економіку кліматично нейтральною? Причому – одночасно з Євросоюзом? Впевнені, що це нам по силах. Ігор Петрашко міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Курс на північ: як змінюється арктична політика ЄС У 2021 році ЄС має намір повністю оновити свою стратегію дій в арктичному регіоні. Як вона змінювалася і що являє собою на сьогодні? Олексій Панчак експерт Аналітичного центру «ADASTRA»

Друга відставка ворога Саакашвілі: навіщо йде "на пенсію" найвпливовіший політик Грузії Бідзіна Іванішвілі, засновник та лідер "Грузинської мрії" – партії, яка керує Грузією вже вісім років, – несподівано заявив, що назавжди залишає політику. Гія Нодія професор Державного університету Іллі (Тбілісі)

"Європейська правда" змінюється. Допоможіть визначити, як саме Ми стали головним виданням країни, що висвітлює європейські події. Та настав час рухатися далі. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди" Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Рік після збиття PS752 у Ірані: чому ми впевнені, що справедливість неминуча Досі залишаються сумніви щодо подій, які призвели до загибелі літака, а також про те, чому Іран не гарантував безпеку польоту... Міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану і Британії редактор "Європейської правди"

7 викликів для Зеленського: що приніс 2020 рік у зовнішній політиці України Давно забуто про принцип "нічого про Україну без України", а кризовий 2020 рік лише додав браку стратегічного мислення на Банковій. Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

Шпаргалка для уряду: чим корисні для України умови "розлучення" Британії та ЄС Угода Британії та ЄС не має прямого впливу на Україну. Проте вона посилює нашу позицію на переговорах про оновлення Угоди про асоціацію. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Дипломатія 2020 року: чим може пишатися президент Зеленський Тепер ми з упевненістю говоримо про оновлення Угоди про асоціацію з ЄС вже у 2021 році... Ігор Жовква заступник глави офісу президента України, дипломатичний радник президента Зеленського

Пріоритет на два найближчі роки: як Україна добивається промислового безвізу з ЄС Промисловий безвіз ЄС віднині офіційно – пріоритет зовнішньої політики України на наступні два роки. Чому це так важливо? Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Нові правила для кругляка: що має зробити Україна з мораторієм на експорт лісу ЄС начебто добивається своєї мети – заборону експорту кругляка визнано такою, що не відповідає вимогам Угоди про асоціацію. Втім, це не означає, що заборону експорту треба скасувати. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Дві пастки для Nord Stream 2: що означають нові санкції США проти російського проєкту Завдяки новим санкціям, навіть якщо Nord Stream 2 й буде добудовано, він лежатиме на балтійському дні пам’ятником трубі вартістю майже $10 млрд. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Ядерний програш РФ: як чеське суспільство завдало поразки "друзям Путіна" Опір суспільства та опозиції змусив чеську владу відкласти найбільший тендер в історії країни. І це стало потужним ударом по інтересах Кремля та його "друзів". Давід Стулік Старший аналітик Центру "Європейські цінності", Прага



У 2007-2019 роках - речник представництва ЄС в Україні

5 років страждань: що означає затримка Україною євроінтеграційних реформ Чи має відношення Угода про асоціацію з ЄС до захисту прав тварин? В тому числі сільськогосподарських? Ліза Сєвєріна керівниця департаменту зі сталого розвитку Cage-free Альянс

10 уроків Парижа: як має змінитися курс Києва у діалозі про Донбас Єдиний нормандський саміт президента Зеленського може стати позитивним для України - якщо Банкова критично проаналізує і винесе з нього уроки. Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

Не полюйте на Угорщину: відповідь посла про обшуки, емоції та "громадянську війну" У цій "війні" зброя – це слова і твердження. Складається враження, що на Угорщину можна полювати, як на вовків. Іштван Ійдярто надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні

Більше проблем, менше прогресу: як ЄС оцінив євроінтеграційну роботу України Звіт Єврокомісії щодо виконання Україною Угоди про асоціацію не став успіхом Києва. Ба більше, європейська сторона незадоволена нашими результатами. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

З широко заплющеними очима: що заважає Бундестагу визнати Голодомор геноцидом Вже понад рік триває розгляд Бундестагом петиції про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Громадська ініціатива зіткнулася із шаленим опором чиновників... Андрій Мельник посол України у Федеративній Республіці Німеччина

Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу НАТО визначається з баченням свого майбутнього на найближче десятиріччя. Чи враховує воно євроатлантичні амбіції України? Альона Гетьманчук директорка Центру "Нова Європа"

Справа MH17 дійшла до суті: чим завершилося досудове слідство Окружний суд Гааги завершив стадію досудового слідства у справі про збиття авіалайнера MH17. Які результати цього етапу і як справа розвиватиметься далі? Андрій Гук експерт в авіаційному праві, партнер в ЮФ "Анте"

Як досвід Естонії допоможе Україні позбутися черг на кордоні Один момент нас сильно роздратував. Це – черга, яку ми побачили на польсько-українському кордоні. Каімо Кууск Посол Естонії в Україні

Завдання для НАТО: що має зробити Альянс у чорноморському регіоні Агресивна політика Росії та непроста ситуація у Чорноморському регіоні вимагають від НАТО рішучих дій. Єгор Чернєв народний депутат, голова делегації України у ПА НАТО

Нова азійська зона вільної торгівлі: що це означає для США, ЄС та України Нова торговельна угода охоплює десять країн Південно-Східної Азії та п’ять їхніх партнерів, формуючи об’єднання, на яке припадає третина світового ВВП. Марина Рабінович доцент Київської школи економіки

Не лише через Крим: чому для Зеленського важливе обрання Санду президентом Молдови Ми чекаємо Маю Санду в Києві на початку 2021 року, і епідеміологічна ситуація не стане цьому на заваді. Ігор Жовква заступник глави офісу президента України, дипломатичний радник президента Зеленського

Куратор з енергоефективності: як у Європі модернізують житлові будинки Як Україні збільшити кількість господарств, що проводять енергомодернізацію? Для цього, як показує європейський досвід, потрібне створення нової професії. Володимир Бригілевич голова правління "Центру досліджень місцевого самоврядування"

РФ на морі – більше не "агресор"? Як Україна встановила собі правову міну у керченській справі У тому, що це була збройна агресія РФ, немає жодних сумнівів. Але Україна від цього визначення відмовилася... Андрій Риженко експерт Центру оборонних стратегій,

капітан 1-го рангу запасу Богдан Устименко юрист, фахівець у сфері міжнародного морського права, учасник Морської експертної платформи (Україна)

Гроші – не церкві, а лікарням: як змінюються "жіночі протести" у Польщі Протести у Польщі вийшли за межі рішення Конституційного трибуналу. Тепер у протестувальників з'явилися й нові вимоги, в тому числі – відставка уряду. Дарина Дворніченко кандидат політичних наук, дослідниця в Kirkland Research Program

Україна помітила роспропаганду: чи стане успішним центр із протидії дезінформації Чи стане успіхом запуск Україною міжнародного центру з протидії дезінформації? Особливо без залучення тих експертів, які роками протистоять російській пропаганді. Любов Цибульська керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Ядерний компроміс Трампа: навіщо США йдуть на поступки в діалозі з РФ Вашингтон раптом пом'якшив свою позицію в питанні продовження дії СНО-3, останнього ядерного договору, підписаного США і РФ. Поліна Сіновець керівник Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї

Увага на деталі: як майбутній президент США змінить відносини з Україною Наскільки Трамп та Байден віддані українському суверенітету та чи висловлюються на його підтримку? За цим показником президент Трамп досяг жахливих результатів. Бенджамін Шмітт ексрадник Держдепу з питань енергетичної безпеки у Європі, постдокторант Гарвардського університету

Чому Байден буде змушений не надто цікавитись Україною Якщо Байден виграє, республіканці атакуватимуть його звинуваченнями про справи його сина з компанією Burisma. І в Україні знайдуться люди, готові їм допомогти. Пол Д’Аньєрі професор, експерт зі східноєвропейської та пострадянської політики в University of California, Riverside

Допомога замість шантажу: чому перемога Байдена краще для України Джо Байден стане тим другом, який потрібен українській державі — таким, який надає підтримку, але й для просування реформ готовий тиснути на керівництво України. Стівен Пайфер старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету, посол США в Україні (1998-2000 рр)

Трамп чи Байден: хто з них більш готовий протистояти Росії Якщо Росія піде на широкомасштабну агресію, то людиною, яка найімовірніше відповість на це застосуванням сили, буде не Байден, а саме Трамп. Девід Саттер старший науковий співробітник Hudson Institute (США)

Чому США мають зупинити Північний потік-2: відкритий лист народних депутатів Європейці, американці й усі, хто вибирає свободу, а не примус, мають чітко розуміти наміри Москви. США повинні зупинити плани Росії, поки не пізно. Група народних депутатів України

5 рецептів самоврядування: що зробило успішною місцеву владу у Польщі Місцева влада у Польщі довела спроможність управляти грошима - протягом 30 років збанкрутувала тільки одна гміна. Що варто запозичити Україні? Яна Чернопищук кандидат юридичних наук, керівник відділу економічного розвитку Білгород-Дністровської міської ради

Три речі, що об'єднують плани Байдена та Трампа щодо України Що ж станеться у разі перемоги Байдена? Його адміністрація навряд чи просто відновить політику епохи Обами... Скотт Каллінан ексспівробітник Комітету у закордонних справах Палати представників США, підкомітет із питань Європи, Євразії та нових загроз

Жага до перегляду кордонів: що важливо для України у карабаському конфлікті Конфлікт у Карабаху має мало подібного до Донбасу чи Криму. Окрім одного: Вірменія, як і РФ, є державою-окупантом. Ігор Семиволос Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень

Чому Лукашенко досі зберігає владу: 6 висновків про хід білоруських протестів Політична криза в Білорусі триває вже два місяці. І хоча влада відновила контроль над ситуацією, протест не видихається і йде вглиб. Дзяніс Мельянцов координатор програми «Зовнішня політика Білорусі» Ради з міжнародних відносин "Мінський діалог"

Brexit як шанс для експорту: що дасть Україні ЗВТ із Британією Завдяки новій зоні вільної торгівлі, Україна де-факто збільшує обсяг своїх безмитних тарифних квот. До існуючої квоти ЄС, яка залишилася незмінною, додалася й британська. Василь Мирошниченко голова українського офісу Українсько-британського сіті клубу

Лондон на паузі: чим британський карантин відрізняється від українського Якщо ти зайшов у британський паб - будь готовий до того, що тебе попросять зачекінитись у цьому місці через спеціальний додаток британського МОЗ... Дмитро Наталуха народний депутат України (фракція "Слуга народу"), голова комітету з питань економічного розвитку

Нові амбіції та пандемія корупції: про що ми говорили у Брюсселі. Колонка Володимира Зеленського Очевидно, що членство в ЄС неможливе вже завтра. Але що ми точно хочемо розуміти, то це чіткий та узгоджений з нашими європейськими партнерами покроковий план. Володимир Зеленський президент України

Проблеми для України будуть і з Трампом, і з Байденом: думки американців про вибори в США Трамп може продовжити "проросійську" лінію і у разі обрання на другий термін – і тоді Україна опиниться на самоті... Майкл Кіммедж професор історії, Католицький університет Америки; позаштатний аналітик, Німецький фонд Маршалла (German Marshall Fund), США

Інерція руху до Європи вичерпується: думки Петра Порошенка до саміту Україна-ЄС Такого масштабу антизахідної риторики, як тепер, в українських медіа не було з 2013 року... Петро Порошенко п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність"

Війна в інтересах РФ: якою має бути позиція України у карабаському конфлікті Один із факторів миру для Карабаху – подальше міжнародне обмеження агресивних можливостей Росії творити хаос на території сусідів. На це й мають бути спрямовані зусилля України. Соломія Бобровська Народна депутатка IX скликання, фракція "Голос"

Формула з двома невідомими: як українському агроекспорту виграти від змін у ЄС Перегляд торговельної частини Угоди про асоціацію та впровадження Євросоюзом Green Deal – як із цих складових скласти формулу, максимально вигідну для українського експорту? Володимир Лапа радник зі стратегічного планування президента Ukrainian Agribusiness Club, ексголова Держпродспоживслужби

Труднощі перекладу: як ЄС знову згадав про "мовне питання" і чому це важливо для України Цілком ймовірно, що вже незабаром французька знову може стати мовою європейської дипломатії. Не першою, але і "не другою". Євгенія Габер заступник директора Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка

Разом із ЄС: як Україні визначити свої пріоритети для участі у Green Deal Україна має менше року для формування позиції щодо участі у Green Deal, розрахунків впливу цих процесів на економіку, визначення пріоритетних сфер співпраці. Вікторія Єршова кандидат юридичних наук, проєкт ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Association4U)»

Момент істини для Лондона: чи піде Британія на конфлікт із ЄС та США Вже 29 вересня Палата громад має намір розглянути у другому читанні закон про внутрішній ринок – ініціативу, здатну серйозно розсварити Лондон не лише із Брюсселем, а й з Вашингтоном. Єгор Брайлян історик, журналіст

Ефективніше, ніж коктейлі Молотова: топ-5 українських міфів про протести в Білорусі Білоруси зносять не одного Лукашенка, а всю його систему. І кіберпартизани тут мають більший ефект, ніж коктейлі Молотова. Севярин Квятковський літератор (Білорусь)

5 ключових проблем українських ОСББ: як вони вирішені у Європі Що заважає українським об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) працювати так само ефективно, як і їхні аналоги у Європі? Марія Осипчук юристка з питань управління житлом

Зміна клімату як виклик для нацбезпеки: як Україні реагувати на нові екологічні ризики Екологія стала складовою частиною системи національної безпеки України. Що це означає на практиці та які зміни чекають вітчизняну дипломатію? Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Чому термін перебування білорусів в Україні потрібно збільшити до 360 днів Загроза політичного переслідування змушує багатьох білорусів прийняти рішення про тимчасовий переїзд. Однак Україна замість допомоги пропонує їм вкрай складну модель легалізації (рос.). Владімір Жбанков кандидат юридичних наук, експерт з міграційного права Паліна Бродік координаторка Free Belarus Center

Захищатися від ЄС чи діяти разом: як Україні готуватись до нових вимог Green Deal Green Deal – це не загроза, а шанс для українських виробників. Шанс на модернізацію, оновлення і прибутки. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Під прикриттям виборів на Донбасі: що зробило переговори у Берліні невдалими для України Якщо для Києва ідеєю фікс є нормандський саміт, то Росія у традиційній для неї манері просуває свій порядок денний. Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

Євроінтеграція на залізниці: що змінить прихід приватної тяги до України Зміни, які мають відбутися, включають ліквідацію монополії "Укрзалізниці" та рівноправний доступ до інфраструктури... Владислав Криклій міністр інфраструктури України

Чим загрожує відмова України від строків переходу на екологічні норми ЄС В уряді пропонують заощадити і відкласти імплементацію законодавства ЄС у частині захисту довкілля. Проте така ініціатива може призвести до більших збитків – Україна просто втратить ринок ЄС. Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Головний з перегляду ЗВТ: що означає для України новий єврокомісар з торгівлі Новий єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс як ніхто інший розуміє потреби України. І це чудова новина в контексті наших планів переглянути умови режиму вільної торгівлі з ЄС. Назар Бобицький директор Брюссельського офісу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA)

Один шанс на покоління: чому Україні варто поспішити із земельною реформою Які реформи є найнеобхіднішими для відновлення та підвищення рівня доходів українців після подолання епідемії? Найперспективнішою є земельна реформа. Аруп Банерджі директор Світового банку у справах країн Східної Європи

Примус до вільної торгівлі: чим небезпечний прорив у переговорах про ЗВТ із Туреччиною Чи означає "новий поштовх у переговорах" із Туреччиною, що Анкара зрештою погодилася на компроміси? Навряд чи. Адже за останній місяць умови торгівлі змінилися явно не на нашу користь. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

"Русофоби" проти волі: чому РФ відмовила у підтримці білоруській опозиції Відверто проросійські заяви лідерів білоруської опозиції часто шокують українців. Натомість у РФ білоруська опозиція була призначена на роль тих, хто просуває інтереси Заходу на шкоду Росії. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Як європейські реформи змінюють українську школу Формально в Європі немає єдиної системи освіти. Проте держави ЄС будують спільний освітній простір, де гарантовано високу якість навчання для кожної дитини. Долучається до нього й Україна. Світлана Берзіна співзасновниця платформи для вчителів EcoMON, президентка ВГО "Жива планета"

Пропозиція із Брюсселя: що запропонував ЄС для збільшення українського експорту Україна отримала корисний інструмент для підтримки національного виробника, при цьому з дотриманням наших міжнародних зобов'язань та на їх основі. Ольга Стефанішина віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Контратака Лукашенка: 7 тез про розвиток білоруського протесту Найгостріша фаза кризи (коли дійсно була загроза для влади) в Білорусі минула. Однак радіти Лукашенкові ще зарано – конфлікт зберігається і, швидше за все, набуде затяжного характеру. Дзяніс Мельянцов координатор програми «Зовнішня політика Білорусі» Ради з міжнародних відносин "Мінський діалог"

Школа в режимі самоізоляції: як почнеться навчальний рік у "коронавірусній" Сербії Міністерство освіти Сербії розробило кілька моделей, давши школам разом із батьками можливість обирати найприйнятнішу. Проте така модель не влаштовує ані школи, ані батьків. Ірина Джамич журналістка, Белград (Сербія)

Синонім євроінтеграції: як децентралізація наблизить Україну до ЄС Як децентралізація сприяє розвитку відносин із ЄС? Та що необхідно, аби об’єднані територіальні громади стали новими центрами європейської співпраці на локальному рівні. Марина Рабінович доцент Київської школи економіки Анне Пінтш Університет Агдера (Норвегія)

Безпека незалежності: чому без стратегії не може бути незалежної України Загроз перед нашою державою все більше. До того ж, вони комплексні. І вони, як хвилі, підсилюють одна одну... Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Шантаж режимом тиші: як Україна має реагувати на нові ініціативи Кремля Режим тиші, який діє на Донбасі з 27 липня, російська сторона продаватиме як виконання своїх зобов’язань у сфері безпеки та підставу вимагати поступок від України. Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

Революція на виснаження: 10 висновків про хід білоруських протестів Лукашенко надіслав сигнал Заходу, що в разі санкційного тиску можливе втручання РФ з усіма наслідками, які звідси випливають, включно з російськими військовими базами на білоруській території. Дзяніс Мельянцов координатор програми «Зовнішня політика Білорусі» Ради з міжнародних відносин "Мінський діалог"

Процедури НАТО та преференції нацвиробнику: як зміняться оборонні закупівлі Прозорість оборонних закупівель безпосередньо впливає на безпеку держави. Тим важливішим є набрання чинності закону "Про оборонні закупівлі". Що він змінює? Андрій Загороднюк голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-2020 роках

Три складові членства: яким буде шлях України до НАТО Після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна прагне долучитися до формування стратегічного бачення майбутнього НАТО на найближчі 10 років. Ольга Стефанішина віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі Євросоюзу ще варто вирішити, чи визнавати Лукашенка легітимним главою Білорусі чи заявити про невизнання виборів... Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

20 кілометрів доступного моря: як проходить туристичний сезон у "коронавірусній" Сербії Через пандемію морські курорти виявилися закритими для сербів. Ледь не єдиною альтернативою для відпустки став сільський туризм, попит на який зріс уп'ятеро. Ірина Джамич журналістка, Белград (Сербія)

Євроінтеграція 2.0: що дасть Україні оновлення Угоди про асоціацію з ЄС Раніше нашою найбільшою євроінтеграційною мрією був безвіз. Тепер маємо реалізувати значно масштабніші амбіції: можливість вільно і на рівних умовах торгувати, вести бізнес та працювати в ЄС. Ольга Стефанішина віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Люблінська декорація: чого не вистачає у заяві глав МЗС України, Польщі та Литви У декларації, підписаній у Любліні трьома міністрами закордонних справ, немає жодного прямого слова про готовність до спільних дій задля нашого членства в ЄС. Данило Лубківський член наглядової ради фонду "Відкрий Україну",

заступник міністра закордонних справ України (2014 рік)

Торгівля в епоху пандемії: до чого варто готуватися Україні Міжнародна торгівля стикнулася із безпрецедентною ситуацією, пов'язаною з пандемією COVID-19. Як СОТ бачить її подальший розвиток? І до чого варто готуватися Україні? Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Крим як Балтія: чим важливе для України засудження радянської анексії 1939 року Російська дипломатія вкотре намагається переконати світ, що Литва, Латвія та Естонія добровільно вступили до СРСР. Аргументи цього повністю повторюють спроби виправдання анексії Криму. Лукаш Адамський доктор історії та політичний аналітик, заступник директора Центру польсько-російського діалогу та порозуміння – державної польської установи, створеної для діалогу з російською громадськістю

Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника Що заважає Україні впровадити локалізацію у держзакупівлях, і чи існують альтернативні шляхи захисту національного виробника - без конфлікту з ЄС та СОТ? Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Велика китайська стіна: США і Європа посилюють захист від Пекіна Події останніх декількох тижнів знову повернули протистояння США і Китаю в топ глобального порядку. У протистояння з Пекіном залучаються все нові держави. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

Купуй непрозоро, сварись з ЄС: чим небезпечна нова ініціатива з підтримки промисловості Нову ініціативу обмеження прозорих держзакупівель намагаються подати під виглядом підтримки вітчизняної промисловості. Проте це радше схоже на чергову реінкарнацію сумнозвісного "Купуй в олігархів". Павло Кухта керівник з політичних питань Київської школи економіки

42% успіху: що досягла Україна у виконанні Угоди про асоціацію За п'ять років Україна виконала майже 42% реформ, прописаних в Угоді про асоціацію з ЄС. Це багато чи мало? А головне - якою має бути наша стратегія на наступні 5 років? Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Вересневе загострення: чи зважиться Путін на широкомасштабний наступ на Україну В 2014 західний світ не розгледів загрози на Сході Європи, бо був зайнятий власними проблемами. Зараз ситуація майже така ж сама. Богуслав Пацек бригадний генерал, професор Ягеллонського університету, ексректор Національної Академії Оборони (Польща)

Добре для ЄС, погано для України: чим небезпечна для Києва нова ядерна стратегія РФ Нова ядерна доктрина РФ, хоч і оформлена, як оборонна, створює для України додаткові ризики – як в питанні Криму, так і для співпраці з НАТО. Поліна Сіновець керівник Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї

Той, хто заперечує співпрацю з росіянами: відповідь ЄвроПравди Василю Філіпчуку "Європейська правда" отримала лист – письмову претензію та попередження про можливий судовий позов від колишнього українського дипломата Василя Філіпчука. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди" Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Як євроінтеграція України сприяє появі стартапів Які сходинки у рейтингу стартапів чекають на Україну, якщо ми наблизимо своє право до європейського та лібералізуємо доступ нашим компаніям до ринку ЄС? Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Невиконане домашнє завдання: що не так у відносинах України та Польщі Не лише Україна, а й Польща має своє "невиконане домашнє завдання". Завдяки чому наші країни можуть посилити свою співпрацю і як цьому можуть сприяти наші уряди? Олег Дубіш перший віцепрезидент Польсько-Української Господарчої Палати

Подалі від параду: як угорський міністр зробив вибір між Києвом та Москвою Голова МЗС Угорщини прилетів до Москви і мав бути присутнім на військовому параді. Однак щось пішло не так. Яке значення матиме цей розворот для відносин з Україною? Дмитро Тужанський директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Завдання для двох держав: як вирішити проблему черг на українсько-польському кордоні Сьогодні – як і два, три або десять років тому – влада України та Польщі системно ігнорує проблеми та потреби людей, які перетинають кордон. Ірина Сушко виконавчий директор ГО "Європа без бар’єрів" Павло Кравчук експерт ГО "Європа без бар’єрів"

На пів шляху до Європи: що врятує українське ЖКГ Проєвропейські реформи у сфері ЖКГ, прийняті в 2015-2017 роках, так і не запрацювали на повну. Тим часом сніговий ком проблем продовжує накопичуватися. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Дипломатична перебудова: які виклики поставив перед МЗС новий міністр Реформи у зовнішньополітичному відомстві не відбулися навіть у 2014 році, коли, здавалося б, на це був як запит суспільства, так і запит часу. Чи змінить цю традицію новий міністр? Максим Кияк "Українська призма", кандидат філософських наук

Світова економіка на лікарняному: чи варто чекати на швидке відновлення Цілком імовірно, що після початкового ривка швидкість відновлення світової економіки значно сповільниться. В першу чергу – внаслідок песимізму інвесторів. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

Східне партнерство у новій реальності: на що варто звернути увагу Україні Можна сперечатися щодо успіхів Східного партнерства, але на його просторі стало набагато більше Євросоюзу і набагато менше Росії – в усіх сенсах. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Шанс для євроінтеграції: які можливості дає Україні новий курс ЄС Перед Україною може відкритися унікальне "вікно можливостей" для синхронізації власних євроінтеграційних планів та процесів з новими пріоритетами ЄС. Назар Бобицький директор Брюссельського офісу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA)

Епіцентр кризи: як коронавірус вплине на міжнародну торгівлю послугами Міжнародна торгівля послугами постраждає від коронавірусу ще більше, аніж торгівля товарами, стверджують експерти СОТ. Хто постраждає найбільше і хто може не пережити кризу? Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Розколота Америка: ключові уроки протестів у США Протести в США не вписуються в саму лише категорію расового бунту. Багато в чому це соціальний розкол країни, посилений кризою, яку спричинив коронавірус. Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова

8 ключових завдань: як аутсайдеру євроінтеграції стати її лідером Міністерство інфраструктури прагне значно покращити свої показники за євроінтеграційним напрямом. Що найближчим часом буде внесено на розгляд депутатів? Владислав Криклій міністр інфраструктури України

Антивірусний фронт: як НАТО протистоїть коронавірусу Пандемія є викликом національній безпеці. Тому НАТО має всі підстави реагувати на загрозу коронавірусу, так само, як і на військові загрози. Тарас Тарасюк Інститут євроатлантичного співробітництва

Програма-2020: навіщо Україна змінює підходи до інтеграції в Альянс До НАТО вступають не лише Збройні сили, а вся країна. Тут як зі здоров'ям – воно не повне, якщо з серцем усе гаразд, а нирки не працюють. Вадим Пристайко посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії

Турецький прецедент: чому торгові війни можуть вийти на новий рівень Світова система торгівлі зіткнулася із вкрай небезпечним прецедентом, що загрожує суттєвим загостренням торгових воєн. До чого вже зараз варто готуватися Україні? Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Гра без виграшу: які наслідки матиме втручання Києва в американські вибори Ключовий вплив на відносини із США матимуть три фактори: успіх реформ, відсутність політичних переслідувань. І відсутність жодних заяв та дій, які б кваліфікувались як втручання у вибори. Альона Гетьманчук директорка Центру "Нова Європа"

Перший квартал кризи: як європейські економіки реагують на пандемію Загалом ВВП Євросоюзу в першому кварталі впав на 2,7%. Проте нинішні перспективи європейського регіону виглядають краще, ніж місяць тому. Сергій Ніколайчук голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU

Українці другого ґатунку: чим небезпечна Зе-ініціатива про подвійне громадянство Підготовлений президентом та його командою законопроєкт передбачає обмеження конституційних прав та створює феномен "другорядних громадян України". Віолета Москалу засновниця Фундації Global Ukraine, викладачка Лотаринзького університету (Франція)

Що "не так" з призначенням кримськотатарської активістки на топ-посаду в МЗС Для частини дипломатів це призначення незрозуміле. Чуже. Образливе. Що ж, спробую їх переконати у протилежному. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Безвіз чи безвиїзд? Чому Шмигаль має змінити політику уряду щодо перетину кордонів Чому ви вирішили закрити лише авіапростір? Навіщо ви створюєте штучні перешкоди людям, які хочуть прогодувати власні родини? Соломія Бобровська Народна депутатка IX скликання, фракція "Голос"

Удар по "Північному потоку-2": які наслідки матиме рішення німецького регулятора Чи зможе рішення німецького регулятора повністю заблокувати "Північний потік-2"? Рішення ускладнює роботу російського газогону, проте збереження транзитної ролі України все ще під питанням. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Ядерний ультиматум Трампа: чому США готові "вбити" останній договір з РФ США готові відмовитися від продовження останнього чинного договору в галузі контролю над ядерними озброєннями. Які це матиме наслідки? Поліна Сіновець керівник Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї

Дипломатія безпеки: які можливості для Києва може дати новий посол США Призначення кадрового військового на посаду посла свідчить про бажання США поглиблювати співпрацю з Україною в сфері безпеки й оборони. І цим не можна не скористатися. Максим Скрипченко заступник директора Центру безпекових ініціатив

Втеча від Шмигаля: як уряд заохочує мігрантів здавати український паспорт Мовляв, ми не можемо провести демократичні реформи, побороти корупцію, але маємо потрібні вам робочі руки. То що тепер скажете, хто виграв? Олена Бабакова журналіст (Варшава)

Вкрадене свято: чому РФ не має права "приватизувати" перемогу у Другій світовій Перемога над нацизмом – наше свято, як і для всіх інших країн, незалежно від того, на чиєму боці вони були. Натомість Росія не має права на неї, оскільки не засвоїла уроків цієї війни. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Всупереч Трампу: як Україна допомогла врятувати СОТ 19 членів СОТ, у тому числі й Україна, зробили важливий крок, щоб урятувати світову торгівлю. Вони створили альтернативний апеляційний механізм, на заміну заблокованому Трампом. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

17 років самотності: чому Україна святкує День Європи окремо від країн ЄС Свято європейської єдності – День Європи – в Україні став символом розбіжностей із ЄС. Адже відзначаємо ми його в інший день, аніж решта Європи. Андрій Якубув політолог, активіст української громади в Іспанії

Донбас для порятунку Путіна: для чого Росія погодилася на нормандську "зустріч" Найближчим часом буде чимало пропозицій вирішення ситуації навколо Донбасу – у багатьох буде бажання вирішити за наш рахунок свої проблеми під час коронакризи. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Порятунок потопельника: як коронавірус вплине на технічну допомогу Україні Міжнародна допомога не зникне, і навряд чи зникне тиск міжнародних партнерів для демократичного розвитку України. Однак у певних секторах цей тиск може послабитись. Владислав Канцир експерт команди підтримки реформ Мінекономіки

Коронавірусні бар'єри: як Україні в нових умовах захистити свій експорт Блокування Туреччиною міжнародного транзиту показало, як пандемія впливає на торгівлю. І варто вже зараз поставити собі питання: чим Україна може відповідати на ці виклики? Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Усі шанси на реванш: чим завершилася "аміачна" суперечка України та РФ СОТ пішла назустріч Україні у двох ключових питаннях. Цього достатньо для повторного розслідування та затвердження нових захисних мит. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Вірус дезінформації: як Україні та ЄС протистояти "коронафейкам" Необхідно знайти інструменти ефективної протидії урядам іноземних держав, які прагнуть використати коронавірус для фрагментації Євросоюзу. Микола Точицький представник України при ЄС

Назад до бюджету: як британський досвід спростить повернення виведених активів Десятиліттями мільярди доларів зникали з України, але знайти та повернути їх дуже непросто. В чому складність таких процедур? І який світовий досвід варто було б використати Києву? Олег Шаулко глава представництва Національної асоціації адвокатів України в Лондоні Віталій Власюк юрист-міжнародник

Після пандемії: що має стати новим пріоритетом у виконанні Угоди про асоціацію Нові виклики, з якими зіткнулася Україна внаслідок пандемії, на практиці показали, наскільки важливим для нашої країни є доступ до єдиного цифрового ринку ЄС. Марія Мезенцева заступник голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом ("Слуга народу")

Антикризовий компроміс: як ЄС рятуватиме свою економіку від коронавірусу ЄС нарешті ухвалив рішення про механізми фінансування виходу з економічної кризи, спричиненої вірусом. Рішення компромісне, проте не факт, що остаточне. Майкл Емерсон асоційований старший науковий дослідник, Центр європейських політичних досліджень (CEPS)

Операція "обнулення": чому час грає проти Путіна та чим це загрожує Україні Такої сукупності проблем, як зараз, у Росії не було з 1990-х років. Але якщо ви вважаєте, що все це – добрі новини для нас, то боюся, що ви помиляєтеся. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Вірус як виклик єдності: якою буде антикризова стратегія ЄС Національні заходи окремих країн не здатні зупинити економічну кризу, спричинену пандемією. Всі чекають узгодженого плану дій ЄС, проте його так і не вдалося затвердити. Майкл Емерсон асоційований старший науковий дослідник, Центр європейських політичних досліджень (CEPS)

Як ЄС забезпечує роботу вантажного транспорту за доби пандемії Єврокомісія затвердила нові правила "карантинного" перевезення вантажів у межах ЄС та до країн-сусідів. І Україні варто активно долучитися до їх впровадження. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Ціна вірусу: чи врятує провідні економіки світу безпрецедентна фінансова допомога Провідні економіки світу вже оголосили про безпрецедентні за своїми масштабами, як для мирного часу, пакети стимулювання. Проте їх може виявитися недостатньо. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

Як врятувати економіку від вірусу: 5 уроків для світу та України Ми не знаємо, як довго триватиме епідемія, але точно знаємо, що нинішня криза буде серйознішою, ніж у 2008-2009 роках. Іван Міклош віцепрем'єр Словаччини у 1998-2006 та 2010-2012 роках

ЄС більше не допоможе: як російська пропаганда використовує тему коронавірусу Коронавірус став можливістю для Кремля вбити клин як між європейськими країнами, так і всередині суспільств кожної з цих країн. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Демократія на карантині: як провести вибори в умовах епідемії Коронавірус поставив на паузу виборчі процеси у більш ніж тридцяти країнах. Але що робити, якщо у найближчі місяці зупинити епідемію не удасться? Назар Бойко член правління моніторингово-аналітичної групи "ЦИФРА"

Операція "Евакуація": особиста історія про повернення додому з Південної Америки "Ваша країна вас кинула!" – театрально зустрів нас польський офіцер. Віддали паспорти і, ледь стримуючи сміх, пояснили: не хвилюйтеся, наші дипломати внизу чекають на нас. Софія Вовк мандрівниця

Стеження за коронавірусом: як мобільні оператори допоможуть ЄС боротися з епідемією Для боротьби з пандемією мобільні оператори передаватимуть Євросоюзу дані про користувачів без їхньої згоди. Наскільки законним є таке рішення? Віталій Галицьких керівник талліннського офісу юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Всупереч епідемії: чому Польща не хоче переносити президентські вибори Відмова від перенесення президентських виборів суттєво збільшує шанси на перемогу Анджея Дуди. Однак низька явка може поставити під сумнів легітимність виборів. Владислав Сердюк політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст Liga.net

Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС Залишайтесь на зв’язку з посольством або консульством у країні, де ви "застрягли". Повідомте дипломатам про те, якої саме допомоги ви потребуєте. Міністерство закордонних справ

Парламенти світу працюють, попри карантин. Чи підійде їхній досвід Україні? Враховуючи темпи поширення COVID-19 серед народних депутатів, проведення кількох позачергових сесій відправить на лікарняний конституційну більшість парламенту. Павло Фролов народний депутат, фракцыя "Слуга народу"

Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу Іспанія вже випередила Китай за втратами від коронавірусу та стрімко наздоганяє Італію. Така ситуація стала результатом пасивності влади на початку епідемії. Віталій Власюк юрист-міжнародник Вероніка Дьоміна юрист «єПраво»

Повернути всіх додому: чим останній тиждень займалося українське МЗС За останні кілька днів лише силами дипломатів повернуто понад 23 тисячі громадян України. І ще стільки ж чекають на повернення, вони в надійних руках українських дипломатів і консулів. Олексій Макеєв дипломат,

політичний директор МЗС у 2014-2020 роках

Як не програти на переговорах з Кремлем: досвід Канади для України Через ризиковане рішення, схвалене у Мінську, Україна ставить на кін дуже багато. Вона дає Росії занадто легку можливість зіскочити з гачка... Роман Ващук посол Канади в Україні у 2014-2019 роках

15 речей, які потрібно знати про закритий кордон України МЗС роз’яснює, що треба знати про надзвичайні заходи, та дає відповіді на важливі запитання про карантин та обмеження в’їзду. Міністерство закордонних справ України посол Канади в Україні у 2014-2019 роках

Європа на карантині: як коронавірус вплине на економіку ЄС та України Одна за одною країни ЄС вводять обмеження на пересування. Це означає, що працівники в кращому разі працюють дистанційно, або, якщо це неможливо, "відпочивають". Михайло Демків фінансовий аналітик групи ICU

Чому гальмує виконання Угоди про асоціацію у транспортній сфері Чому транспортна сфера виявилася аутсайдером у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС? Необхідні законопроєкти вже давно лежать у парламенті, проте у цій сфері турборежим не спрацював. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України Поширення коронавірусу поставило залежну від експорту економіку Євросоюзу на межу рецесії. Від цих змін найбільше програють економіки, що розвиваються. В тому числі – й українська. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

Стіна недовіри: чи збереже Молдова курс на євроінтеграцію Чи вдасться Молдові збалансувати орієнтацію на Росію зі збереженням курсу на євроінтеграцію? В новому уряді це намагаються пояснити принципом "збалансованої зовнішньої політики". Деніс Ченуша афілійований експерт в “Експерт-груп” (Молдова), докторант Гіссенського університету імені Юстуса Лібіха (Німеччина)

Польський розклад: як президентські вибори можуть вплинути на відносини з Києвом Перемога опозиціонерки може спростити історичний діалог Києва та Варшави. Проте посилення політичного протистояння у Польщі може бути небезпечним для України. Максим Скрипченко заступник директора Центру безпекових ініціатив

Диктат із Мюнхена: чому з’явився скандальний план "12 кроків" Не варто вважати авторів такого плану "путінськими агентами" чи "кремлівськими друзями". Ними рухає різна мотивація... Єлизавета Ясько народний депутат, голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Небезпекова конференція. Який вибір ставить перед Зеленським нова "мюнхенська змова" У 2007 Путін махав тут кулаком. А у 2020 в Мюнхені запропонували рецепт умиротворення Путіна, намагаючись віддати йому Україну... Іванна Климпуш-Цинцадзе народна депутатка, фракція "Європейська солідарність", глава комітету з питань інтеграції України до ЄС, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у 2016-2019 роках

Мюнхенський план капітуляції: 12 ідей про те, як зруйнувати Україну До цього документа є два запитання: звідки та чому він з’явився? А також є потреба зрозуміти – що Україна має робити після його появи. Леся Василенко народний депутат України (фракція "Голос")

Курс назад: чому польський досвід енергомодернізації виявився не потрібний Україні Європейська реформа термомодернізації житла знову опинилася під загрозою. "Вбити" її може дозвіл видавати гранти на енергоефективність місцевій владі. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Повернути діаспору до України: чого бракує президентському законопроєкту про громадянство Велика кількість українських діаспорян де-факто вже має множинне громадянство – і не варто ховати голову в пісок, ігноруючи це. Павло Ґрод президент Світового конгресу українців

Всупереч роспропаганді: як потрібно змінити відносини України та Чехії Чим здатна допомогти така зустріч? Експерти можуть порушити ті питання, які офіційні посадовці намагаються оминати на переговорах... Давід Стулік Старший аналітик Центру "Європейські цінності", Прага



У 2007-2019 роках - речник представництва ЄС в Україні Геннадій Максак координатор Української національної платформи Форуму громадянського суспільства "Східного партнерства", голова Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Більше прозорості: як зробити український кордон зручним, проте надійним Прикордонна служба вперше обирає своїх співробітників та головне – керівництво, на публічному конкурсі. Звичайно, що такі зміни подобаються не всім. Павло Кравчук експерт ГО "Європа без бар’єрів" Ірина Сушко виконавчий директор ГО "Європа без бар’єрів"

Найкраща "няня": як може виглядати новий арбітраж для інвесторів Україна може отримати відмінний шанс увійти до кола перших європейських країн, що стають провідними форумами для вирішення транскордонних суперечок. Андрій Фортуненко старший юрист юрфірми AVELLUM

Зелене завдання: як Україні знайти своє місце у кліматичній політиці ЄС Щонайменше 25% зовнішньої допомоги ЄС буде спрямована на кліматичні цілі. Саме тому Україна має активно включитися в обговорення та погодження всіх аспектів цієї підтримки. Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Нова торговельна реальність: які наслідки для світу та України матиме угода США та Китаю Україна стала однією з небагатьох країн, яким торговельний конфлікт між США та Китаєм приніс більше користі, ніж шкоди. Як тоді вплине на неї перемир'я Вашингтона та Пекіна? Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

Про митний союз України з ЄС: як зробити "зраду" з правильного рішення Дехто вирішив, що це рішення уряду про Митний союз – це крок до відмови від європейської інтеграції, згортання руху до ЄС. Ми публікуємо відповідь віцепрем'єра. Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України

Інша Америка: як зміняться світ та Україна у разі перемоги Сандерса Секрет високої популярності Берні Сандерса серед виборців полягає в тому, що у світі змінюється економічна парадигма. Тому його програма має значення й для інших держав, включно з Україною. Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

Яким бути закону про громадянство: європейські підходи проти радянської спадщини В європейській практиці вже є прецеденти, де спроби розділити громадян на "справжніх" та "другосортних" з точки зору участі у політичному житті країни були засуджені. Віолета Москалу засновниця Фундації Global Ukraine, викладачка Лотаринзького університету (Франція)

Новий виклик для України: що означає припинення торгової війни США та Китаю Торгова угода між Китаєм і США – подія, яка ілюструє, навіщо українській промисловості потрібні захисні заходи і чому це жодним чином не є банальним протекціонізмом. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Скористатися Brexit: чого очікувати українському АПК Найсприятливішим преференційним режимом як для Британії, так і для України було би повне скасування усіх тарифів та квот, яке забезпечить найбільший приріст обсягів двосторонньої торгівлі. Ольга Трофімцева колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Нові можливості та старі загрози: що змінилось у відносинах України та ЄС 2019 рік і в Україні, і в Європейському Союзі став роком виборів. Яким чином їхні результати вплинуть на темпи "європеїзації" України і на підтримку Києва Заходом? Яцек Ключковський Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Путін знову бреше, але дружбу з Гітлером йому не сховати: відкритий лист прем'єра Польщі "Президент Путін багато разів брехав на тему Польщі. Завжди він це робив цілком свідомо. Зазвичай так буває в ситуації, коли влада у Москві відчуває на собі міжнародний тиск, пов'язаний з її діями". Матеуш Моравецький прем’єр-міністр Польщі

Гендерна рівність на ринку праці: як досягти рівня країн ЄС Україна суттєво покращила свої позиції у світовому рейтингу гендерованості суспільства. Проте результати національних опитувань не такі обнадійливі. Що з цим робити та до чого тут євроінтеграція? Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Як зробити Угоду про асоціацію дієвішою: завдання на наступні 5 років Якщо ми хочемо пришвидшити темп і досягти кращих результатів у реалізації Угоди про асоціацію з ЄС у наступні п’ять років, нам необхідно змінювати підхід до її виконання. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

2400 доларів за затримку авіарейсу: нові компенсації від Канади, що стосуватимуться і українців Канада суттєво підвищила відповідальність авіакомпаній за затримку чи скасування рейсів. Ці зміни стосуються й українців, адже під дію нових законів підпадають й іноземні авіакомпанії, зокрема МАУ. Аскольд Клюс засновник сервісу MyAviaHelp.com

Модернізувати квоти: на чому варто зосередитися Україні у торгових переговорах з ЄС До перегляду Угоди про асоціацію у 2021 році вітчизняний АПК має бути підготовлений, ми вже сьогодні маємо робити домашнє завдання. Одне з ключових питань – що робити з тарифними квотами. Ольга Трофімцева колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Як державі рятувати компанії: європейський досвід та українські реалії В ЄС за бюджетні кошти рятують і державні, й приватні компанії. Проте ця допомога регламентується жорсткими правилами, які формально вже мали б запрацювати і в Україні. Олена Гадомська юрист юрфірми "Астерс"

Шкільна "Рада ЄС": як організувати уроки Європи в українських школах На уроках ми не вивчаємо, а швидше обговорюємо девіз ЄС, історію ЄС, структуру ЄС тощо. Учні стають "фінами" і "мальтійцями", "французами" і "естонцями" і головують у шкільній "Раді ЄС". Світлана Бацюкова авторка і координаторка ініціативи «Уроки Європи для шкіл України»

Виграшний хід ЄС: як має змінитися політика щодо Східного партнерства Можливості для зовнішньополітичного маневру в ЄС – вкрай обмежені. Але модернізація Східного партнерства дає шанс здійснити перший виграшний хід. Майкл Емерсон асоційований старший науковий дослідник, Центр європейських політичних досліджень (CEPS)

Шість завдань для Східного партнерства: що вже зараз варто робити Україні Якщо Східне партнерство – це не процес заради процесу, а стратегічна політика – то слід повернутися до питання: а що є його метою? Дмитро Шульга директор Європейської програми, Міжнародний фонд "Відродження"

Три надзавдання для Єврокомісії: який курс проводитиме нове керівництво ЄС Після перезавантаження складу інституцій ЄС надважливим пріоритетом нашої роботи є збереження підтримки нашої держави у протистоянні російській агресії. Микола Точицький представник України при ЄС

Арешт за запитом Москви: як Україні захистити своїх громадян від екстрадиції до РФ Справа Мазура теоретично може отримати продовження. Адже польський суд може поміняти своє рішення – тоді Україна повинна буде повернути ветерана у Польщу, причому з перспективою передачі до РФ. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

6 років вільної торгівлі з ЄС: якою має бути нова стратегія України Подальша еволюція DCFTA має забезпечити не тільки розвиток двосторонньої торгівлі. Ми вже готові для впровадження системної економічної інтеграції з європейським співтовариством. Ольга Трофімцева колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

За крок до світової кризи: чому зірвалося торгове перемир'я між США та Китаєм Анонсоване торгове перемир'я двох наддержав так і не відбулося – розбіжності залишаються занадто серйозними навіть для проміжних домовленостей. І це суттєво збільшує ризик глобальної рецесії. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

"ЄС + три країни": громадськість закликає до нового формату у відносинах з Євросоюзом Платформи громадянського суспільства Грузії, Молдови, України закликають Євросоюз підтримати тристороннє співробітництво та інституціоналізувати посилений діалог у форматі "ЄС+3". Платформи громадянського суспільства України, Грузії та Молдови

Боротьба за Крим триває: що планує робити Україна для окупованого півострова У проєкті вперше серед документів Генасамблеї ООН згадується поняття "агресії" стосовно дії РФ в Криму. І далі йде контрольний постріл... Сергій Кислиця заступник міністра закордонних справ

Поки НАТО не чекає: чому Україні потрібен військовий альянс зі США Членство у НАТО може бути панацеєю, але що робити до того моменту, як ми вступимо до Альянсу? Ключовою метою нашої політики має стати здобуття статусу основного союзника США поза межами НАТО. Олексій Гончаренко народний депутат України (фракція "Європейська Солідарність")

ЄС завдає удару по "брудних грошах": де виграє Україна ЄС впритул підійшов до створення нового незалежного органу, який займатиметься боротьбою з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. І це – великий плюс для України! Олександр Онуфрієнко партнер практики приватних клієнтів юридичної фірми "Астерс"

Кримська провокація Земана: що змінить новий чеський реверанс перед Путіним Офіційний прийом "кримських активістів" – не перший крок Земана, спрямований на підрив легітимності української держави. Хоча при цьому – найбільш цинічний. Павел Гавлічек аналітик Association for International Affairs (AMO, Чехія)

Євроінтеграція без диктатури: відповідь "Слуги народу" на критику опозиції Існують дві моделі парламентської євроінтеграції - централізована і децентралізована. Ми обираємо децентралізовану, що відповідає досвіду країн Центрально-Східної Європи. Марія Мезенцева заступник голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом ("Слуга народу")

Сховати та заробити: чи здатна Україна стати альтернативою офшорам Боротьба з офшорами дає шанс залучити інвестиції "звичайним" юрисдикціям, що мають сприятливі ставки податків. Чи може Україна скористатися цим? Ірина Гордіюк юрист юрфірми "Астерс"

Голодомор – це геноцид, але в політику ми не граємо: відповідь історика Грицака на звинувачення Я не боюся погроз зняти мене з посади. Навпаки, ви б зробили мені велику ласку, якби це вдалося. Але прошу, благаю: пробуйте встановити з нами людський контакт... Ярослав Грицак Професор Українського католицького університету

Співголова Німецько-української комісії істориків

Мовчання буває злочинним: чому історик Грицак має піти з українсько-німецької комісії Складно повірити, але й українці у цій комісії дотримуються думки, що Голодомор не є геноцидом! Андрій Мельник посол України у Федеративній Республіці Німеччина

Гальмування євроінтеграції: чому "Слуги народу" блокують механізми руху України до ЄС? Чи потрібна Україні державна політика у сфері європейської інтеграції? У "Слузі народу" вважають, що ні, оскільки механізм, що робить євроінтеграцію незворотною, потребує додаткових витрат із бюджету. Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Марія Іонова народні депутати України

Маленька війна для Ердогана: навіщо Туреччина загострила конфлікт у Сирії На тлі падіння популярності правлячої партії президенту Туреччини була потрібна маленька переможна війна. Та чи не зробив Ердоган найбільшу політичну помилку в своєму житті? Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Місце українців у польській політиці: неприємний урок виборів до Сейму Для абсолютної більшості поляків голосування за українку – це акт заперечення домінуючої моделі польськості, яка про кров і землю, але ніяк не про рівність. Менш зрозуміла позиція української громади. Олена Бабакова журналіст (Варшава)

Від петиції до закону: як латвійська платформа запрацювала в Україні 29 законів, ухвалених латвійським Сеймом, були внесені простими громадянами. При цьому 11 проєктів почали розглядати ще до того, як вони набрали необхідну кількість голосів на платформі петицій. Дідзіс Мелькіс редактор платформи ManaBalss.lv

Між збоченням та божевіллям: чому в Раді Європи мають пам'ятати про власні рішення Віденська декларація, прийнята 26 років тому, характеризує територіальні захоплення як збочення. Це важливо пам'ятати усім у Європі, не міняючи свої принципи в залежності від геополітичних розкладів. Сергій Кислиця заступник міністра закордонних справ

Запорука євроінтеграції: чому майбутнє України в ЄС залежить від перекладачів Кожного року тільки на письмовий переклад з бюджету ЄС витрачається понад 20 млрд євро. Ще близько чверті мільярду євро йде на забезпечення синхрону під час європейських самітів. Євгенія Габер заступник директора Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка

5 років нової нації: чого досягла Україна і чи є підстави для оптимізму Міжнародно-правові процеси проти РФ – це як ядерна зброя, тільки відкладеної дії. Попри всі загрози, це те, що є в наших руках і залежить від нас. Другого шансу отримати таку зброю в нас не буде. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Європейський рівень е-урядування: чого має досягти Україна 2020 року Адміністративні послуги для українців мають бути швидкими, з мінімальною "паперовою" складовою – але водночас доступними в будь-якому куточку країни. Марі Педак керівник проєкту EGOV4UKRAINE

Прорив чи катастрофа: чим може стати візит Зеленського до США Президент України може стати цьогорічною зіркою Генасамблеї ООН. Першочергове завдання – не перетворитися із зірки на метеорит, який може зруйнувати українсько-американські відносини. Альона Гетьманчук директорка Центру "Нова Європа"

Випробування Трампом: 10 порад Зеленському до зустрічі з президентом США Як ефективно використати першу особисту зустріч з главою Білого дому з точки зору забезпечення національних інтересів України? Адже успіх зустрічі - це успіх всієї України. Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

США допоможуть: як зріджений газ змінює європейський енергоринок Києву необхідно активізувати будівництво газопроводу-інтерконектора між Польщею та Україною. Мусимо отримати максимум благ від вдалої політичної кон’юнктури. Ярослав Мудрий керівний партнер "Енергетичні Ресурси України"

Не лише до Трампа: чому в США Зеленський має говорити про екологію Чи встигне новий уряд затвердити новий внесок щодо скорочень викидів, чи Володимир Зеленський поїде на саміт ООН лише з черговими обіцянками щодо посилення цієї роботи в Україні? Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Конфлікт із минулого: як історія розсварила двох ключових союзників США Конфлікт між Південною Кореєю та Японією набирає обертів, вже ставши загрозою для стабільності у регіоні. Особливо на тлі самоусунення США від проблем своїх союзників. Анатолій Максимов журналіст-міжнародник, експерт аналітичного центру “Ad Astra”

Дружні обійми Кремля: як змінилася політика РФ щодо Молдови Коли російська дипломатія починає виявляти безпрецедентну доброзичливість, це виглядає дещо підозріло. Який зиск отримала РФ від подій у Молдові? Деніс Ченуша афілійований експерт в “Експерт-груп” (Молдова), докторант Гіссенського університету імені Юстуса Лібіха (Німеччина)

ЄС перед новою загрозою: чи здатна економіка єврозони уникнути рецесії Загроза рецесії стає дедалі реальнішою для єврозони. Вже незабаром ми дізнаємося, чи має ЄЦБ план протистояння цій загрозі. Ослаблення економічного зростання в ЄС не може не позначитися і на Україні. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

Ближче до Росії: що означає термінова зміна прем'єра у Грузії Новий глава уряду значну частину своєї кар'єри провів у Росії і донедавна мав російський паспорт. Чи зміцнить призначення Гахарії проросійський вектор у грузинській політиці? Гія Нодія професор Державного університету Іллі (Тбілісі)

Ліки від протестів: які наслідки матиме зміна прем'єра у Грузії Нинішня ротація прем’єрів у Грузії обіцяє стати особливою. Адже вона відбувається після найбільших за останні роки масових протестів у країні і значною мірою є відповіддю влади на них. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Від перемог до небезпек: що принесли 100 днів дипломатії Зеленського Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

Не всі засоби для вейпінгу однакові - впровадження стандартів зменшення шкоди Інноваційні нікотинові продукти, які увірвалися на традиційний тютюновий ринок, дають можливість повнолітнім курцям робити усвідомлений вибір між звичайними сигаретами та їх менш шкідливими альтернативами. PROMOTED

Від перемог до небезпек: що принесли 100 днів дипломатії Зеленського Треба спільно боротися, щоби принцип "нічого про Україну без України" відновив дію. Втратити міжнародну суб’єктність України набагато легше, ніж потім її відновлювати... Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

Українці в Польщі та їхні права: про що Зеленському варто поговорити у Варшаві Володимир Зеленський має підняти питання прав українських мігрантів у Польщі на зустрічі з Анджеєм Дудою. Йдеться не лише про права українців за кордоном, але вже й про їхню безпеку. Владислав Сердюк політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст Liga.net

Брехня Нетаньягу, але не "зрада" України: Київ не відкриватиме посольство в Єрусалимі Брехня ізраїльського прем’єра не знизила важливості його першого за 20 років візиту до України, але має стати важливим маркером для тих, хто схильний довіряти чинному керівнику Ізраїлю. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Brexit без жорсткості: чи вдасться парламенту уникнути найгіршого сценарію До запланованої дати Brexit залишилося два з половиною місяці. Часу на вихід із політичної кризи й запобігання подальшому економічному спаду в Британії лишається все менше. Олег Павлюк експерт аналітичного центру “Ad Astra”

Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі Досі лише ЄС звинувачував Україну в порушенні Угоди про асоціацію. Наскільки серйозним є порушення Варшавою правил видачі квот на перевезення для українського автомобільного транспорту? Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Альтернатива для інвесторів: що дає Україні підписання Сінгапурської конвенції Приєднання України до конвенції щодо медіації слугуватиме сигналом для інвесторів, що в нашій країні діють визнані на Заході інструменти альтернативного вирішення спорів. Наталія Безхлібна сертифікований медіатор CEDR (Велика Британія), юрист юридичної фірми Asters

Нова якість державного управління: який досвід ЄС має перейняти Україна Наразі уряд є автором лише близько 30% ухвалених в Україні законів. Для порівняння: європейський стандарт становить від 70% до 90%. Угіс Сікс керівник проєкту EU4PAR

Несподіваний Борис: чому новий прем'єр Британії – це шанс для України Перша розмова нового прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона з новим президентом Володимиром Зеленським може стати початком поглиблення відносин двох країн. Максим Скрипченко заступник директора Центру безпекових ініціатив

Нова реальність для Східного партнерства: як зміниться ключова ініціатива ЄС ЄС розпочинає консультації щодо майбутнього Східного партнерства. Для цього необхідно запропонувати формат співпраці, який би забезпечив підтримку проєвропейських реформ. Іван Нагорняк кандидат політичних наук, фахівець проекту Association4U

Євроінтеграція чи лобістські інтереси: транспортний виклик для нової Ради Попередній склад Ради не спромігся ухвалити жодного закону в сфері транспорту – ці реформи зачіпали занадто багато лобістських інтересів. Але тепер це можна виправити. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Тест на євроінтеграцію: які законопроєкти стануть визначальними для нової Ради Попри чималі досягнення, Рада версії 8.0 залишила у сфері євроінтеграції багато "хвостів", які наступним народним обранцям доведеться оперативно закривати. Станіслав Івасик державний експерт Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства юстиції

Енергетиці прописана демократія: що зміниться із впровадженням Четвертого енергопакету Імплементуючи основні норми Четвертого енергетичного пакету, Україна впроваджує нові моделі ринку електроенергії, ставлячи у фокус уваги саме споживача. Наталія Слободян керівник групи аналізу «Укренерго» Євгенія Нестеренко провідний фахівець групи аналізу «Укренерго»

Забуті виборці: що не так із голосуванням українців за кордоном Багато кого здивували результати виборів на закордонному окрузі. Проте через байдужість влади ці показники виявилися абсолютно нерепрезентативними. Віолета Москалу засновниця Фундації Global Ukraine, викладачка Лотаринзького університету (Франція)

Доброчесність передусім: чому боротьба з корупцією - це справа не лише держави Навіть у ЄС зусиль держави з боротьби з корупцією виявляється недостатньо. Що ж робити у такій ситуації? Відповідь на це питання знайшли у ЄС, де відповідальність за впровадження стандартів комплаєнсу бере на себе бізнес. Гаяне Каракашян голова Секретаріату UNIC

Політичне судилище над українським воїном: звернення громадських діячів та організацій Історія з осудженням Віталія Марківа є своєрідним повторенням історії німецького пастора Мартіна Німеллера. Ми свідомі, що якщо змовчимо сьогодні, то завтра прийдуть вже за нами. Післязавтра – за Європою... Європейська правда

Поразка італійського правосуддя: що показав суд над нацгвардійцем Марківим Італійський суд поставився до нацгвардійця Віталія Марківа гірше, ніж до вбивці-рецидивіста. Це при тому, що протягом 17 засідань суду і року слідства так і не були надані докази його причетності до вбивства Роккеллі. Олесь Городецький активіст української громади в Італії

Непотрібні виборці: що новий виборчий кодекс змінить для закордонних українців Як новий виборчий кодекс сприятиме голосуванню українців, що живуть за кордоном? Новий виборчий кодекс має покращити ситуацію, але навряд чи змінить її кардинально. Ігор Решетняк незалежний експерт, співзасновник асоціації Ukraine Action (Франція, Швейцарія)

Підсумки саміту Україна-ЄС: що згадали та про що "забули" у рішенні президентів Недопуск на саміт профільного віцепрем‘єра, з яких би причин і з чиєї ініціативи це не відбувалось, є неприпустимим... Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Перший саміт Зе: чи стала євроінтеграція пріоритетом для нового президента Збереження формату, за яким Україна сама визначала пріоритетні сфери для поглибленої інтеграції, мало показати, наскільки євроінтеграція є пріоритетом для команди нового президента. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Справжні бренди: що дасть Україні реєстрація захищених назв для продуктів Нові українські географічні зазначення включатимуть вина, сир (Гуцульська овеча бриндзя), а також Херсонський кавун, Мелітопольську черешню та Карпатський мед. Євген Ангел науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Європа завтрашнього дня і місце в ній для України – обговоримо у Криниці-Здруй Протягом останніх форумів у "польському Давосі" українським питанням присвячувалось щонайменше п'ятнадцять панельних дискусій щороку. Яцек Ключковський Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Яким шляхом піде євро: два погляди на майбутнє валюти ЄС ЄС стоїть перед складним вибором: за якими економічними правилами треба жити і яким буде майбутнє європейської валюти. І це рішення матиме вплив і на Україну. Михайло Демків фінансовий аналітик групи ICU

Подарунок для влади: чому польська опозиція втрачає останні шанси на успіх Перед вирішальними парламентськими виборами усі чекали на об'єднання польської опозиції. Та все пішло не за планом. У підсумку партія влади може навіть отримати конституційну більшість у Сеймі. Владислав Сердюк політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст Liga.net

Фатальні помилки влади та Росії: які наслідки матимуть протести у Грузії Росіяни щиро вірили, що добре ставлення грузинів до численних російських туристів означало кінець їхньому гніву на політику Путіна і лише партія Саакашвілі утримувала антиокупаційну риторику. Гія Нодія професор Державного університету Іллі (Тбілісі)

ПАРЄ та криза цінностей: чому країни ЄС не зрозуміли Україну Коли ми кажемо, що хочемо інтегруватися в ЄС, то маємо на увазі Євросоюз кінця 1990-х, коли ідея інтеграції нових країн захопила уми. Себто в ЄС, якого уже немає. Олександр Щерба посол України в Австрії

За лаштунками асоціації: як 5 років тому ми підписували угоду з ЄС Ми стали свідками народження реальної проукраїнської коаліції в Євросоюзі. Але боротьба за наше європейське майбутнє й наразі триває. Підступний Кремль не пробачає помилок і пасивності. Костянтин Єлісєєв голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник президента Порошенка (2015-2019)

За тиждень після розгону: чому протести у Грузії можуть отримати "друге дихання" Спроба штурму парламенту, сотні затриманих та поранених… Ще тиждень тому такими були новини зі столиці Грузії. За тиждень ситуація заспокоїлася. Та чи означає це, що пік політичної кризи вже позаду? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Непопулярна реформа: чому Україні потрібне повернення техогляду Технічний огляд транспортних засобів незалежно від форми власності є обов’язковим в усіх країнах-членах ЄC. Аналогічні зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію взяла на себе й Україна. Ольга Кулик експерт ГО "Український центр європейської політики" Катерина Потапенко експерт ГО "Український центр європейської політики"

Компроміси з совістю: 6 тез від МЗС про повернення Росії до ПАРЄ Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Тепер призупинення нашої участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати Раду Європи на поталу Росії та її друзям. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Бізнес забули спитати: що не так із планами інтеграції до цифрового ринку ЄС Інтеграція до цифрового ринку ЄС – це водночас і більша конкуренція. І як і в будь-якій торгівлі, ЄС точно просуватиме інтереси своїх компаній. Яскравий приклад – скасування плати за роумінг. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Чехія в зоні нестабільності: до чого призведе новий виток опозиційних протестів 120-тисячні мітинги опозиції – масштабні антиурядові протести в Чехії вийшли на новий рівень. Що стало причиною загострення і куди приведуть нинішні протести? Павел Гавлічек аналітик Association for International Affairs (AMO, Чехія)

Оголошено спеціалізований конкурс грантів для ЗМІ "Євроінтеграція працює! Розкажи!" Проекти, подані на спеціалізований конкурс "Євроінтеграція працює! Розкажи!", мають сприяти інформуванню громадськості про історії успіху впровадження Угоди про асоціацію. Європейська правда аналітик Association for International Affairs (AMO, Чехія)

Чому президент Зеленський має подзвонити новому прем'єру Молдови Ми можемо знову ховатися, "доки все закінчиться". Але тоді варто буде чесно визнати: і цінності України, і наш лідерський статус у регіоні є лише красивими словами... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Промова України в арбітражі ООН щодо дій РФ навколо Криму та на Азові Замість того, щоб відповідати на аргументи України про порушення норм морського права, Росія намагається переформатувати спір. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Без шансів на демонтаж Європи: що означають результати виборів до Європарламенту Новий парламент і Європейська комісія будуть підтримувати політику Києва, спрямовану на інтеграцію в Європу й реформування країни... Але є одна умова. Марек Сівець Колишній депутат Європейського парламенту (2004-2014) від Польщі, група соціал-демократів,



колишній віце-президент Європейського парламенту (2007-2009),



старший радник з міжнародних зв’язків Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Відносини з чистої сторінки? Що показала зустріч Зеленського та Дуди у Брюсселі Перша зустріч Зеленського з Анджеєм Дудою мала дати відповідь на питання, яку стратегію обере Варшава. Посилення тиску на Київ? Чи, може, стратегію "задушення в обіймах"? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Зеленський у Брюсселі: чого чекати від першого закордонного візиту президента Перший візит новообраних президентів України до інституцій ЄС і НАТО вже став доброю традицією. Однак що робить нинішній візит Володимира Зеленського дійсно унікальним? Микола Точицький представник України при ЄС

Перемогу над РФ у Гамбурзі не має зламати капітуляція французів та німців у Страсбурзі Німеччина і Франція мають припинити підтримувати безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Ребекка Хармс Депутат Європарламенту від Німеччини (2004-2019)



співголова групи "Зелені" у 2010-2016 роках



співголова міжпарламентської асамблеї "Євронест" у 2017-2019 роках

Інтернет-чебурашка: чи зможе Росія закрити доступ до своєї мережі Більшість глобальних інтернет-сервісів Пекін вже успішно замінив на свої. Росія поки що не має жодних аналогів західних технологій, і це буде однією з проблем у впровадженні "суверенного рунету". Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Процедура важлива: чим відрізняється отримання дозволів в Україні та ЄС Громадяни та бізнес часто опиняються у ситуації, коли держава ухвалює рішення стосовно їхніх прав та обов’язків. Для таких ситуацій в ЄС діє адмінпроцедура. А в Україні? Грегор Вірант екс-міністр державного управління Словенії, ключовий експерт проекту EU4PAR

Чи зняла Рада Європи санкції з РФ? 5 питань про рішення у Гельсінкі Росію не повернули в ПАРЄ, проте рішення Комітету міністрів - це позитивний розвиток подій для РФ. Нашим опонентам ще треба пройти довгий і складний шлях. А ми будемо гальмувати їх рух. Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України

Помиритися та перемогти: чому Києву потрібна нова стратегія в Центрально-Східній Європі У відносинах Києва з Варшавою, Будапештом та Бухарестом потрібні зміни в підходах та стратегії. І зараз слушний момент для цього. Україна має шанс для перезапуску відносин із сусідами. Дмитро Тужанський директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Санкції версії 2.0: які можливості дадуть Україні нові обмеження проти РФ Український уряд був змушений змінити тактику в протистоянні з РФ, анонсувавши появу нових санкційних інструментів. Чинні санкції проти РФ є малоефективними, проте чи зміниться ситуація з появою нових? Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Не кажи нікому: чому скандальний фільм став у Польщі політичним фактором Реагувати на скандальний фільм про педофілію в польській католицькій церкві довелося навіть президенту Анджею Дуді. Ставка правлячої партії на захист церкви може стати для них проблемою перед майбутніми виборами. Владислав Сердюк політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст Liga.net

Заробити на імені: чи допоможе українському експорту захист географічних зазначень Чи здатна Україна, відмовившись від "контрафактного" використання європейських назв, повторити шлях ЄС, заробляючи на власних географічних зазначеннях? Перший крок для цього зроблено. Марія Коваль адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Промова України у морському трибуналі ООН щодо полонених моряків Кожен додатковий день утримання, кожна нова слідча дія чи допит, будь-яке судове засідання лише загострюють спір між сторонами... Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Війна за транзит: як зменшити небезпеку "Північного потоку-2" Наприкінці 2019 року спливає термін десятирічної угоди про транзит російського газу до країн Євросоюзу. Що в такій ситуації має робити Україна? Дмитро Науменко експерт ГО "Український центр європейської політики"

До Польщі без Порошенка: чого очікує Варшава від президента Зеленського Анджей Дуда став першим президентом, який привітав Зеленського з перемогою. У зміні влади в Києві в Польщі бачать можливість домогтися від України корекції її історичної політики. Владислав Сердюк політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст Liga.net

Небезпечна "Дружба": чому брудна російська нафта стала проблемою України Що означає скандальна зупинка нафтопроводу "Дружба" для України? Відповідь невтішна: для Києва ця подія є "останнім тривожним дзвіночком" i свiдчить, що такий iнцидент може повторитися в будь-який момент. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Перевірка на суб'єктність: чим небезпечна нова німецька ініціатива щодо Донбасу Німецька партія озвучує план iз врегулювання ситуації на Донбасі, не провівши навіть консультацій з Україною. Лише ця ситуація викликає подив. А якщо згадати, що вільні демократи відомі своєю "особливою" позицією щодо Криму... Сергій Корсунський надзвичайний і повноважний посол, директор Дипломатичної академії при МЗС, посол України в Туреччині у 2008-2016 роках

Зовнішньополітична чернетка для Зеленського: як зміниться шлях України до ЄС та НАТО Питання, яке непокоїть багатьох: чим зовнішньополітичне "кунг-фу" обраного президента Зеленського відрізнятиметься чи буде краще за "кунг-фу" президента Порошенка? Богдан Яременко Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

У Порошенка оголосили терміновий конкурс до ЄСПЛ. Щоби обрати "свого" суддю? В адміністрації президента дали лише тиждень на подання заявок на посаду судді ЄСПЛ. Існує високий ризик, що сформований таким чином список суддів ПАРЄ просто заверне, як це було в 2009 році... Іван Ліщина заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ

Ціна Brexit: скільки коштуватиме економіці вихід Британії з ЄС Жорсткий Brexit здатний практично позбавити єврозону незначного зростання ВВП в найближчі два роки. Нинішня невизначеність при цьому лише посилює економічні ризики для ЄС. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

Дешевше за російський: коли і чому купувати газ в ЄС буде вигідніше З кожним роком обсяги продажів газу зі США в Європі лише зростатимуть. І тоді ситуація, коли купувати газ в ЄС буде для України вигідніше, ніж в РФ, зможе стати не винятком, а правилом. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Як має змінитися дипломатична служба України після перемоги Зеленського На сьогодні напрям зовнішньої політики вималювався. В його основі – намір приєднатися до Європейського Союзу і НАТО. Але це тільки частина концепції... Андрій Веселовський дипломат, представник України в Європейському Союзі (2008-2010), заступник міністра закордонних справ (2005-2008)

Євроінтеграція справжня чи фейкова: 4 питання до новообраного президента Володимир Зеленський зазначав, що підтримує євроінтеграційний напрямок України. Проте чи буде європейська інтеграція пріоритетом у його діяльності? Чи ця обіцянка виявиться порожніми словами? Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Збережіть курс на Європу та не розвертайте реформи: відкрите звернення до кандидатів у президенти Як дві найчисельніші проєвропейські мережі громадських організацій, які загалом налічують понад 300 організацій-учасниць, ми маємо вимоги до наступного президента... Громадянське суспільство України виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

ЄС посилить контроль в інтернеті: як це відіб'ється на українцях Європейський парламент таки схвалив більш ніж суперечливу Директиву про авторське право на Єдиному цифровому ринку ЄС. Скандальна директива спростить механізм блокування контенту і в Україні. Марія Коваль адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Втеча від реальності: яким стане зовнішній курс України за президентства Зеленського В Україні немає суспільного запиту на реанімування проросійської політики. Проте втеча виборців у світ уявної справедливості створює умови для істотної зміни зовнішньополітичних пріоритетів. Галина Зеленько завідувач відділу теоретичних і прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України, доктор політичних наук

Санкції в законі: чому Україна погодилася з тим, що програла Росії в СОТ Ключовою причиною, яка змусила Україну відмовитися від апеляції, була реакція Заходу. Перспектива уточнення такого резонансного рішення СОТ виявилася потенційно небезпечною і для США, і для ЄС. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Законодавчий спам: чому в Ради не доходять руки до справді важливих ініціатив У Верховній раді вже лежать важким спамом понад 10 тисяч законопроектів. Як результат, більшість із проєвропейських законів чекають розгляду в середньому по два роки. Денис Черніков координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції

Відлуння катастрофи: куди привело Польщу розслідування Смоленська Смоленська катастрофа породила навколо себе величезну кількість теорій змови і стала самостійним чинником, що впливає як на внутрішню, так і на зовнішню політику Польщі. Владислав Сердюк політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст Liga.net

Порошенко та віра в Зеленського: що показали дискусії на форумі з безпеки Ймовірна загроза зовнішньому курсу України стала поширеним штампом нинішньої виборчої кампанії. Тим дивнішими видаються заяви західних політиків та дипломатів, які стверджують, що не бачать такої загрози. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ ПАРЄ проголосувала за резолюцію, яку хотіли Росія і її друзі. Але до неї включили критично важливу правку, яку хотіли Україна і її друзі. Решту вигідних нам правок системно валила коаліція голосів, якої не було ніколи до цього. Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України

Інвестор під мікроскопом: як і навіщо ЄС оцінюватиме безпеку інвестицій Наскільки безпечними є іноземні інвестиції? За півтора року всі країни ЄС впровадять спільний механізм перевірки інвестицій і єдиний "опитувальник" для потенційних інвесторів. Віталій Галицьких керівник талліннського офісу юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Матюки на захист Росії: нові аргументи союзників Москви у ПАРЄ Уже в середу ПАРЄ голосуватиме за можливість зняти санкції з РФ. Це останній шанс для агресора пробити діру в міжнародній політичній інституції, тому на досягнення результату кинуто всі сили. Георгій Логвинський народний депутат України, член Парламентської асамблеї Ради Європи

ІДІЛ оголошено переможеним: чому до реальної перемоги ще далеко Визначивши одне з сильних місць ІДІЛ – здатність вербувати мусульманську молодь, яка живе в ЄС і США, однак почувається там чужою, – "ліків" від цієї проблеми так і не знайшли. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Поразка з шансом на реванш: чому СОТ не підтримала Україну в транзитній суперечці з РФ Попри загальний негативний результат, рішення СОТ містить і позиції, що створюють для України шанси на апеляцію. Та для її успіху нам варто врахувати помилки, в тому числі посиливши координацію своїх дій з ЄС. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Реформи з одним невідомим: як адаптувати роботу митниці під норми ЄС Як захистити бізнес від свавілля на митниці? Стаття 84 Угоди про асоціацію з ЄС напряму стосується "євроінтеграції" митних процедур. Що вже зроблено Україною та що необхідно зробити? Тетяна Острікова народний депутат України, член комітету з питань податкової та митної політики

Безпековий форум: поговоримо про те, якими будуть світ та Україна після 2019 року Чи здатен український політикум за підсумками 2019 року сформувати владу, яка продовжить європейський та євроатлантичний курс? Відповідь на це питання шукатиме Київський безпековий форум. Данило Лубківський член наглядової ради фонду "Відкрий Україну",

заступник міністра закордонних справ України (2014 рік)

Євроінтеграція для фондового ринку: що ще треба зробити Україні Чому іноземні інвестиції оминають Україну? Одна з причин – нерозвиненість українського фондового ринку. А отже, треба допомогти Україні повноцінно інтегруватися в європейський ринок капіталу (рос.) Міндаугас Бакас голова правління Національного депозитарію України

Не лише "Північний потік-2": США визначають нову енергетичну політику в Європі Нова енергетична стратегія США дає Києву можливість взяти участь у розробці Плану зміцнення енергетичної безпеки, який дасть нам чимало вигод. Із блокуванням "Північного потоку-2" ситуація дещо гірша... Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп експерт з питань енергетики Українського Інституту майбутнього

Непотрібні голоси: чому не голосували 99% виборців закордонного округу Згідно з даними Центрвиборчкому, за кордоном проголосувало лише 55 тисяч громадян України. І це у ситуації, коли держреєстри фіксують загалом 6 мільйонів українських виборців, що перебувають за кордоном! Ігор Решетняк незалежний експерт, співзасновник асоціації Ukraine Action (Франція, Швейцарія)

Зелений та ще зеленіший: чи стане президент України лідером екологічних змін? Не варто казати, що "нічого не змінюється". У 2019 році є певні зміни порівняно з попередніми виборами. Жоден із кандидатів не має охорону довкілля як основу своєї передвиборчої агітації... Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Слід ненависті: чому трагедія у Новій Зеландії має стати уроком для ЄС Трагедія у Новій Зеландії – один з найбільших терактів, скоєних не ісламськими терористами, а білими ультраправими екстремістами проти мусульман. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Показове покарання: навіщо Євросоюз назвав Емірати офшором Вперше Євросоюз включив до свого "чорного списку" справді "велику рибу". Тепер європейським країнам доведеться обмежити будь-яку співпрацю з компаніями з Об'єднаних Арабських Еміратів. Віталій Галицьких керівник талліннського офісу юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Розмова про майбутнє Європи неможлива без України: відповідь Еммануелю Макрону Росія за допомогою громадських організацій, медіа, спецслужб, лояльних (переважно спонсорованих) політиків підтримує одну просту думку: Євросоюз має бути зруйнований. Олексій Гончаренко народний депутат України (фракція "Європейська Солідарність")

Євро прописали послаблення: які наслідки для України матиме новий курс ЄЦБ Низькі ставки в єврозоні – сигнал для розвитку власного експорту до цих країн та залучення інвестицій. Але що це означає для України? Послаблення євро матиме й позитивні, й негативні наслідки. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ Ігор Брітченко професор Державного вищого навчального закладу ім. С.Тарновського (Тарнобжег, Польща)

"Дослідження одного фейку": відповідь посла України на історію з Іваном Франком та Франсіско Франко На мою думку, щоб так сильно прагнути дискредитувати посла своєї власної країни в іноземних ЗМІ, треба дуже сильно "любити" цю країну... Анатолій Щерба Посол України в Іспанії

У напрямку ширшої Європи: як ЄС змінює свою політику сусідства Такі зміни, разом з іншими реформами ЄС, відкриють шлях до відновлення розширення. А асоційовані країни, як-то Україна, будуть добре підготовлені до вступу в такий формат Євросоюзу... Майкл Емерсон асоційований старший науковий дослідник, Центр європейських політичних досліджень (CEPS)

"Я ще не маю вибору на цих виборах": маніфест колишнього посла України За місяць до президентських виборів і за шість до парламентських я не маю вибору. Хочу, щоб мене почули і мій європейський вибір не залишився без відгуку. Зі мною – ще мінімум третина виборців. Андрій Веселовський дипломат, представник України в Європейському Союзі (2008-2010), заступник міністра закордонних справ (2005-2008)

Домораторитися до гілок: чим небезпечна нова ідея заборони експорту деревини Раді запропоновано посилити боротьбу з контрабандою лісу-кругляка шляхом запровадження мораторію на експорт паливної деревини. Це своєрідне ноу-хау – Україні доведеться доводити дефіциту хмизу та гілок. Денис Черніков координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції

Непотрібний Франко: навіщо посольство в Мадриді пішло на конфлікт з українською громадою Посольство України відмовило українській громаді у підтримці ініціативи спорудження монумента Іванові Франку в Мадриді. Звідки така непримиренність щодо цієї ініціативи? Андрій Якубув політолог, активіст української громади в Іспанії

Плата за вхід: чи скористається Київ унікальним шансом захистити своїх експортерів СОТ надає безліч майданчиків, де країни-члени можуть захищати інтереси свого бізнесу. Зокрема, при вступі до організації нових країн. Чи ефективно використовує ці інструменти Україна? Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анастасія Колтунова молодший юрист Sayenko Kharenko

Ми його втрачаємо: чому не запрацював "європейський" закон про трансплантацію Нові вимоги до операцій з трансплантації виконати в Україні поки неможливо. Лікарі відкладають операції на невизначений термін, резонно побоюючись кримінальної відповідальності. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики" Катерина Потапенко експерт ГО "Український центр європейської політики"

Чи буксує асоціація: що означають "урядові 52%" виконання Угоди з ЄС В уряді підрахували, що у 2018 році було виконано 52% запланованих робіт щодо Угоди про асоціацію. За нашими оцінками, було виконано 21% завдань, тоді як загалом Угоду виконано лише на 24%. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

"Твою державу почули": лист з Європарламенту до героя Небесної сотні Можливо, ти бачиш все, що ми робимо, десь там, з небес. Можливо, ти розчарований. Можливо – не все йде так, як ти про це мріяв... Але я вірю, що цей святий час прийде. Міхал Боні депутат Європейського парламенту,

Польща, "Громадянська платформа"

Удар з минулого: який урок може винести Україна з польсько-ізраїльського конфлікту Польщі вдалося встановити дивне досягнення – одночасно "побити горщики" і з Іраном, і з Ізраїлем. Втім, уроки конфлікту Варшави та Тель-Авіву не меншою мірою актуальні й для України. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Неготовність до безвізу: як реагувати на порушення прав наших громадян на кордоні Ігнорування іноземними урядами прав українських громадян, пошук у кожному туристі порушника імміграційних правил ставлять під сумнів доцільність збереження безвізу з цими країнами. Сергій Кислиця заступник міністра закордонних справ

Чи загрожує світовій економіці нова глобальна криза Світова економіка сповільнює темпи свого зростання. Та чи означає це загрозу нової фінансової кризи? Варто розглянути всі ключові фактори, здатні викликати нову кризу. Олександр Мартиненко голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу

ЄС та НАТО у Конституції: відповіді на 3 ключових питання Вперше депутати зрозуміли, що можуть втратити голоси і дискредитувати себе перед виборцями, якщо не підтримають голосування за НАТО та ЄС. Раніше було все навпаки. Сергій Солодкий перший заступник директора Центру "Нова Європа"

Росії нагадали про зобов'язання: що показав торговий звiт США Торговий представник США видав щорічний звіт про виконання Росією зобов'язань, прийнятих в рамках СОТ. Даний аналіз має формувати курс Вашингтона на відносини з РФ у торговельній сфері. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Лідер, але ще не президент: події у Венесуелі очима українського дипломата Парламенту Венесуели потрібно вирішити питання про статус Хуана Гуайдо. Адже той проголосив себе "виконувачем обов'язків президента" на політичній демонстрації, а не в стінах Асамблеї. Сергій Кислиця заступник міністра закордонних справ

MasterСard платить за рахунками: що змінить антимонопольне розслідування ЄС Доведення ЄС обмеження конкуренції з боку MasterСard призвело не лише до багатомільйонного штрафу. Тепер на компанію чекають приватні позови – можливо, і від українців. Олександр Фефелов керівник практики антимонопольного та конкурентного права юрфірми "Ілляшев та Партнери"

П’ятизірковий слуга народу: чого може навчити Україну досвід італійських популістів Питання, яке постає до антисистемних рухів – а чи дійсно вони є настільки поза системою, як хочуть здаватися? Італійський досвід показує, що зовсім ні. Катерина Зарембо Центр "Нова Європа"

Право на захист персональних даних: декілька прикладів із практики ЄСПЛ На честь Дня захисту персональних даних ми підготували низку прикладів з реального життя, з якими може стикнутись кожен, поданих крізь призму судових рішень Європейського суду з прав людини. Владислав Власюк Юрист,

у 2017-2019 роках генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції Аліна Куц-Карпенко державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції

Санкції, реформи та фінанси: як Чехія допомагає Україні Зняття санкцій з Російської Федерації стане можливим лише тоді, коли буде відновлено український суверенітет на сході країни та Кримському півострові. Томаш Петршичек міністр закордонних справ Чеської Республіки

Нова сирійська реальність: як вплине на регіон відхід США Рішення США вивести війська з Сирії може змінити баланс сил на Близькому Сході на багато років. Негативні наслідки цього кроку може відчути і Україна. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

(Не)безпечний Huawei: в чому побачили загрозу провідні країни світу Все більше держав вводять обмеження проти Huawei, не допускаючи китайську компанію до створення мережі 5G. Чи можуть такі обмеження забезпечити захист національної безпеки? Юрій Котляров партнер практики технологій, медіа та телекомунікацій юридичної фірми "Астерс"

Подолати російську блокаду: як ЄС планує допомогти Приазов’ю Оціночна місія Європейського Союзу з вивчення потреб регіону Приазов’я незабаром приїде в Україну. Її мета – знайти оптимальні шляхи підтримки регіону, який постраждав від агресивних дій РФ. Микола Точицький представник України при ЄС

"Газпром" у пошуках машини часу: що показали нові газові переговори з РФ Позиція РФ – простіть "Газпрому" його борг, визначений Стокгольмським арбітражем, і тоді він готовий продовжити дію чинного контракту. Але ці часи минули. Тому такі російські заяви просто неактуальні. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Шанс для експорту: що отримає Україна від дії угоди Пан-Євро-Мед У 2019 році український експорт чекає справжня революція, адже з 1 січня ми почали повноцінно застосовувати норми регіональної конвенції Пан-Євро-Мед. Сергій Река молодший юрист Investment Service Ukraine

Кругляк довів до арбітражу: плюси і мінуси позиції України у суперечці з ЄС Відносини між Україною та ЄС проходять тяжке випробування. Консультації щодо лісу-кругляка стали першим спором, який буде проводитися в рамках Угоди про асоціацію. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Нові завдання для МЗС: експертний погляд на зовнішню політику Найуспішніші напрями української дипломатії 2018 року: формування міжнародної підтримки у протидії агресії РФ, співпраця з міжнародними організаціями, захист громадян України за кордоном. Геннадій Максак координатор Української національної платформи Форуму громадянського суспільства "Східного партнерства", голова Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Ринок чи контроль: як країни ЄС впливають на енергетичні тарифи Підвищення тарифів, невдоволення населення, пошук урядом різних компенсаторів… Це зовсім не про Україну. Точніше – не лише про Україну. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Крок від прірви: Варшава розблокувала історичний діалог із Києвом Українсько-польські відносини позбулися одного з двох найбільших подразників. Що означає рішення Конституційного суду Польщі і якими тепер будуть відносини Києва та Варшави? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Сталевий бар’єр: чи буде Україна оскаржувати торговельні обмеження ЄС Рішення ЄС впровадити захисні обмеження щодо імпорту сталевих виробів оскаржили Китай, Корея, РФ, Туреччина, Швейцарія і навіть Молдова. Але не Україна. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Ненависть вбиває: чому смерть мера Гданська сколихнула Польщу Вбивство мера Гданська стало шоком для Польщі. Пости співчуття, а разом із тим – проти пропаганди ненависті, оприлюднили всі провідні політики країни. Проте чи буде цього достатньо для зміни настроїв у суспільстві? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Між Польщею, Литвою і минулим: Україна шукає свій шлях комунальної реформи Комунальна реформа зараз перебуває на роздоріжжі і може піти як польським, так і литовським шляхом. Втім, не виключений і третій шлях, де зміни залишаться на папері. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Ударом на удар: як відповість Україна на нові санкції РФ Україні необхідно суттєво змінити підходи до введення санкцій проти РФ. Нинішні обмеження виявилися малоефективними – російський імпорт минулого року показав двозначні темпи зростання. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Співпраця замість ейфорії: як вплинуть вибори 2019 року на відносини України та ЄС "Європа і Україна після 2019 року. Що варто продовжувати, а що треба змінити?" – під таким гаслом у місті Жешув (Польща) 24-25 січня відбудеться черговий, вже дванадцятий Форум Європа–Україна. Яцек Ключковський Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Як терористи Шрі-Ланки допомогли зняти санкції ЄС з Миколи Азарова Перша інстанція Суду ЄС відхилила позов українського екс-прем'єра. Але тут на допомогу юристам Азарова прийшли... шрі-ланкійські повстанці. Іван Божко адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Світова торговельна війна: що показав звіт СОТ Світова торговельна війна зараз – в активній стадії. Ця обставина є особливо небезпечною на тлі кризи системи вирішення суперечок у СОТ. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Сильна і слабка сторони Європи: як ЄС перемогти популістів Сальвіні та Орбан справляють сильне враження на багатьох виборців, вдаючись до різкої риторики, пронизаної емоціями. Обговорення складних конкретних питань для них – швидше гра на чужому полі. Нільс Маєр-Олендорф директор програми International and European Governance Берлінського екологічного інституту

За крок від торгової війни: як Україна ледь не втратила ринок Узбекистану Рішення про антисубсидиційне розслідування щодо узбецького експорту не лише поставило країну на межу нової торгової війни. Як виявилося згодом, це рішення було прийняте з грубими помилками. Наталія Ісаханова партнер адвокатського об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери» Олеся Кривецька старший юрист адвокатського об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери»

Інавгурація з присмаком скандалу: Грузія увійшла у нову політичну реальність Інавгурація нового президента Грузії пройшла в супроводі потужних акцій опозиції. На тлі політичного протистояння уряд починає робити помилки, зокрема, пішовши на дипломатичний конфлікт із США. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Зрада скасовується: як в ЄС оцінюють виконання Україною Угоди про асоціацію Єврокомісія оцінила стан виконання Україною Угоди про асоціацію – і ці висновки загалом позитивні. А вже 17 грудня за результатами засідання Ради асоціації варто чекати й політичних меседжів. Ольга Стефанішина віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Банкова гальмує з призначенням судді ЄСПЛ від України. Навіщо? Президент свідомо пропустив дедлайн для подання кандидатур і не поспішає виправлятися. І якщо наша держава не почне ворушитися вже ближчим часом, то може пропустити й наступний термін. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

ЄС кидає виклик російській дезінформації: як захищатиметься Європа У Брюсселі усвідомили небезпеку російської пропаганди. І трапилося це якраз напередодні початку виборчої кампанії по виборах депутатів Європарламенту, які відбудуться у 2019 році. Микола Точицький представник України при ЄС

Нестрашний арбітраж: як Україні вирішувати торговельні суперечки з ЄС Наразі Україна практично не має практики ефективних торгових спорів з ЄС. То чи не варто використати новий інструмент – торговельний арбітраж, прописаний в Угоді про асоціацію? Сергій Лахно керівник практики міжнародної торгівлі юрфірми Integrites

Обережно, Британія закривається: Лондон змінює правила видачі інвестиційних віз Британія призупинила видачу "інвестиційних віз", що стало серйозним ударом по капіталах сумнівного походження. З 2019 року це візи повернуться, але видавати їх будуть за новими правилами. Олександр Онуфрієнко партнер практики приватних клієнтів юридичної фірми "Астерс"

Трамп чи Меркель: на кого і коли варто сподіватися Україні Ролі грунтуються на реальних можливостях союзників. Природною й показовою є різна реакція європейців та американців на агресію Росії в Чорному морі. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Небезпечніше за Китай: Трамп знайшов нову загрозу для економіки США Новим ворогом виявилась американська інституція – Федеральна резервна система. Конфлікт із нею може стати одним із ключових випробувань для Дональда Трампа, а разом із тим - і для економіки США. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ Ігор Брітченко професор Державного вищого навчального закладу ім. С.Тарновського (Тарнобжег, Польща)

Безпека чи зайва перевірка: відповідь на критику проєвропейського законопроекту Ми отримали чергову порцію критики до нашого законопроекту, який має врегулювати питання з безпекою транспортних засобів та зробити пересування автомобілем максимально безпечним та комфортним. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Балканська митна війна: як у конфлікті Сербії та Косова найбільше програв ЄС Торгова війна між Косовом та Сербією ризикує остаточно поховати амбіції ЄС як балканського миротворця. У Єврокомісії не врахували таку річ, як ображена національна гордість. А вона часом важливіша за економічні чинники. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Адекватно реагувати на загрози, що несе РФ - звернення Верховної ради Пропонуємо морським державам направити в регіон військові кораблі, щоб упередити подальшу ескалацію напруги з боку Росії. Верховна рада України

Агресія на Азові: що доводитиме Україна у міжнародних судах Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 Статуту ООН, і зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, визначеного статтею 51 Статуту. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Нова можливість для захисту: як рішення СОТ може допомогти Україні Рішення СОТ щодо суперечки Туреччини й Марокко відкриває нові можливості для України. Створений прецедент може суттєво допомогти у неконкурентній боротьбі з російським імпортом. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анастасія Колтунова молодший юрист Sayenko Kharenko

Безпекова політика ЄС: чи можливий компроміс між Парижем і Берліном Різниця підходів Парижа і Берліна багато в чому пояснюється їхнім геополітичним розташуванням. Для Парижа основне джерело загроз швидше на Півдні, а для Берліна – на Сході. Вінфрід Файт політолог, викладач міжнародних відносин Фрайбурзького університету

Голосування як сервіс: погляд з України на вибори в США На виборчій дільниці не можуть відмовити у можливості проголосувати. Навіть якщо виборець відсутній у списку або зареєстрований на іншій дільниці. Інакше він може втратити інтерес до виборів. Назар Бойко член правління моніторингово-аналітичної групи "ЦИФРА"

Brexit між популізмом та економікою: уроки та перестороги для України Британська індустрія страшенно боїться хаосу. І десятки сторінок, присвячених у проекті Brexit питанням руху товарів – це захист британського бізнесу. Наш бізнес заслуговує на таку саму підтримку в інтеграції з ЄС. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

П'ять газових міфів: погляд із ЄС на українські енергетичні реформи Парадоксально, але "Газпрому" допомагає і відмова Польщі від закупівлі його газу – у російського монополіста з'являються зайві 10-12 млрд кубометрів для інших покупців в ЄС. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Партнерство, але не інтеграція: що не так із рухом України до ЄС 2018 рік мав стати роком прискорення. Та звіт про виконання Угоди, оприлюднений зараз, не містить ані натяку на такі плани. Їх практична реалізація відкладається на потім... Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Другий термін для Трампа: чотири уроки проміжних виборів у США Вибори показали: Дональд Трамп зберігає гарні шанси висуватися ще на один термін. Демократи, хоч і отримали гірші результати, ніж очікувалося, намітили підходи для президентської кампанії. Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова

Третя спроба: чи стане перевірка транспорту в Україні схожою на європейську Нова редакція урядового закону про перевірку транспортних засобів спирається на норми ЄС, але дещо дивно трактує частину з них. Запропоновані норми часто більш жорсткі, аніж ті, що діють в Євросоюзі. Ольга Кулик експерт ГО "Український центр європейської політики" Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Багато витрачаєш? Британія запустила новий антикорупційний механізм UWO дозволяє відпрацьовувати добре відому українцям категорію справ, у яких "всім все зрозуміло", але здобути докази в рамках кримінального провадження не видається можливим. Віталій Власюк юрист-міжнародник

За СРСР дадуть відповідь: навіщо Естонія підраховує збитки від радянської окупації Естонія розпочала підрахунок збитків, завданих країні окупацією Радянським Союзом. І хоча шанси витребувати компенсацію з РФ невеликі, для Таллінна цей позов матиме принципове значення. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині Досі Туреччина не йшла на жодні вагомі поступки Україні у питанні ЗВТ - саме тому переговори із Анкарою тривають безпрецедентно довго. І ось раптом лунає заява, що переговори скоро завершаться. На яких умовах? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Жорстоко та безглуздо: якими будуть антиукраїнські санкції РФ Українські санкції проти РФ, які були введені два роки тому, критикувалися часто і не безпідставно. Як виявилося, російські заборони мають ті ж самі недоліки. І це істотно спростить процедуру їхнього уникнення. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі Іван Божко адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Пенсійна реформа в країнах ЄС: корисні та шкідливі поради для України Україна впритул наблизилася до запуску накопичувальної пенсійної системи, однак попереду ще маса перешкод. Тим більше, далеко не всім країнам ЄС вдалося успішно впровадити цю реформу. Григорій Овчаренко голова підрозділу з управління локальними активами групи ICU

Суперечка з прицілом на Москву: чим важлива скарга України в СОТ на країни Євразійського союзу Українська скарга в СОТ спрямована проти обмеження експорту на всю митну територію Євразійського економічного союзу. А це означає, що торговий спір спрямований насамперед проти Росії. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі Олексій Горбатюк юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Леви з підтекстом: як зупинити розгортання нового конфлікту України з Польщею Заступник голови МЗС Польщі Ціхоцький, який курує український напрям, заявив, що українська сторона вже отримала офіційне попередження про негативні наслідки, якщо левів справді демонтують... Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Ядерний шантаж Трампа: які наслідки може мати вихід США з ракетного договору з Росією Для Києва загибель ДРСМД може мати наслідком посилення тиску з боку РФ. Ідея розширення НАТО за рахунок України і так викликає досить бурхливі емоції в Москві, а за таких умов взагалі стає для Росії "питанням виживання". Поліна Сіновець керівник Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї

Великий китайський блеф Трампа: навіщо МВФ лякає новою кризою І США, і Китай вже готові до примирення у торговельній війні, але будуть торгуватися за його умови. Якщо ці перемовини затягнуться, то ймовірність виходу на "поганий" сценарій для світової економіки є більшою, ніж прогнозує МВФ. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Інтелектуальній власності посилять захист: як новації ЄС вплинуть на Україну Новий план ЄС щодо боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності передбачає розширення обміну митною інформацією з іншими країнами. А відповідно – і з Україною. Але чи готовий Київ до цього? Костянтин Харченко юрист практики податкового та митного права INTEGRITES

Послуги онлайн: що означає приєднання України до цифрового ринку ЄС Взаємне визнання сертифікатів електронних цифрових підписів Україною та країнами ЄС розширює горизонти для українських компаній та відкриває нові перспективні напрямки та ринки збуту. Юлія Зайченко генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства юстиції Роман Дрипа експерт директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства юстиції

Нові правила державної допомоги: як та навіщо Хорватія змінила систему субсидій для бізнесу Поволі, в тому числі завдяки підтримці Єврокомісії, нам вдалося переконати чиновників у необхідності впровадження нових правил надання державної допомоги, зробивши її прозорішою. Ольгиця Спевець експерт Проекту технічної допомоги ЄС Антимонопольному комітету України

Верховний суд під контролем: які наслідки матиме найскандальніша перемога Трампа У Верховному суді США намітилося переважання консерваторів – тепер від нього не слід очікувати рішень, які розширюють громадянські права. Призначення Кавано стало також викликом руху за права жінок. Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова

Автоперевезення за європейськими правилами: чому це так важливо Рівень аварійності за участю вантажних автомобілів у 2017 році зріс на 14%, тоді як 59,4% автоперевізників працюють без ліцензій. Чи здатна Угода про асоціацію вирішити ці проблеми? Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Квартири ставлять на лічильник: чому реформа ЖКГ здатна створити нові проблеми Досвід Чехії та Словаччини показує, що встановлення квартирних лічильників тепла призведе не до економії, а до великих проблем у багатоквартирних будинках. Тому що ця реформа несправедлива до мешканців. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Розірвання договору між США та Іраном: чи є загроза для України Розрив США договору про дружбу з Іраном, а також їхнє публічне приниження Міжнародного суду ООН підриває позиції України. Штати демонструють Росії та Китаю: ви можете робити те саме. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Рада Європи напередодні 70-річчя: хто має очолити організацію після Ягланда У 1996-му Європа відверто дала зрозуміти, що 50-80 тисяч вбитих аж ніяк не завадять заради "дружби" з Кремлем сидіти з ним за одним столом. А ви кажете 10 тисяч вбитих українців на Сході України! Сергій Кислиця заступник міністра закордонних справ

Європейський досвід проти несплати податків: що зміниться з появою e-аудиту Українські податківці вже невдовзі мають запровадити в Україні європейську систему аудиту електронних даних. Це має стати ефективним інструментом у боротьбі з фінансовими зловживаннями. Ніна Бец юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Не як у Словаччині: чому шокуюче вбивство журналістки не викликало протестів у Болгарії Болгарська влада повинна не лише всебiчно сприяти розслідуванню вбивства журналістки, але й довести суспільству, що в країні існує свобода слова, яку влада не лише не утискає, а й захищає і підтримує. Віталій Мартинюк керівник міжнародних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Пам проти Курца: хто кине виклик правій коаліції в Австрії Жінка, лікар, новачок у політиці – новому лідеру австрійських соціал-демократів незабаром доведеться кинути виклик уряду правих популістів і консерваторів Себастьяна Курца. Барбара Тот політичний оглядач віденського журналу Falter

Контрреволюція не пройде: чим має завершитися конфлікт між прем'єром Вірменії та старими елітами Нова політична реальність Вірменії є незворотною. Колишній уряд і провладні партії щокроку наближаються до риски, після якої про них будуть свідчити лише короткі згадки у політичній історії країни... Річард Гірагосян Директор Центру регіональних досліджень (Єреван, Вірменія), асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Опозиція розвертає Brexit: чому британські ліберали заговорили про повторний референдум Лейбористська партія нарешті визначилася зі своїм ставленням до Brexit. З метанням між єврофільськими виборцями і класичним робочим електоратом закінчено… Христос Каціоуліс керівник представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта (FES) в Лондоні.

Криза по-македонськи: чи залишилися шанси на реалізацію угоди з Грецією Пауза у реалізації історичної угоди між Грецією та Македонією суттєво посилює ризики політичної кризи в обох країнах. Тепер і Скоп'є, і Афінам загрожують позачергові парламентські вибори. Сніжана Дяченко експерт Центру "Нова Європа"

Не лише Польща: Європа починає конкурувати за українських працівників У Європі з’являється конкуренція за українського працівника. Ще донедавна Польща була ледь не єдиною країною, де можна було працевлаштуватися без отримання спеціальних дозволів. Тепер усе змінилося. Василь Воскобойник президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування

Енергетична суперечка ЄС та Росії: що змінить для України рішення СОТ СОТ поставила під питання виконання Україною вимог із приєднання до Енергетичного співтовариства. Якщо ЄС змінюватиме Третій енергопакет, Києву доведеться підлаштовуватися під нові вимоги. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Вікторія Микуляк юрист ЮФ Sayenko Kharenko

Єреван проголосував за новий парламент: що показали вибори у столиці Вірменії Ще нещодавно дострокові вибори у Вірменії очікували лише ближче до середини наступного року. Та яскрава перемога партії прем'єра на столичних виборах дала старт консультаціям щодо розпуску парламенту. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Кінець договору про дружбу з РФ: чому не треба боятися називати речі своїми іменами Договір про дружбу ніяк не впливає на здатність України "засудити" Росію в Міжнародному суді ООН. А повага до кордонів визначається у міжнародному праві чимось глобальнішим, аніж двосторонній договір. Віталій Власюк юрист-міжнародник

Разом до Європи: навіщо Україні експортний бренд Споживач готовий платити на 22% більше за товар, чия країна походження викликає позитивні асоціації і довіру. Цим вже користуються Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, США. А тепер – й Україна. Оксана Ілясевич-Богородова керівник напряму маркетингу та комунікацій Офісу з просування експорту

Туреччину нагодували обіцянками: Ердоган оголосив завершення фінансової кризи Президент Ердоган запевняє громадськість, що в Туреччині вже немає кризи. Втім, курс ліри та зростання ставки центробанку сигналізують про те, що економіка Туреччини досі хворіє. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Повний перегляд відносин: Україна готує демарш у разі перемоги росіян у ПАРЄ У вівторок на екстреному засіданні комітет ВР у закордонних справах одноголосно затвердив проект заяви: Україна не сприйме "прощення" Росії, яке зараз активно просувають у Раді Європи... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Кредит під тиском РФ: у чому виграла Україна у справі про "борг Януковича" Апеляційний суд Англії визнав, що угода щодо "боргу Януковича", можливо, була здійснена під тиском, і тому необхідно розглянути всі аргументи щодо цього ймовірного факту. Роман Марченко старший партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери", заслужений юрист України

Де буксує євроінтеграція? Дві сфери, в яких уряду варто прискоритися Для деяких секторів потрібна найвища політична воля, адже там більше чотирьох років не відбувається виконання євроінтеграційних зобов’язань. Ці сектори – транспорт і митниця. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Ключовий урок 9/11: чому світ не став безпечнішим Як виявилося, неможливо вирішити проблему тероризму виключно військовими засобами. Чим сильнішого удару по терористах завдає держава, тим справедливішою вони вважають свою боротьбу. Олександр Кореньков директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки

Торгівля під тиском ультиматуму: що чекає світ після погроз Трампа вийти з СОТ Погрози Трампа в бік СОТ – це класичний спосіб актуалізувати важливі питання. А відтак на нас чекає період дуже бурхливих дискусій щодо зміни правил торгівлі. І цілком можливо – оновлена СОТ. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

ЄС не залишить Антикорупційний суд без підтримки або Чому варто йти на конкурс до нового суду Я була суддею й очолювала Апеляційний суд в Грузії. Для мене очевидно, що посада судді - це одна з найвищих точок самореалізації для правника. Будьте впевнені, конкурс пройде чесно, прозоро і відкрито... Ека Ткешелашвілі Голова Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні

Безпека руху, нові рейси та протидія РФ: міжнародний вимір роботи Мінінфраструктури Мінінфраструктури підготовило пропозиції для Уряду та РНБО щодо доповнення до позовів в міжнародних арбітражах та посилення санкцій за перешкоджання проходження суден до портів в Азовському морі. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Євроінтеграція між популізмом та лобізмом: чого бракує президентській ініціативі Профілактику та лікування наростаючого правового тромбу можна розпочати з невеликих кроків. Наприклад, більш чітко визначити вимоги до подання законопроектів у ВР... Денис Черніков координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції

Україна на тлі польських виборів: уроки економічного форуму в Криниці За останні роки економічний форум у польському місті Криниця-Здруй став для України звичним майданчиком для популяризації свого європейського курсу. Та цього року українська тема пішла на глибоку периферію... Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

ЄС і НАТО на вибори: чому конституційна ініціатива Порошенка може обернутися пшиком Україна повинна прагнути членства в ЄС та НАТО, однак тематичні передвиборчі технології – від кого би вони не виходили – такою інтеграцією не є. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Довірена особа для інвестора: чому Україні потрібен інститут номінального утримувача Для того щоб вкладати гроші в українські цінні папери, інвестор мав особисто приїжджати в країну, відкривати прямий рахунок на своє ім'я, пройти ряд складних бюрократичних процедур. Так було раніше, тепер все зміниться... Міндаугас Бакас голова правління Національного депозитарію України

Роботи вистачить для всіх, або Підсумки першого року дії Угоди про асоціацію Що вже змінила Угода про асоціацію? Якщо говорити мовою цифр, то найбільш промовистими будуть показники зростання нашого експорту до ЄС. Порівняно з минулим роком, експорт до ЄС зріс на 19,2%... Іванна Климпуш-Цинцадзе народна депутатка, фракція "Європейська солідарність", глава комітету з питань інтеграції України до ЄС, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у 2016-2019 роках

Органи на продаж: що не так із новим законом про трансплантацію Заборона торгівлі людськими органами й тканинами для трансплантації – непорушна максима. Втім, в Україні вже незабаром ситуація може змінитися. Принаймні - у випадках, коли йдеться про дії держави. Ольга Боженко юрист

Москву записали "на хімію": що змінить нова хвиля санкцій США проти Росії Умови, які Вашингтон висунув для зняття санкцій з Росії є, по-суті, такими, що Кремль ніколи їх не визнає і не буде виконувати. Адже у такому випадку Москві доведеться, фактично, зізнатись у міжнародному злочині... Наталія Слободян керівник групи аналізу «Укренерго»

Порохова діжка Балкан: чи можливе повторення війни у Боснії Близько 62% молоді на території Республіки Сербської є безробітними. Натомість ця молодь є військовозобов’язаною. А чергові вибори, що пройдуть у жовтні, стали чудовим приводом для посилення риторики ворожнечі. Ірина Пташник експерт з міжнародного права Експертного центру з питань безпеки

Проекти транскордонної співпраці ЄС: чому вони неефективні в Україні В Україні діють п'ять програм ЄС із транскордонної співпраці. А що на практиці? Прикордонні регіони втрачають значну частку можливостей, що відкривають програми ЄС. Тетяна Зосименко директорка програми Економічної дипломатії Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Криза від Ердогана та Путіна: як вплине на гривню обвал ліри та рубля Девальвація турецької та російської валют означатиме, що наш експорт там буде користуватись меншим попитом. Виходом із ситуації може стати або поступова девальвація гривні, або угода з МВФ. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Нищівні санкції? Як зробити ефективними заходи проти РФ Чи підкосять нові санкції економіку РФ настільки, щоб змусити Кремль скоригувати свою зовнішню політику? Чи навпаки - для ефективності санкцій Заходу варто скоригувати свої оцінки стану російської економіки? Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

Не лише обвал ліри: чому Туреччина опинилася на межі фінансової кризи Перегрів економіки Туреччини через кредитний бум обговорюють вже давно. Анкарі, яка протиставляє себе Америці та Європі, навряд чи можна сподіватися на пакет рятівних заходів до розгортання повноцінної рецесії. В'ячеслав Бутко керуючий партнер інвестпроекту Thomson & French

Енергопакет ЄС прогинають під Кремль: чи стало рішення СОТ перемогою Росії Після ретельного вивчення Група арбітрів підтвердила законність реформування енергетичного ринку ЄС. Ключові претензії Росії щодо дискримінації Газпрому були відхилені... Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

М'ясний успіх: як ірландська яловичина підкорювала світ Ірландці знають і свято вірять, що їхня яловичина – одна з найкращих у світі. Проте як зробити, щоб про це дізналися в інших країнах? На допомогу прийшли заходи, що можуть стати корисними й Україні. Катерина Онул радник Групи Світового банку з питань санітарних та фітосанітарних заходів

Естонія і російські агенти впливу: скандальний звіт розвідки Серед провідних політиків Естонії є агенти впливу Кремля. Те, про що можна було здогадуватися, у звіті розвідки подано як доведений факт. До яких наслідків це призведе? Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

День кремлівської пропаганди: чому російсько-грузинська війна почалася 7, а не 8 серпня До сьогодні датою початку війни з Грузією РФ називає 8 серпня. У цієї брехні є надзвичайно важлива політична мета – покласти вину за початок конфлікту на його жертву. Давід Баташвілі Фонд Ронделі

Порушення прав українців у ЄС: куди звертатися за захистом Більшість мігрантів неохоче звертаються до правоохоронних органів для захисту своїх прав. Часто – через незнання мови. Однак у таких випадках можна вимагати перекладу офіційних документів. Владислав Власюк Юрист,

у 2017-2019 роках генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції Зоряна Стецюк державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції

Новий рівень санкцій: Конгрес США відреагував на російський курс Трампа У новому проекті посилення санкцій є навіть позиція, згідно з якою Російську Федерацію пропонується оголосити спонсором міжнародного тероризму... Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова

Сховатися на островах: в РФ створюють два офшори для обходу санкцій В Росії готуються до створення двох спеціальних адміністративних районів - аналогу офшорів. Вони мають стати прихистком для росіян, які через санкції не можуть працювати на Заході. Павло Шовак старший юрист ЮФ "Астерс"

Американська допомога Путіну: навіщо США підтримують РФ у торговій суперечці з Україною Наразі США зацікавлені у слабкій та невпливовій СОТ, яка не може завадити великим країнам приймати рішення на свій розсуд. І в цьому США Трампа є безумовним союзником РФ Путіна. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Вірменія розпочинає сезон посадок: за що арештували екс-президента Новий уряд Вірменії зважився на виконання найгострішої передвиборчої обіцянки – у країні почалося кримінальне переслідування представників колишньої влади. Такі дії Єревана все гірше сприймають у Москві. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Міграційна напівреформа: як зміниться політика ЄС у питаннях біженців Попри намагання, ЄС так і не створив дієвих механізмів контролю за міграцією. Біженці, як і раніше, прийматимуться країнами Західної Європи, тільки якими саме – вирішуватимуть вже не вони. Євген Приходько журналіст, Польща

Разом з ЄС проти контрабанди лісу: чому іншим країнам не потрібен мораторій Проблема вивозу незаконного лісу до ЄС є цілком поширеною, можна навіть сказати, глобальною. Тому жорстка реакція ЄС на український мораторій викликана в першу чергу відмовою вирішувати проблему наявними інструментами. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Нові шанси та нові ризики для Східної Європи – обговоримо у Криниці-Здруй "Європа спільних цінностей чи Європа спільних інтересів" – під таким гаслом у польському місті Криниця-Здруй відбудеться 28-й Економічний форум. Як і раніше, особливу увагу приділять саме Україні. Яцек Ключковський Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Покарання Google: за що Єврокомісія виписала рекордний штраф Єврокомісія наклала на Google на рекордний штраф – 4,34 млрд євро. Компанію покарали за незаконну практику з метою закріпити домінуюче становище у сфері загальнодоступного інтернет-пошуку. Олександр Дементьєв юрист юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Прикордонна суперечка: Вірменія прагне послабити залежність від РФ Показний спокій, із яким у РФ зустріли зміну уряду у Вірменії може дати чималу тріщину. Конфлікт між країнами може викликати ініціатива Єревана переглянути угоду про статус російських прикордонників. Юрій Панченко редактор "Європейської правди" Карен Мадоян журналіст, експерт з Південного Кавказу

Здоров'я важливіше за торгівлю: історичне рішення СОТ СОТ оприлюднила рішення по найскандальнішій суперечці - проти обмеження продажу тютюнових виробів Австралією. Рішення у цій справі стали дійсно історичними. На щастя, ініціювавши цю суперечку, Україна вийшла з її розгляду. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

ЄС відповів на торгову війну Трампа: що це означає для України Захисні заходи ЄC не оминули й українських металургів, продукція яких традиційно посідає передове місце в структурі вітчизняного експорту. Тепер їм доведеться працювати в рамках визначеної тарифної квоти. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Порушення прав українців у ЄС: як змінити ситуацію Медіа все частіше повідомляють про випадки порушень прав українців за кордоном, зокрема у країнах ЄС. Така дискримiнація трапляється все частіше. Ситуацію, що склалася, вже вивчають в уряді. Владислав Власюк Юрист,

у 2017-2019 роках генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції Зоряна Стецюк державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції

Катастрофа у Гельсінкі: що думають у США про зустріч Трампа і Путіна Не будемо "танцювати навколо", скажемо прямо: Дональда Трампа провчили у Гельсінкі. Саміт Трамп-Путін став катастрофою для американських інтересів і для того, як світ сприймає Америку. Мелінда Герінг редактор блогу UkraineAlert в рамках Atlantic Council

Відлуння Волинської річниці: чи спалахне новий конфлікт між Польщею та Україною Між Польщею та Україною може з’явитися нова точка напруження. Напередодні місцевих виборів історичні теми знов стають одним із ключових інструментів для мобілізації прихильників чинної влади. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Незамінний Brexit: чому планам Терези Мей не знайшлося альтернатив Відставка Девіса і Джонсона, яка ще на початку тижня здавалася початком кінця Терези Мей, в результаті лише зміцнила її позиції. Прихильники виходу з ЄС на жорстких умовах не змогли отримати підтримку в суспільстві. Ніколь Каціоуліс керівниця бюро Фонду ім. Фрідріха Еберта в Лондоні Христос Каціоуліс керівник представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта (FES) в Лондоні.

Міністр глобальної Британії: хто очолив королівське МЗС після відставки Бориса Джонсона Уряд Терези Мей вже визначив гасло "глобальної Британії", але досі зазнавав критики через нього – мовляв, це гасло без політики. Тепер саме новий міністр має наповнити ці слова змістом... Світлана Ковальчук кандидат політичних наук, виконавчий директор YES

Бюрократія чи реальний захист: що дає Україні діалог з ЄС щодо прав людини Діалог з прав людини – важлива частина шляху до членства в ЄС. Проте він потрібен насамперед громадянам України. Цього року ми вперше звернули увагу на випадки порушень прав людини стосовно українців за кордоном. Владислав Власюк Юрист,

у 2017-2019 роках генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції Ярослав Поліщук державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції

Євроінтеграція у Раді: фондовому ринку пропишуть правила ЄС Рада підійшла до фундаментальних змін на ринку цінних паперів. Втім, законодавці не врахували важливих норм права ЄС про заборону незаконного використання інсайдерської інформації та захисту прав клієнтів інвестиційних фірм. Парламентська експертна група з євроінтеграції

Волинське загострення: Польща продемонструвала жорсткість у історичному конфлікті з Україною Президенти двох країн Петро Порошенко та Анджей Дуда відвідали Волинь – та не знайшли можливості побачитися один з одним. Вперше за останні роки Україна на найвищому рівні нагадала про знищення й українських сіл поляками. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Проблема масових скасувань авіарейсів: що має змінитися в Україні Українські туристи були заблоковані в аеропортах кількох країн - затримка рейсів на декілька діб сталася через невиплату коштів туроператором. Що треба змінити, щоб унеможливити такі випадки? Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Між двох вогнів: шанси України у світовій торговельній війні Чи може Україна виграти від цієї глобальної торговельної війни між США та ЄС? Відповідь – так. Деякі корпорації реагують на нові тарифи заявами про перенесення виробництва. І чому б тоді не до України? Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Звернення Верховної ради до інституцій ЄС щодо поглиблення співробітництва між Україною та Євросоюзом Закликаємо Європейський Союз спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України на основі ідей, закладених в концепцію Європейського плану для України. Верховна рада України

Поворот праворуч: як проблема мігрантів змінила європейських лівоцентристів Лівому руху ЄС загрожує серйозна небезпека зникнення. Європейський виборець займає дедалі критичнішу позицію в питанні імміграції і не вірить у здатність лівих партій вирішити цю проблему. Міхаель Бренінг керівник відділу Аналізу міжнародної політики Фонду ім. Фрідріха Еберта в Берліні

Новий Шовковий шлях: як китайський проект може дати Україні десятки мільярдів інвестицій У розвиток країн уздовж Нового Шовкового шляху Китай інвестує великі кошти. До 2020 року інвестиції сягнуть позначки $800 млрд. А щорічний товарообіг між Китаєм та цими країнами становитиме $2,5 трлн... Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Саміт НАТО та очікування України: настав час змінити тактику Більш прагматичний діалог вимагатиме чіткіших зобов’язань не лише від нас, але й від Альянсу і його держав-членів. Замінити частину гасел прагматикою – в наших інтересах... Микола Капітоненко

Журнал UA:Ukraine Analytica,

асоційований експерт Міжнародного центру перспективних досліджень

Сирійський конфлікт та війна в Україні: як географічно неблизькі події виявились вкрай схожими та подібними Про сирійський конфлікт та війну на сході України проговорено та написано чимало, однак ще жодного разу у публічному просторі ці дві трагічні ситуації не намагались порівняти та зіставити між собою у надії знайти спільні відповіді та шляхи вирішення проблеми. PROMOTED

Між приниженням і війною: непростий вибір для опозиції Молдови Чи готова протестна опозиція йти до кінця, розуміючи ризики? І чи стануть вкрадені голоси на "другорядних" виборах достатнім мотиватором і генератором здорової злості для її прихильників? NewsMaker Молдовське незалежне видання NewsMaker. Матеріали публікуються з дозволу правовласника

"Ложка дьогтю" в європейській реформі: як змінюється українське ЖКГ Хоча реформу житлового сектора вже не зупинити, її і надалі будуть супроводжувати спроби "вбити" її європейську орієнтацію. Або зробити її бутафорією, яка приховує старі ЖЕКи. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Коли квоти безсилі: як українська курятина налякала Євросоюз Український експорт виявився досить успішним та конкурентним на ринку ЄС і проти нього вже почали боротися. На жаль, нашою найслабкішою ланкою залишається поганий імідж держави і вітчизняного великого бізнесу. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Чорний список для Естонії: РФ змінює політику стосовно російськомовної меншини Заборона на в'їзд до РФ для багатьох російськомовних естонців показала: РФ чекає від них цілковитої відповідності "лінії партії". Будь-які відхилення, так само, як і будь-які спроби компромісу з естонською владою, суворо каратимуться. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Європа між двох вогнів: ЄС виявився не готовий до демаршу Трампа ЄС доводиться виробляти нову систему координат. В якій є явний дуже небезпечний ворог – Росія Путіна. І є непередбачуваний, підступний і тому теж небезпечний попутник – Америка Трампа. Андрій Миселюк директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог"

Фейки на другому плані: як змінилося ставлення країн НАТО до роспропаганди Цікаво було послухати логіку представника Нідерландів: "Ми не маємо чітких інструкцій, що це війна. Відтак це мир. А якщо це мир, тоді нічого поганого в тому, аби вести з росіянами справи, наприклад, бізнес"... Любов Цибульська керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Захиститися від захищеного: чим загрожує українському експорту новий регламент ЄС Багато українських підприємств, що експортують свою продукцію до ЄС, можуть зіткнутися з новими проблемами на цьому ринку. Втім, постраждають в першу чергу ті, хто має пільгові умови на внутрішньому ринку. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Безсилля перед кризою: чому ЄС не здатний запобігти новим фінансовим шокам Детальна хронологія опису кризи єврозони вказує на корінь проблем – Маастрихтську угоду. Відповідно до неї, ЄС позбавлений можливості адекватно реагувати на нові фінансові кризи. А це означає, що економічні реформи ЄС поки ще на півшляху. Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

Історичні граблі: чому не спрацювала формула "пробачаємо і просимо вибачення" Події останніх 5 років показали, наскільки небезпечними можуть бути давні історичні претензії. І одним діалогом істориків цю проблему не вирішити. Важливість примирення має стати частиною шкільного курсу в обох країнах. Міхал Боні депутат Європейського парламенту,

Польща, "Громадянська платформа"

7 причин, які вплинули на Стокгольм: чому Швеція дала дозвіл "Північному потоку-2" Позиція Швеції – типова для багатьох країн Європи. Тепер вся увага зосереджена на Данії, яка має ухвалити фінальне рішення щодо "Північного потоку-2". Вона – остання, від кого необхідний дозвіл для початку будівництва труби. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп експерт з питань енергетики Українського Інституту майбутнього

Кожен сам за себе: Меркель відповіла на ініціативи з реформування ЄС Пропозиції Меркель щодо реформування валютного союзу далекі від вимог Макрона і навіть Європейської комісії. Навіть у розпал важкої кризи ліквідності кожна держава буде сама вирішувати свої проблеми. Бйорн Гакер професор економічної політики у Вищій школі економіки та техніки Берліна

День доказів у Гаазі: детально про позов України Від 2014 року на території України незаконні збройні формування вчинили низку терористичних актів. Росія постачала зброю та координувала вчинення цих актів, що являє собою фінансування тероризму. Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

11 жінок і один космонавт: які проблеми матиме новий уряд Іспанії Новий прем'єр анонсував новий діалог з Каталонією, проте уточнив: про відокремлення від Іспанії не може бути й мови. Опозиція пильно стежитиме за тим, щоб уряд не надто йшов назустріч Барселоні. Геро Маас керівник представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Мадриді

Гра на збільшення ставок: Іран починає ядерний шантаж Європи Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна "не терпітиме одночасно і санкції, і ядерні обмеження" і що він наказує негайно повертатися до роботи над збагаченням урану. Що означає така грізна заява? Анатолій Максимов журналіст-міжнародник, експерт аналітичного центру “Ad Astra”

Головний біль ЄС: що чекати від нового уряду Італії Італійський уряд вже показав, що готовий до заходів жорсткої економії. А відповідно, на нас чекає довга та емоційна дискусія між Європейським центробанком та Італією. Який вплив це матиме на єврозону та на курс євро? Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

Урок Кишинева для України: як кандидат від "партії вулиці" переміг і владу, і друзів Кремля Вибори у Кишиневі показали, що формальна прихильність до європейського вектора не є "індульгенцією" за корупцію. І альтернативою корумпованій владі є не лише "друзі Путіна", а й інші партії проєвропейського спрямування. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Геть від Заходу: чому дії Києва нагадують розворот листопада-2013 В дискусії довкола створення антикорупційного суду вже мусується тема неприпустимості так званого "зовнішнього управління". Намагання намалювати Заходу образ ворога - щось нове для українського політикуму. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

"Не на часі": чому дитяча політика України суперечить курсу на ЄС Дітей заохочують вступати в ефективну комунікацію з політиками, не боятися висловлювати власну думку про те, яким вони бачать своє життя. Така практика в Європі переходить на рівень державної політики. Антоніна Сліпченко член Euroсhild

Болючий захист персональних даних: нові проблеми українського бізнесу через зміну правил ЄС ЄС посилив вимоги щодо захисту персональних даних. Ці норми діятимуть і для багатьох іноземних компаній – достатньо продавати через інтернет чи мати сайт англійською мовою. Які проблеми загрожують українському бізнесу? Вікторія Швидченко юрист практики податкового і митного права INTEGRITES

Гробова війна: як домовленість Дуди та Порошенка поглибила українсько-польський конфлікт Розкопки, які могли би стати завершенням українсько-польської історичної суперечки, лише завели її врегулювання у глухий кут. Якщо Україна тепер піде на поступки, Грушовичі стануть прецедентом "законного" демонтажу українських пам’яток. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Мирова угода ЄС та "Газпрому": добра та погана новини для України "Газпром" тепер матиме менше важелів впливу у вигляді газових преференцій для своїх друзів в Європі. Це позитив для України з точки зору зовнішньої політики. Погана новина - тепер буде значно складніше боротися з проектом "Північного потоку-2". Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

5 висновків з італійських виборів: чого чекати Україні та ЄС Чи буде Італія використовувати питання санкцій як розмінну монету? Наприклад, щоб домогтися списання боргів чи для отримання дивідендів у діалозі з Росією (мовляв, "ми старалися, але не вийшло"). Або це дійсно є принциповим питанням для нового уряду? Катерина Зарембо Центр "Нова Європа"

Ще ближче до вироку: яких кроків варто чекати у розслідуванні щодо збитого Боїнга МН-17 Після того як Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала створення Міжнародного трибуналу під егідою ООН по збитому малайзійському Боїнгу МН-17, було досягнуто домовленість про те, що судовий процес відбудеться в Нідерландах. Що дасть Україні цей процес? Сергій Петухов заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції

Обіцянки без гарантій: якою має бути позиція України в переговорах про "Північний потік-2" ЄС переконує нас погодитись із "Північним потоком-2" без серйозних правових гарантій. Тоді варто витиснути максимум з Угоди про асоціацію. В її енергетичній частині бракує чіткого зобов’язання трактувати Україну так само, як і інші держави-члени ЄС. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Хто відповідає за енергетичну безпеку: що показало опитування східноєвропейських експертів Чи здатне громадянське суспільство допомогти державі зміцнити свою енергетичну безпеку? Теоретично – так, його взаємодія з держорганами має попереджати кризові ситуації та сприяти оперативному реагуванню у разі їх виникнення. Однак чи відповідає це дійсності? Наталія Слободян керівник групи аналізу «Укренерго»

Таємний свідок у справі Трампа: новий поворот у розслідуванні впливу РФ на вибори у США Виклики на допит помічників Роджера Стоуна – одного з найагресивніших політологів США – можуть стати потужним ударом по Трампу. Нервова реакція Білого дому показує: цю загрозу у Трампа оцінюють як дуже високу. І готові діяти у відповідь. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Небезпечна лише для українців? Чому ЄС не забороняє пальмову олію Пересічний українець споживає 3,1 кг пальмової олії на рік. Втім, у ЄС цей показник набагато вищий – в середньому 5,4 кг на одну людину. А в найбільш розвинених країнах він ще більший – у Німеччині, Данії, Швеції цей показник складає близько 14 кг/рік. Олександр Балдинюк президент асоціації "Укркондпром" Олег Швець голова Асоціації дієтологів України

Небезпечний вантаж дійшов до Ради: досвід ЄС проти техногенних аварій Лише за 2017 рік сталось 33 аварійні ситуації під час перевезення небезпечного вантажу, внаслідок яких природне середовище "збагатилось" 134 тоннами промислового сміття. Як попередити такі трагедії? На допомогу може прийти досвід ЄС. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики" Катерина Потапенко експерт ГО "Український центр європейської політики"

10 років у СОТ: що отримала і що втратила Україна Перед вступом до Світової організації торгівлі найбільшим ризиком вважався масований імпорт аграрної продукції. Критики лякали знищенням українського агросектора. Але вийшло якраз навпаки – саме цей сектор найбільше виграв від членства у СОТ. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Помилка ціною в розрив торгівлі: чому навчить Україну естонський "офшорний" скандал Виключення Естонії зі списку офшорів сталося швидко, тому можливі фінансові втрати для бізнесу вдалося мінімізувати. Однак наступного разу наслідки такої "помилки" можуть виявитися набагато більшими. Георгій Джаніашвілі юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Операція "анти-Сорос": навіщо в Україні готують піар-кампанію за угорським сценарієм "Сорос скупить українські стратегічні заводи" (варіанти – чорноземи, надра, владу). Група політтехнологів активно "продає" штабам політиків сценарій електоральної кампанії, який, за їхнім задумом, дозволить адаптувати "успішний досвід" Угорщини до українських реалій. Олександр Сушко виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження"

Конфлікт, що не має вирішення: як подолати кризу відносин із Польщею Нинішня криза у відносинах із Польщею є конфліктом ідентичностей, вирішити який надзвичайно складно. У такій ситуації варто спробувати тактику "уникнення конфлікту", намагаючись не форсувати врегулювання історичних суперечностей. Галина Зеленько завідувач відділу теоретичних і прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України, доктор політичних наук

Чому Європа програла у іранському ядерному протистоянні з Вашингтоном У вівторок ввечері президент Дональд Трамп офіційно оголосив, що США вийшли з Іранської ядерної угоди. Та чи могли європейці зберегти цей документ? І чи були насправді у Трампа підстави для такого виходу? Давід Рамін Джалілванд Незалежний консультант з питань енергополітики на Близькому Сході

Рік на зміну: чому нинішній шанс реформувати ЄС може виявитися останнім Червень стає дедлайном не лише для Макрона, а й для самого ЄС як структури. Вибори Європарламенту в 2019 році та очікувана перемога правопопулістів зможуть остаточно поставити хрест на ініціативах з реформування Євросоюзу. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Офшорам прописали прозорість: Британія завдає удару по "брудних коштах" Найвідоміші офшорні території мають до початку 2021 року розкрити відомості щодо бенефіціарних власників своїх компаній. Новий британський закон спричинив справжній вибух: уряд Британських Віргінських островів назвав його "побиттям лежачого". Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

Свобода санкцій: хто, як та навіщо повертає Росію до ПАРЄ Ми бачимо якийсь плюралізм думок у межах однієї голови. Президент ПАРЄ бореться за повернення росіян і очолює спецкомітет, який переконує асамблею виконати вимоги Москви. Але в той самий час... категорично заперечує проти виконання цих вимог! Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Санкції курця: у чому проблема українських обмежень щодо Росії Україна планує синхронізувати свої санкції проти РФ з обмеженнями, введеними Сполученими Штатами. Однак зробити це без зміни законодавства неможливо – інакше багато санкцій залишаться тільки на папері. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Вбивство журналістки на Мальті: куди заведуть сліди "панамських паперів" Загибла мальтійська журналістка постійно наштовхувалася у своїх розслідуваннях на невеликий Pilatus-Bank, кiлькiсть клієнтів якого не перевищувала 130 осiб. Серед них - сім'я одного з азербайджанських міністрів і навіть (за непідтвердженими даними) члени клану Алієвих. Swissinfo Міжнародна інформаційна служба Швейцарської національної теле- і радіокомпанії. Матеріали публікуються з дозволу правовласника

Держава в мережі: як Естонія досягла лідерства в поширенні електронних послуг На початку року в Естонії відбулася дискусія на тему: чи припустимо проводити реєстрацію шлюбу онлайн. Все, чим зазвичай займається держава – від законодавчої діяльності до податків – перенесли на одну платформу, об'єднавши націю. Георгій Джаніашвілі юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Ще більше прозорості: чи готова Україна до міжнародного обміну податковою інформацією Україна хоче приєднатися до світової системи обміну податковою інформацією. Тривожний дзвоник для чиновників – податківці зможуть порівнювати інформацію, отриману за цим обміном, з їхніми задекларованими статками. Виходить, вітчизняним "політично значущим особам" варто до кінця 2018 року перейти до публічного володіння бізнесом. Микола Ліхачов партнер Spenser & Kauffmann Ірина Бандурко юрист Spenser & Kauffmann

Туреччина стає ближчою: нові транспортні ініціативи Києва та Анкари Україна дуже зацікавлена у нормалізації повітряного руху над Чорним морем, що дозволить нам збільшити рівень безпеки польотів у регіоні та забезпечить дотримання міжнародного права у сфері цивільної авіації. Однак це можливо лише у випадку створення спільно з Туреччиною Функціонального блоку повітряного простору. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Вірменський формат "революції": до чого призведуть протести в Єревані Ці акції напевно не призведуть до зміни влади. Однак вони обов'язково призведуть, точніше, вже призвели до переформатування опозиції. Зараз опозиція – це ті, хто на площах і вулицях з Ніколом Пашиняном. Як Пашинян може це капіталізувати, поки неясно... Грант Мікаелян політолог, науковий співробітник Інституту Кавказу

Частковий перегляд "дружби" з Росією: чому президент прямує в пастку Проблем ініціативі додають обгрунтовані підозри в реалізації президентською командою чергової політтехнології. До слова, не надто вдалої уже на старті, бо ж побіжно Порошенко сам привернув увагу до власної тривалої толерантності до договору про дружбу з країною-агресором. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Вчора диктатура, сьогодні – ні: чому США та ЄС готові відновити стосунки із Суданом Багато років Захід відмовлявся співпрацювати з Суданом і вважав його вигнанцем для міжнародної спільноти. Утім, нещодавно тенденція почала змінюватися. Вчорашній диктатор поступово став зближуватися з країнами Заходу, а сторони раптом заговорили про скасування санкцій, посилення співпраці та пожвавлення торгівлі. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Смоленські запитання та відповіді: Польща отримала нову версію гибелі Леха Качинського Літак президента Леха Качинського було знищено через низку вибухів – таких висновків дійшла спеціальна підкомісія при польському Міноборони. Цей звіт має статус проміжного і не містить остаточних висновків. Тому його головним результатом стало визнання маніпуляцій під час попереднього слідства – цей факт буде активно використаний у передвиборчій боротьбі. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Німецька підніжка і шанс для Києва: як захиститися від Nord Stream-2 Меркель публічно оголосила про те, що досі дипломати непублічно обговорювали лише як можливий варіант. Позиція Берліна щодо газопроводу Nord Stream 2 стала вигіднішою для України, і навіть віддає ініціативу в руки України. Тепер головне – не проспати отриману можливість. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Новий президент з українським корінням: Вірменія завершує політичну трансформацію Інавгурація нового президента Вірменії завершує процес переходу країни до парламентської республіки. Невипадково президентом було обрано особу, яка раніше ніколи не заявляла про політичні амбіції, вдало поєднуючи посаду посла у Великій Британії з успішною бізнесовою діяльністю. Олександр Божко надзвичайний і повноважний посол, перший посол України у Вірменії (1996-2001, 2005-2010)

Сім рецептів для регіону: про що говоритимуть на Київському безпековому форумі Нашим національним інтересам суперечать і послаблення західних сусідів, і відновлення шовінізму та ксенофобії, і будь-яка інша форма ізоляції. У нашому регіоні не існує суперечностей, які неможливо розв’язати. Нам потрібне спільне лідерство... Данило Лубківський член наглядової ради фонду "Відкрий Україну",

заступник міністра закордонних справ України (2014 рік)

Крок від прірви: Варшава знижує напругу в конфлікті з Києвом Останніми тижнями польські урядовці раптом суттєво пом’якшили свою риторику щодо України. Чи можна говорити про нинішню відлигу у відносинах Києва та Варшава як про довгостроковий тренд? Черговим випробуванням для українсько-польських відносин стане відзначення Варшавою 75-річчя Волинської трагедії. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Покарання бондами: чим ще Лондон погрожує Росії Лондон обговорює варіанти нових санкцій, які не тільки здатні підсилити відтік валюти з РФ, але й створюють безпосередню загрозу фінансовій стабільності країни. Однак для цього британські ініціативи повинні підтримати сусіди, в першу чергу – Ірландія і Німеччина. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Несподіваний союзник: як ЄС сприяє європейському сепаратизму Плавна інтеграція своєї омріяної держави до ЄС – це альфа і омега сепаратистів. Адже завдяки членству в ЄС витрати на набуття власної державності були б менші, а доступ до спільного ринку залишився б незмінним. Маттіас Бірі співробітник Центру дослідження проблем безпеки (Center for Security Studies) при Вищій технічній школі Цюріха (ETH)

Екологічний вимір євроінтеграції: два шляхи для України Україна нарешті дійшла до впровадження двох європейських директив у сфері охорони природи – "пташиної" та оселищної. Питання – у форматі їх впровадження. Наша країна заслуговує на більше, ніж біогеографічні семінари з російськими та іншими експертами з "колишнього СРСР". Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Не лише ЄС: 10 ключових фактів про зону вільної торгівлі з Ізраїлем Що варто знати про зону вільної торгівлі з Ізраїлем і чому це важливо для України? Угода дасть "зелене світло" для кооперації українських та ізраїльських підприємств, а крім того - створює додаткові можливості для експорту на ринки ЄС. Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Новий російський програш у СОТ: ключові уроки для України Росія знову програє суперечку в СОТ. Це рішення стосується й України - і не тільки тому, що наша країна вже подала ряд претензій на дії Москви. Тема захисту національного виробника є акутальною й для України - а тому нам варто врахувати і не повторювати помилки РФ (рос.). Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Як "розвернути" європейські реформи: майстер-клас від українського ЖКГ Для комунального сектора євроінтеграція – це конкуренція на ринку і право мешканців самостійно розпоряджатися своїм майном. Здавалося б, усе дуже просто. Однак усі реформи в цьому напрямку зустрічають запеклий опір. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Дурість наполовину: що не так у торговому конфлікті США та ЄС Рішення Трампа про введення мит прийнято вважати безнадійно старомодним кроком, нерозумним в економічному плані. Але це тільки половина правди, і ЄС шле небезпечний сигнал: США не байдужі робочі місця, а евроінституціям – ні. Арне Шильдберг співробітник відділу аналізу міжнародної політики Фонду ім. Фрідріха Еберта в Берліні

Україна у німецькому фокусі: як мінялася позиція Берліна Довгі роки український вектор у системі зовнішньої політики Німеччини був вкрай слабко окреслений. Попри це в умовах російської агресії Берлін взяв курс на підтримку України. Нинішній рівень українсько-німецьких зв’язків є безпрецедентно високим. Віктор Савінок, "25 років разом. Що далі?" співробітник відділу аналізу міжнародної політики Фонду ім. Фрідріха Еберта в Берліні

Оголошено нову хвилю конкурсу грантових проектів "ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні" (оновлено) Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ для висвітлення питань, пов'язаних з відносинами України та ЄС, впровадження Угоди про асоціацію, а також для просування реформ в регіональному вимірі. Європейська правда співробітник відділу аналізу міжнародної політики Фонду ім. Фрідріха Еберта в Берліні

Злочин міжнародного масштабу: чому британське отруєння стало викликом для світу Отруєння Сергія Скрипаля та подальша війна санкцій ставить питання: що відбувається з міжнародним правом? Адже нездатність дати дійсно ефективну відповідь на відверту зневагу з боку Росії неминуче ставить під сумнів його існування. Віталій Власюк юрист-міжнародник

Фанфари Порошенка: чим небезпечний міф про швидкий вступ України до НАТО та ЄС Приєднання до обох організацій повинно залишатися нашою стратегічною метою – але в жодному разі не предметом спекуляцій. Охочих культивувати популізм в Україні вистачає і без чинного президента, особливо з настанням передвиборчого періоду... Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Курс на захист: яких змін чекати у відносинах із Польщею У відносинах із Польщею може з'явитися нове напруження. Стрімке зростання українського експорту всерйоз непокоїть польський бізнес. Вони заявляють, що вже почали порушувати питання щодо можливості застосування захисних заходів у торгівлі з Україною в рамках СОТ. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Що означає для України та Росії зміна держсекретаря США "Помпео має тверезий погляд на Росію. Він також, здається, має доступ до вух президента Трампа та має його довіру – тобто те, чого Тіллерсон не мав. Ймовірно, він виступатиме за сильну політику щодо стримування Росії. Це – гарна новина для України"... UkraineAlert, аналітичний центр Atlantic Council редактор "Європейської правди"

Непотрібна інтелектуальна власність: де і чому гальмує Україна Питання інтелектуальної власності займають близько п'ятої частини тексту УА. Змін у цій сфері очікують і партнери, зокрема США. Натомість похвалитися успіхами поки складно – законопроекти досі лежать у Верховній раді... Євген Ангел науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Поспішай надійно: що не так з оцінкою успіхів євроінтеграції у транспортній сфері Хіба не краще прокласти замість 100 км лише 50 км, але надійних? То там, то тут читаю про те, що наші зусилля недостатні і що кількість "євроінтеграційних проектів" дуже мала. Але транспортні проекти апріорі не можуть бути короткостроковими. Це як посадити дерево та кущ і чекати, що вони виростуть одночасно. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Відсоток євроінтеграції: чому можна та потрібно вимірювати виконання асоціації Заснований на цифрах підхід не обов’язково є чиновницько-формальним. Радше він є неупередженим, об’єктивним чи нейтральним. А ось підхід "живий" швидко стає шляхом до маніпуляцій з усіх боків, і в такому вигляді набагато більше схожий на окозамилювання. Микола Капітоненко

Журнал UA:Ukraine Analytica,

асоційований експерт Міжнародного центру перспективних досліджень

Як виміряти Угоду: що має стати успіхом євроінтеграції України Не всі угоди однакові. Є ті, на яких легше робити політичний капітал серед широких мас, як, наприклад, безвіз... З Угодою про асоціацію ситуація дещо складніша. Але було б великою помилкою змішувати питання контролю за виконанням угоди та питання її маркетингу. Олександр Снідалов активіст

Світ за доби протекціонізму: що дасть Україні нова система торговельного захисту Наразі уряд не може ефективно захищати українських виробників від нових "екзотичних" видів недобросовісного імпорту. Адже чинне законодавство не відповідає ані вимогам практики вирішення суперечок у СОТ, ані, що найважливіше, новим викликам. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Порахувати євроінтеграцію: що не так із відсотками виконання Угоди про асоціацію Гаразд, 41% запланованих завдань з євроінтеграції начебто виконано. А наскільки вони важливіші за інші 59%? І що цей 41% означає на практиці? Або ми ставимо собі чіткі цілі і розуміємо, куди хочемо прийти, або займаємося статистичними маніпуляціями й дуримо самих себе... Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Угорський антиприклад: як знищити успішну пенсійну реформу Вдала недержавна пенсійна система вимагає захисту від держави, у якої завжди буде спокуса експропріювати вдало розміщені й високодохідні активи. І в цьому угорський досвід має прямий стосунок до українських реалій. Григорій Овчаренко голова підрозділу з управління локальними активами групи ICU

Кокаїн проти Путіна: чому Аргентина воює з Кремлем в історії з VIP-наркотрафіком "Кокаїнова справа" дала Заходу важливий інструмент впливу напередодні президентських виборів у Росії... Чинний президент Аргентини вже піддав ревізії деякі "досягнення" російсько-аргентинської дружби. Навряд чи він вагатиметься, якщо розслідування приведе до оточення його попередниці... Наталія Шевченко кандидат історичних наук, доцент історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Чемпіонат з обіцянок: що чекає на Італію одразу після виборів Будь-якому італійському уряду доведеться підвищувати податки і знижувати витрати державного бюджету. Та всі партії обіцяють протилежне: зниження податків, пільги, а також усілякі блага від держави. Чемпіоном з обіцянок знову став Сільвіо Берлусконі. Ернст Хіллебранд керівник представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Римі

Поради для "Великої сімки": як зробити ефективнішою підтримку України Формат Групи підтримки є новим для G7 і створений винятково для України. "Група підтримки G7 – це не про безпеку, не про Донбас і не про Крим, а про реформи", – чітко окреслив один із дипломатів напрямок діяльності групи. Альона Гетьманчук директорка Центру "Нова Європа"

Обережно, двері зачиняються: Макрон починає реформу міграційної політики Франції Закон Макрона, якщо буде прийнятий, створить політичні умови для радикальної зміни європейської міграційної політики. Франція може докорінно змінити свою політику щодо мігрантів, пожертвувавши частиною гуманістичних цінностей. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

"Північний потік-2" шкодить Європі: звернення німецьких депутатів Новий федеральний уряд повинен розкрити свої справжні наміри. Європейська енергетична політика та солідарність з нашими сусідами говорять не на користь "Північного потоку-2"... Тільки нерозважливий може думати, що така поведінка не матиме наслідків. Манфред Вебер, Райнхард Бютікофер, Надя Хірш, Елмар Брок, Норберт Рьоттген, Олівер Крішер, Міхаель Лінк експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Російський зять для Трампа: новий підозрюваний у справі про вплив РФ на американські вибори Непримітна справа проти одного з лондонських юристів може серйозно вдарити по РФ. Алекс ван дер Зваан – зять одного з найбагатших російських бізнесменів. І його справа – удар по двох колишніх помічниках Трампа, які "вели" його передвиборчу кампанію. Ілія Куса експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього

Науковий прорив на тлі війни: декілька ізраїльських рецептів Один із секретів успіху Ізраїлю – "коротка дистанція влади". Надмірний контроль за науковцями з боку влади або контролюючих інститутів демотивує, руйнує ініціативність, пригнічує, а в результаті – брак креативності та нових ідей. Наталія Слободян керівник групи аналізу «Укренерго»

Польсько-українські переговори: погляд із середини З 2014 року в Польщі відбулося 15 актів вандалізму на українських місцях пам’яті, в тому числі — на могилах. Їх виконавцями були спочатку невідомі вандали, потім відповідальність за частину знищень взяли на себе деякі громадські об’єднання. Володимир В'ятрович голова Українського інституту національної пам'яті

10 років невизнання: чи існують для України причини розпочати відносини з Косовом Косово святкує десяту річницю своєї незалежності. Всі ці 10 років позиція офіційного Києва була незмінною: ми не визнаємо незалежність Косова та вважаємо цей регіон невід'ємною частиною Сербії. 10 років тому це рішення виглядало відносно логічним. А зараз? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Розмова про цінності: що сказав та про що промовчав Петро Порошенко в Мюнхені Європейці прекрасно бачать рівень деградації демократичних інститутів та захисту прав. Наше повчання Заходу на тему цінностей виглядає не дуже переконливо. Так само, як слова, що ані політика, ані бізнес не можуть існувати окремо від цінностей. Як ми точно знаємо - можуть (рос.) Микола Капітоненко

Журнал UA:Ukraine Analytica,

асоційований експерт Міжнародного центру перспективних досліджень

Шоколадна "зрада": правда та міфи навколо регулювання якості української кондитерки 1 січня Мінагрополітики продовжило дію перехідного періоду щодо вимог до продуктів з какао та шоколаду. Це рішення часто трактується як небажання українських кондитерів переходити на європейські стандарти. Спробуємо розібратися, чи відповідають ці побоювання дійсності. Олександр Балдинюк президент асоціації "Укркондпром"

Молдовський телеканал готує фейкове "розслідування" від імені "Європейської правди" – заява Ім’я нашого видання буде використане для легалізації фейкового "розслідування", здійсненого в інтересах чинної влади Молдови. Для "легалізації" фільму його опублікували заднім числом на нібито українському порталі, який присвоїв собі найменування нашого сайту. Редакція ЄП президент асоціації "Укркондпром"

Чехія на розрив: перші результати перемоги Земана У самого Бабіша немає наміру повести Чехію геть від ЄС. Але чим більше його уряд залежатиме від підтримки Земана або ж комуністів і правоекстремістів з партії "Свобода і пряма демократія", тим швидше йому доведеться йти на компроміси. Анне Зайферт керівник бюро Фонду ім. Фрідріха Еберта у Празі

Як скористатися Пан-Євро-Мед: пояснення для експортерів Приєднання України до конвенції Пан-Євро-Мед має дати експортерам нові можливості для просування на зовнішні ринки. Та як експортерам скористатися цими перевагами? І якими мають стати нові кроки України? Олексій Горбатюк юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Превентивний інструмент для Брюсселя: навіщо ЄС фонд європейських цінностей ЄС потребує превентивного підходу для захисту європейських цінностей. Механізм коригування вже існує – це стаття 7 Договору про Євросоюз. Крім цього, ЄС варто інвестувати у профілактичні заходи впливу. Адам Трачик глава аналітичного центру Global.Lab у Варшаві Ян Якуб Хромец веде наукові дослідження в Школі управління Hertie

Вироки українським морякам у Греції: що робить МЗС та що потрібно зрозуміти Українські дипломати завжди допомагали й допомагатимуть кожному співвітчизнику, який потрапив у біду за кордоном, навіть якщо він вчинив тяжкий злочин. А перевезення нелегалів з точки зору грецької юстиції належить саме до такої категорії злочинів. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Асоціація з ЄС – і що далі? Поговоримо про реальну допомогу Україні Головне завдання конференції – привернути увагу європейців до необхідності посилення реальної допомоги Україні заради пришвидшення перетворень. У попередній зустрічі, яка відбулася в січні 2017 року, взяли участь майже 800 осіб. Яцек Ключковський Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Не сподівайтеся на членство: чому "Східне партнерство" не потребує нових стимулів Євросоюзу у відносинах з партнерами і особливо в публічних виступах в самих країнах-сусідах слід уникати підживлення нереалістичних очікувань від "Східного партнерства" і помилкових надій на перспективу вступу. Кнут Флекенштайн депутат Європейського парламенту Юлія Ваннінгер керівник офісу депутата Європарламенту Кнута Флекенштайна

Закони зворотної дії: чи залишилися шанси на українсько-польське порозуміння Стосунки України та Польщі нагадують літак, що увійшов у штопор. Представники еліт накручують один одного та щораз менше здатні сприймати раціональні аргументи. Годі відмінювати на всі способи заклик "прощаємо та просимо прощення", адже для прощення потрібно щиро шкодувати про скоєні гріхи. Лукаш Адамський доктор історії та політичний аналітик, заступник директора Центру польсько-російського діалогу та порозуміння – державної польської установи, створеної для діалогу з російською громадськістю

Україна та її екс-адвокат: про що нагадують події в Польщі В Євросоюзі немає іншої великої та впливової держави, яка мала би такі геополітичні причини для лобіювання України, які має Польща. Однак тепер це апріорі неможливо - до серйозних проблем Варшави в самому ЄС додалося й руйнування її стосунків із Києвом. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Діалог під загрозою кримінального переслідування: заява ВР щодо "антибандерівського закону" Нашу найбільшу тривогу викликає той факт, що розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску і залякування здатне безпосередньо вплинути на права і свободи майже мільйона українців. Верховна рада України

Балтійський конфуз: навіщо Україна включила країни ЄС до "офшорного" списку Застосування Україною критеріїв та наповнення переліку юрисдикцій із низьким рівнем оподаткування наразі є непрозорим. Як наслідок, українська влада зіткнулася з невдоволенням із боку окремих держав і лише тоді взялася боротися із наслідками цієї проблеми. Павло Шовак старший юрист ЮФ "Астерс"

Оголошено нову хвилю конкурсу грантових проектів "ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні" Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу регіональних медіа для висвітлення питань, пов'язаних з відносинами України та Євросоюзу. В рамках конкурсу пріоритет надається засобам масової інформації, що функціонують за межами столиці. Європейська правда старший юрист ЮФ "Астерс"

Польське дзеркало для України: ключовий урок скандального історичного закону Невдалий польський закон, що спричинив конфлікт з Ізраїлем, викликає в Києві зловтіху. Натомість варто уважніше придивитися до польського кейсу, щоб усвідомити, як на міжнародній арені сприймають і українську законотворчість та наскільки важливими є консультації та стратегічна комунікація. Олена Бабакова журналіст (Варшава)

Китайський виклик для союзників США: як змінився баланс сил у Тихому океані Дональд Трамп уже зруйнував баланс сил, що існував протягом десятиліть у Тихоокеанському регіоні. Це стало викликом для багатьох союзників Вашингтона, в першу чергу для Японії і Австралії. Вони змушені протистояти все більш економічно сильному Китаю. Зігфрід Кніттель незалежний журналіст, з 2011 року живе в Японії

Непопулярна євроінтеграція: позиція уряду щодо безпеки дорожнього руху Уряд впроваджує європейські "правила" стосовно безпеки дорожнього руху і встановлює адекватну систему санкцій за порушення. Можливо, не всі вжиті дії помітні на даному етапі, але на все потрібен час. Наша нова система вже дуже скоро запрацює. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Сирійська ставка Ердогана: чому Туреччина йде на конфлікт із союзниками Антизахідна риторика Анкари, яка останнім часом набирає обертів, дуже імпонує путінському режиму. І навіть якщо офіційний Дамаск протестує проти турецького втручання, то Москва заплющує на це очі. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Час спливає: останній шанс для України зупинити Nord Stream-2 Без швидких та рішучих дій Nord Stream-2 з його катастрофічними наслідками для України майже неможливо подолати. Якщо Україна не зможе запропонувати надійну, економічно обґрунтовану альтернативу – це буде лише її вина. Георг Захманн старший науковий співробітник Bruegel (незалежний економічний аналітичний центр в Брюсселі), консультант у Berlin Economics

Бій з тінню: чому ЄС програє у протистоянні з офшорами Ініціатива ЄС по боротьбі з ухиленням від податків через офшорні юрисдикції отримала серйозний удар. У разі, якщо скорочення списку буде схвалено офіційно, ефективність цієї ініціативи опиниться під питанням. Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

Посилення перевірок чи безпека на дорогах: відповідь уряду на критику законопроекту На ЄвроПравді вийшла стаття про реформу сфери технічного огляду автомобілів. Проаналізувавши плюси та мінуси законопроекту №7317, автори статті пропонують суттєво його переробити. У Мінінфраструктури вирішили відповісти на ці зауваження. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Експортери в пошуках підтримки: як допомогти виходу на нові ринки Українські компанії впевненіше розглядають експорт як більш вигідний спосіб збільшення продажів продукції та послуг. Упевненість експортувати виникає тоді, коли є знання, вміння, а також перевірені контакти в країні експорту та експертна підтримка. Мар'яна Каганяк керівник Офісу з просування експорту (EPO), радник міністра економічного розвитку і торгівлі України

ЄС на порозі змін: чому цей рік є вирішальним для євроамбіцій України Цей рік – ідеальний для формування нового змісту наших відносин з ЄС. Внутрішні дискусії в Євросоюзі про своє майбутнє – найкраща для цього нагода. Адже незабаром порядок денний ЄС буде сформовано на десятиліття. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Зупинити "Північний потік-2": чому Україна не може покладатися на ЄС та США Україні не варто недооцінювати загрозу з боку "Північного потоку-2". А головне – не сподівайтеся, що ЄС та США зупинять його будівництво... Якщо газопровід запрацює, вартість української ГТС буде не набагато вищою за вартість металобрухту... Алан Райлі старший науковий співробітник Інституту державного управління, Лондон

Захист персональних даних: чий досвід може стати в нагоді Україні У питанні захисту персональних даних України спирається на міжнародний досвід. Але в державі поки немає достатньої законодавчої бази і системи, здатної ефективно працювати в сучасних умовах. Cергій Власко СЕО компанії "mySafety Україна"

Наш вимір Brexit: навіщо ЄС ставить Україну за приклад для Британії ЄС все частіше згадує Угоду про асоціацію з Україною як модель майбутньої співпраці з Британією. Це великий плюс для України, адже тим самим ЄС розглядає угоду не лише як зону вільної торгівлі, а як модель нашої інтеграції. Втім, саме це й не влаштовує Британію, яка хоче обмежитися ЗВТ. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Вибіркові покарання: чому санкції ООН часто залишаються тільки на папері Поспіх – не єдина помилка політиків, які займаються санкціями, і властивий він не лише американцям. Найбільш відчутні заходи, тобто фінансові обмеження, втрачали свій ефект через досить відчутні відмінності в їх здійсненні... Енріко Керіш один із засновників компанії Сompliance and Capacity Skills International (CCSI)

Конфліктна свинина: що стоїть за погрозою Москви вийти із СОТ Росія заявила про можливість свого виходу зі Світової організації торгівлі. Незважаючи на те, що РФ – один з основних порушників правил СОТ, досі в Москві навіть близько не були готові говорити про вихід з організації. Що ж стало причиною такої нервової реакції? Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Екологічний вплив на експорт: про що не можна забувати уряду Рано чи пізно ЄС поставить питання відповідності українських товарів екологічним нормам. Це означає, що для подальшого успіху на ринку ЄС українським підприємствам треба бути готовими конкурувати з європейськими товарами, у тому числі й з екологічної точки зору. Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Новий бюджет ЄС: як зміняться принципи фінансової допомоги Україні За новими тестами буде оцінюватися і допомога Україні. Можливо, її обсяги і не зміняться, але точно зміниться її формат і вимоги щодо ефективності такої допомоги. Водночас, ця реформа здатна оживити майже поховану ідею "Плану Маршалла для України"... Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Три загрози для діалогу з Варшавою: що принесе 2018 рік у відносини України з Польшею Багато хто на Печерських пагорбах сприймав нову польську владу як тимчасове явище – достатньо лише перетерпіти до 2019 року, і проблеми зникнуть самі собою. 2017-й довів навіть скептикам, що "перечекати" не вийде. А отже, офіційному Києву довелося розпочати планування відносин не з уявною, а з реальною Польщею. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Євроінтеграція у передвиборчий рік: момент істини для України та ЄС Ключове питання нового року – чи зможуть лідери країни правильно розставити пріоритети та відійти від статусу політиканів, що просто виконують Угоду про асоціацію (бо так треба), до статусу Політиків, які ведуть державу в ЄС і використовують Угоду для розвитку держави. Іван Нагорняк кандидат політичних наук, фахівець проекту Association4U

Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані Внутрішні причини протестів – це безробіття та корупція, що дуже болісно сприймається молоддю, особливо тими людьми, в яких якісна професійна освіта. До слова, саме така молодь була каталізатором "арабської весни" в Тунісі 7 років тому... Олександр Мішин кандидат політичних наук, засновник Центру дослідження Африки

Оборонний союз ЄС: від сплячої красуні до ефективного блоку Хоча видатки на оборону членів ЄС дорівнюють приблизно 45% військового бюджету США, ефективність європейської оборони становить лише близько 15% від американської. Така ситуація вимагає змін, але чи готовий сам ЄС до них? Дірк Фьопель, депутат Бундестага кандидат політичних наук, засновник Центру дослідження Африки

Потіснити хамон: як зробити українське м'ясо модним у світі Україна - сильний аграрний експортер, але наші потужності не використовуються в повній мірі. Україні потрібно створити свій м'ясний бренд, який зможе потягнути з іспанським хамоном на світовому рівні. І я знаю, як це зробити. Ольга Трофімцева колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Поволі вперед: СОТ потребує реформ, але не здатна їх провести З кожним днем стає дедалі очевиднішим, що СОТ вже не може повною мірою долати все нові й нові виклики наявним в її розпорядженні інструментарієм. Інакше настане ера дво- або тристоронніх торгових угод, залишивши відкритим питання, що буде з самою СОТ. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Момент істини для Каталонії: який урок варто винести Україні Іспанія показала, як правовим шляхом боротися із сепаратизмом. Адже навіть у ситуації, коли політично раунд виграють прихильники незалежності, питання сецесії Каталонії повинне буде вирішуватися відповідно до національного права держави. Віталій Власюк юрист-міжнародник

Сміття на потім: як Україна виконує зобов'язання щодо поводження з відходами Попри те, що сфера управління відходами рідко попадає у фокус уваги ЗМІ, зміни, що має впровадити Україна, мають торкнутися життя всіх громадян. Спроби реформувати наше законодавство справді були. Однак вже зараз можна сказати про гальмування Києвом виконання взятих на себе зобов’язань. Любомира Тимощук експерт з правових питань Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина"

Позитивна Польща: чотири успішних приклади наших відносин зі складним сусідом Попри те, що українсько-польські відносини переживають непростий період, діалог на найвищому рівні упродовж останніх двох років є інтенсивним. Позаяк під Новий рік заведено підбивати підсумки, спробую зробити це і для відносин із Польщею – з акцентом на позитив. Катерина Зарембо Центр "Нова Європа"

Повернення Берлусконі: найскандальніший екс-прем'єр знов у грі Сільвіо Берлусконі, "кавалер", який опинився в центрі скандалів і засуджений за ухилення від сплати податків, знову з'явився на політичній арені. Нині він видає себе за основну силу, яка протистоїть протестному руху "П'ять зірок". Андреа Афатікаті, журналіст (Італія) Центр "Нова Європа"

Чи легко буде виконати рекомендації "Венеціанки" щодо мови освіти? Рекомендацію щодо російської мови політики воліють не коментувати. Схоже, що її не виконуватимуть... Немає жодної певності, що при ухваленні нового закону буде знайдено компроміс, який влаштує і прибічників українізації, і представників меншин... Володимир Кулик Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Життя без Дональда Трампа: Європа вчиться політичній незалежності Трамп – це не Америка, і він не буде керувати вічно. Зараз завдання Європи має полягати в тому, щоб наступному американському президенту не довелося вступати на посаду на руїнах західного світу... Рольф Мютценіх, депутат Бундестагу Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Досить неправди: що не так в українсько-угорському освітньому конфлікті Українське питання в Угорщині – яскрава ілюстрація терміну "пост-правда". Байдуже, якою є реальність; важливо, що про неї кажуть. Фраза про повну заборону навчання угорською, згадана в заяві МЗС, не обмежується лише урядовим сайтом... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Старші брати лишилися в минулому: Павло Клімкін про вимоги щодо освітнього закону Наш намір посилити в Україні позиції української мови викликав у сусідів спонтанний протест. Виходить, що Україні не дозволено те, що дозволено решті країн, виходить, що українці мали б і надалі залишатися комфортними для всіх. Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

ЄС посилює торговельний захист: що треба врахувати Україні ЄС пішов на масштабні зміни законодавства про боротьбу з демпінговим імпортом. При ухваленні рішення про запровадження захисних заходів буде враховуватися частка держави в економіці, незалежність фінсектора і навіть соціальні та екологічні стандарти. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

"Добра зміна" з людським обличчям: що відомо про майбутнього прем'єра Польщі Робота Моравецького в уряді вважається успішною, а опитування засвідчили, що його кандидатуру вважають оптимальною для посади прем’єра 12% поляків. З іншого боку, Моравецький явно виглядає чужим у керівній партії, а головне – є новачком у політиці. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Геть з НАТО: хто налаштовує Анкару на вихід з Альянсу Поки найгіршим сценарієм може стати широка дискусія в Туреччині про вихід з інтегрованої структури командування силами НАТО, як це сталося у Франції 1967 року. Втім, нові скандали можуть істотно змінити ці розклади. Метін Гюркан, Стамбульський центр політичних досліджень редактор "Європейської правди"

Криваве питання: чи впровадять в Україні норми ЄС по донорству Регулювання безпечності крові – одне із зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію. Однак перші кроки з імплементації права ЄС призвели до колізії – діяльність по переробці донорської крові була виключена з переліку обов'язкової до ліцензування. Наталія Дугінова ЮК "Правовий Альянс"

Антикорупційні реформи йдуть у зворотному напрямку: відкритий лист до ЄС У боротьбі з корупцією зараз спостерігається рух у зворотному напрямку... Чим більш загрозливою стає антикорупційна реформа для інтересів політичних еліт, тим більшим стає тиск та спротив, з якими вона стикається... Реанімаційний пакет реформ ЮК "Правовий Альянс"

Чи стане Болгарія "слабкою ланкою" ЄС? Погляд із Софії Основні зусилля російських агентів впливу зосереджені не у столиці, а на периферії, хоча до парламентської групи дружби з Росією входить більше половини болгарських законодавців. Український досвід протидії гібридній агресії може бути корисним Болгарії. Євген Магда, політолог ЮК "Правовий Альянс"

Бджоли в безпеці: чому стандарти ЄС не загрожують українському меду Чи вдасться вам знайти в європейському супермаркеті баночку меду із написом "Made in Ukraine"? Ми стали лідером за обсягом експорту меду, але досі не змогли зробити привабливим бренд "український мед". Перехід на європейські стандарти – перший і важливий крок у цьому напрямку. Ольга Трофімцева колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Спитати за все: чи потрібне Україні страхування професійної відповідальності Чи несе юрист відповідальність за неправильні поради? Несе – в Європі чи США. Але не в Україні... Люди, які звернулися за допомогою до юриста, мають бути впевнені, що в разі його непрофесіоналізму зможуть отримати компенсацію. Дмитро Кисельов старший юрист практики нерухомості та будівництва ЮФ Integrites

Євроінтеграція для залізниці та річок: інфраструктурний день у Раді Наступного тижня Верховна рада має розглянути три важливих "транспортних" законопроекти. Всі вони стосуються імплементації норм ЄС, а тому їх прийняття вкрай важливе як для виконання Угоди про асоціацію, так і для розвитку інфраструктури. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Курс на протекціонізм: чим загрожує законопроект "Купуй українське" Чи може Україна внести зміни у тендерні процедури заради підтримки вітчизняного виробника? Так, але для цього потрібні або тривалі переговори із зацікавленими державами-членами Угоди СОТ про державні закупівлі, або вихід із цієї угоди. Руслан Ткаченко Парламентська експертна група з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Електронний реєстр адрес: що Україні варто перейняти у Литви Україні потрібна електронна система, яка сприятиме передбачуваності процесів реєстрації об'єктів нерухомості. У 2017 році литовський реєстр нерухомості посів третє місце в рейтингу Світового банку. Що варто перейняти Україні? Довідас Віткаускас керівник проекту ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні"

Зупинити відтік мізків: як Україні врахувати помилки Східної Європи Чи здатна Україна врахувати помилки сусідніх країн і зупинити втечу мізків? Це можливо лише за умови, якщо український бізнес цілковито змінить свої підходи і стратегії. Це непросто, але набагато реальніше, аніж сподіватися на державу. Петер Зашев доктор економіки, ад’юнкт-професор Hanken School of Economics (Фінляндія)

Туреччина і НАТО: чи є вихід із глобальної кризи Членство Туреччини в НАТО ще ніколи не було вільним від напруження. Однак нинішня криза у відносинах між Анкарою і Альянсом – особлива. Іноді здається, що ця криза може бути подолана лише шляхом розлучення. Чи можливо уникнути такого сценарію? Райк Хенлейн, SWP (Німеччина) доктор економіки, ад’юнкт-професор Hanken School of Economics (Фінляндія)

Нескінченний конфлікт: чому катарська криза не має вирішення Катар, який з червня перебуває, по суті, в облозі, став полігоном амбіцій всього близькосхідного регіону. І хоча гаряча фаза конфлікту формально позаду, ця криза ще не завершена. Ймовірність продовження конфлікту є дуже високою. Володимир Сазонов науковий співробітник Академії МВС Естонії

Європейський шанс для Вірменії: чим пояснюється поступливість Кремля "Загравання" Вірменії з Європою з великодушної ласки Кремля може навіть зійти за своєрідний "конструктив" самої Москви по відношенню до Заходу, крок у намаганні налагодити бодай видимість співпраці, попри застосовані до РФ жорсткі санкції. Олександр Божко надзвичайний і повноважний посол, перший посол України у Вірменії (1996-2001, 2005-2010)

Асоціація мінус: що отримає Вірменія від нової угоди з Євросоюзом Хоча офіційний Кремль прямо не заперечував проти підписання Єреваном угоди з ЄС, в останні тижні в російських ЗМІ стали з'являтися критичні оцінки щодо майбутньої угоди. Дійшло до того, що вірмен, які підтримують Євросоюз, стали називати ворогами Росії. Карен Мадоян журналіст, експерт з Південного Кавказу

Крихка антикорупція: що вимагав ЄС і не виконав Київ Протидія корупції вже багато років поспіль лишається тієї темою, де наша держава має найбільше проблем і найбільше вимог від європейських партнерів. Системні проблеми у цій сфері зводять нанівець прагнення України до поглиблення євроінтеграції. Дар’я Каленюк виконавчий директор Центру протидії корупції

Коли ліки не лікують: чому медикаменти в Україні часто гірші за європейські Знайома ситуація: перед поїздкою за кордон вас просять привезти ліки. І не тому, що їх не можна купити в українській аптеці. А тому що придбані в ЄС медикаменти часто ефективніші. Чому так вийшло? Олександр Козирєв, Bayer виконавчий директор Центру протидії корупції

Оборонний союз ЄС: що зміниться в системі безпеки Європи Проект PESCO має протидіяти синдрому "халявщика", коли деякі європейські країни отримують зиск від гарантій безпеки, але не беруть пропорційної участі в покритті витрат на такі цілі. Іренеуш Біль, Amicus Europae виконавчий директор Центру протидії корупції

Рік на підготовку: чи запрацюють в Україні європейські норми довірчих послуг Необхідність вирішити питання взаємного визнання довірчих послуг у ЄС призвела до прийняття Регламенту щодо eIDAS-регулювання. Настав час проводити такі зміни й Україні – якщо ми хочемо бути активним учасником європейського ринку. Леся Михаленко, "Вчасно" виконавчий директор Центру протидії корупції

Педагогіка "чорного списку": чому дії Польщі ослаблять її позиції в ЄС Польське МЗС справ вирішило використати інструмент SIS, створений для захисту європейців, для покарання ідейних супротивників. Забороною на в’їзд до ЄС були покарані люди, "злочином" яких є незгода з польським баченням подій часів Другої світової війни. Олена Бабакова журналіст (Варшава)

Вікно можливостей для Києва: чи вдасться заморозити конфлікт із Польщею Після гучного скандалу з праворадикалами на марші у Варшаві польській владі більше не потрібні нові проблеми на етнічному ґрунті. І це дає Києву шанс на конструктивнішу позицію Польщі в історичному діалозі. Але наскільки тривалим буде це "вікно можливостей"? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Так йдуть диктатори: примара військового перевороту в Зімбабве Політична боротьба у Зімбабве загострилася на тлі погіршення стану здоров’я президента Роберта Мугабе. Ймовірною причиною заколоту стало бажання 93-річного диктатора передати владу в руки своєї дружини Грейс. Олександр Мішин кандидат політичних наук, засновник Центру дослідження Африки

Війна амбіцій: чи є вихід із каталонської кризи? Вихід із кризи – створення більш розумної федеративної структури для регіонів, яка має залишатися в межах національної держави Іспанії. Це дасть змогу інтегрувати навіть проблемні регіони як "складові нації у складі нації". Геро Маас керівник представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Мадриді

Сербська розрядка: чому Києву треба порозумітися з Белградом В Сербії бракує інформації про Україну і не бракує про Росію... Старше і середнє покоління сербів можна вважати проросійським, але жодним чином не антиукраїнським. Це – тонкий, але важливий нюанс, який потрібно знати для того, щоб утримати Сербію серед союзників України. Маркіян Лубківський посол України в Хорватії в 2006-2009 рр.

Західний фронт: як конфлікт України з сусідами стає тестом на суб'єктність Осінь 2017 року позначилася для України погіршенням відносин одразу з двома сусідніми державами, що може спричинити суттєві проблеми. Збільшувати кількість ворогів в умовах протистояння з Росією – справа недалекоглядна, проте і не відповідати на виклики неможливо. Євген Магда, політолог посол України в Хорватії в 2006-2009 рр.

Згоріла у відпустці: як понаднормова робота запустила зміни в уряді Британії Дізнавшись про зухвалу поведінку міністра Патель, прем’єр Тереза Мей наказала їй терміново перервати африканське турне, повернутися до Лондона та викликала "на килим". Рух її авіарейсу одночасно відстежували 22 тисячі британців... Олександр Мішин кандидат політичних наук, засновник Центру дослідження Африки

Комплекс старшого брата замість діалогу: як врятувати відносини з Польщею Відсутність діалогу ставить перед Україною питання: що робити з нелегальними польськими монументами? Копіювати дії Польщі? Але ми принципово утримуємося від таких дій, чекаючи на відмову Варшави від курсу на конфронтацію. Володимир В'ятрович голова Українського інституту національної пам'яті

Євроінтеграція фінзвітності: що зміниться у роботі українських підприємств Україна вже адаптувала закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" до норм ЄС. Що конкретного змінилося в принципах ведення фінансової звітності і як такі зміни вплинуть на діяльність українських підприємств? Марія Галелюка, MASTER:Бухгалтерія голова Українського інституту національної пам'яті

Хто винний у дипломатичному скандалі між Україною та Сербією? Чи розуміли українські дипломати межу допустимого? Чи вважали конфлікт з погіршенням відносин між Україною та Сербією допустимим і бажаним? Я не знаю. Але на нас такий спосіб мислення не схожий. Тому допускаю, що просто не прорахували... Богдан Яременко Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

Про що забув сказати Пучдемон: 5 міфів про каталонську незалежність Питання сецесії в межах держави повинне вирішуватися на державному, а не місцевому рівні, має враховуватися правовий статус регіону. Право на самовизначення залежить від таких умов, як утиски з боку центральної влади, ненадання автономності, заборона мови, культури... Віталій Власюк юрист-міжнародник

Рекордний штраф для німецького автопрому: ЄС продовжує боротьбу з картелями Інспектори Європейської комісії завітали з позаплановими перевірками до мюнхенського офісу концерну BMW, а також до офісів Audi, Volkswagen та Daimler. Компаніям світить штраф, сума якого може сягати 50 млрд євро. Микола Алексюк адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Жити по-французьки: чому реформи Макрона збільшують ризики для ЄС Навіщо країнам ЄС слідувати за економічною політикою Парижа, збільшуючи свій податковий тягар заради вирівнювання податкових умов із Францією? Анонсовані Макроном реформи можуть почати руйнування єдиного економічного простору ЄС. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Подолати кризу довіри: на кого рівнятися Україні у реформі фондового ринку Не варто боятися, що адаптація європейських норм позбавить Україну частинки суверенітету. Інтеграція національних депозитаріїв стала глобальним трендом у всьому світі. Країни готові йти на різні вчинки, щоб конкурувати за приток капіталу. Міндаугас Бакас голова правління Національного депозитарію України

Альтернатива для Польщі: чому виграє PiS Більш ніж 40% громадян Польщі підтримують нинішню владу. Виборці не поспішають кидати каміння у бік "Права та справедливості", попри голосні скандали, багатотисячні протестні мітинги, негативні відгуки з Брюсселя чи навіть тези про загрозу демократії. Євген Приходько журналіст, Польща

Ринку не потрібна команда: чому в ЄС не сперечаються про опалювальний сезон Спробуйте пошукати новини про початок опалювального сезону у Франції. Або хоча б у Польщі... Боюся, що вам буде складно похвалитися результатом – в ЄС комунальні послуги є ринком, де споживач не залежить від рішення міської влади. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Чим небезпечний конфлікт навколо "Нафтогазу" - погляд з Європи Для України час біжить дуже швидко. У Європі очікують, що в Києві нарешті домовляться про єдину позицію щодо модернізації "Нафтогазу". І приступлять до реальної роботи. Часу для дискусій, і тим паче для конфліктів, вже немає. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

16 варіантів чеських розкладів: яким буде новий курс Праги На посаді прем'єр-міністра Андрей Бабиш хоче керувати державою як своєю фірмою: результативно і дбайливо. У такій ситуації слід побоюватися розвороту Чехії у бік жорсткого курсу, здійснюваного Польщею та Угорщиною. Анне Зайферт керівник бюро Фонду ім. Фрідріха Еберта у Празі

Три кроки до європейського довкілля: як перейти на екологічні стандарти ЄС Адаптуючи екологічні стандарти ЄС, Україні варто впровадити механізм, який дав би відповідь на питання "що працює, а що не працює". Це дасть цілісну картину про імплементацію та підвищить ефективність використання підтримки ЄС. Наталія Андрусевич голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Гібридна стратегія Себастьяна Курца: основні уроки австрійських виборів Всі, хто вважав, що Курцу вдасться зупинити правих популістів, помилилися. У своїй передвиборчій кампанії він зробив ставку на теми безпеки та міграції, взявши на озброєння основні аргументи правих популістів. Барбара Тот, Falter голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Грантовий ревізор: що дасть Україні створення Європейської прокуратури Європейська прокуратура, яка повинна запрацювати за 3 роки, серед іншого, повинна зайнятися розслідуванням злочинів, пов'язаних з шахрайськими схемами з розкрадання коштів, виділених ЄС на різні українські програми. Іван Божко, "Ілляшев та Партнери" голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Ані слова про Бандеру: польсько-український діалог додав реалізму Стаття міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського може знаменувати собою серйозні зрушення у відносинах з Україною. Справа не лише у тому, що дипломат обійшовся цього разу без згадок про Степана Бандеру - в україно-польських відносинах стало більше реалізму. Євген Магда, політолог голова правління Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля"

Половина європейської реформи: чим ризикують українські споживачі комунальних послуг Україна провела половину комунальної реформи - на практиці це означає, що відносини споживача і постачальника відрегульовані аж... до появи першого конфлікту. І в цьому найбільша різниця між реформами, які пройшли в Східній Європі (відразу і в повному обсязі), і нашими. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Добрі новини для світу, тривожні для України: що стоїть за новими прогнозами МВФ Світова економіка зростає, вважають в МВФ. Проблеми у США і Британії були компенсовані прискоренням більшості країн ЄС. А що Україна? Чи варто радіти зростанню ВВП, коли інші країни, в тому числі Східна Європа, стрімко збільшують свій відрив від нас? Олег Устенко виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Чому рішення ПАРЄ ще не стало поразкою України: аргументи посла Бажання повернути росіян до ПАРЄ є, але гарантій повернення немає. Червона лінія - січень 2018 року. Все, що відбуватиметься до цього, це гра, а не результат гри. Вірогідність повернення наразі дорівнює вірогідності неповернення... Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України

Чому Європа голосує за популістів: новий тренд чи забуте старе? Для європейських популістів головною загрозою безпеки є іммігранти-мусульмани, а причиною економічних негараздів – європейська політика, що гамує вітчизняне виробництво товарів і послуг. Відповідно, популісти прагнуть закриття кордонів... Катерина Махова, Острозька академія міністр закордонних справ України

Атака на Угоду: якою має бути відповідь на погрози Угорщини Якщо Угорщина вважає, що український закон "Про освіту" порушує Угоду про асоціацію, вона має всі можливості порушити всередині ЄС питання про виникнення спору з Україною. Але чому Будапешт не робить цього, обмежуючись лише погрозами? Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Асоціація в небезпеці: наскільки реалістичними є погрози Будапешта Протистояння символічних значень стає особливо небезпечним на тлі краху звичних сенсів і дефіциту спільних цінностей в Європі. Однак поки що в діалозі з угорцями ми демонструємо дивну безтурботність і відсутність системних дій. Микола Капітоненко, Інститут суспільно-економічних досліджень заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

ЄС будує стіну на східному кордоні: що допоможе Україні зупинити цей процес У відносинах з ЄС нам потрібні не просто зусилля у збільшенні експорту, нам потрібні екстразусилля, які усунуть наявні видимі й невидимі кордони. Але чи потрібно шукати для цього новий формат відносин? Чи варто використати всі можливості, що дає Україні Угода про асоціацію? Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Нові шляхи до ЄС: які зміни чекають на українську транспортну галузь Після підписання Угоди про асоціацію Україна переживає період повної переорієнтації експорту. Втративши можливості торгівлі з РФ, ми поступово нарощуємо поставки на ринки європейських країн. Але виникає питання: чи готова українська інфраструктура до такого повороту? Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Європейська пропозиція для Меркель: чим поступився Макрон заради підтримки Німеччини Щоб не почути у відповідь голосне "ні" від Німеччини, Макрон відмовився від максимальних вимог щодо суперечливої теми реформування єврозони. Він підтримує на плаву необхідність фіскального союзу, але відсуває її на задній план. Бйорн Гакер професор економічної політики у Вищій школі економіки та техніки Берліна

Світова торгівля перед новими викликами: що турбує експертів СОТ СОТ стикається із дедалі складнішими викликами, реагувати на які їй все важче. Або ця організація стане більш гнучкою в частині ухвалення рішень, або рано чи пізно в світі з'явиться нова система регулювання міжнародної торгівлі. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Гербіцид, що викликає рак: Європа сперечається, Україна мовчить Рішення Парижа не стало прецедентом – раніше гліфосат було заборонено у Німеччині. Однак єдина позиція двох найбільших економік ЄС здатна остаточно змінити настрої в Європі. І це, безумовно, матиме вплив і на Україну. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Невипадкова Каталонія: що робить країни незалежними та що варто пам'ятати Україні Шотландія отримала достатню автономію від Великої Британії, щоб вигоди від збереження унії переважили, Фландрія фактично живе в умовах конфедерації, яку поступово виторгувала. Натомість мадридський уряд не зміг запропонувати рішення, яке би задовольнило каталонців. Валерій Пекар, "Нова країна" партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Українська меншина у Польщі в небезпеці: а що робить Київ? Протягом останніх років – відтоді, як до влади у Польщі прийшла "Право і справедливість", – українська меншина стала переслідуваною. Шовіністичні елементи відчули, що їхня антиукраїнська діяльність тепер не тільки безкарна, але навіть заохочена владою. Аскольд Лозинський, екс-голова Світового конгресу українців партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Встати, суд переїжджає: навіщо Україні потрібна консолідація судів Україна має серйозні проблеми з якістю ухвалення судових рішень. Європейський досвід у зв'язку з цим однозначний – домогтися зростання ефективності судової системи неможливо без перегляду карти судів. Люба Бердслі, SAGSUR партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Друзі Путіна в Бундестазі: як Україні взаємодіяти з новою німецькою опозицією Опозиційні партії дуже різні, але є те, що їх об’єднує: у кожній з них є чимало "друзів Росії". СПДН, АдН та "Ліві", контролюючи майже половину голосів, здатні змінити характер політичних дискусій у Бундестазі. Київ має вже зараз готуватися до дискусій з ними... Лідія Примаченко кандидат політичних наук, експерт Європейської експертної асоціації

Скандинавський рецепт для українських мітингів: як має діяти Нацполіція під час масових безладів Якщо від початку вийти у натовп з шоломами та щитами, ефект може бути протилежний... Нова модель дій української поліції не буде повністю "скандинавською". Вона буде українською, але базуватиметься на методах, ефективність яких вже перевірена в інших країнах... Кястутіс Ланчінскас голова Консультативної місії ЄС

Євроінтеграція для холодильника: що прийде на зміну боротьбі за безвіз Продукція транснаціональних компаній, що продається по всьому континенту (і навіть за однаковими цінами), різниться за якістю залежно від того, де її купують: у «старій Європі» чи у «новій»... Ми можемо стати свідками безпрецедентного кейсу захисту прав споживачів... Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Зупинитися без членства: чим небезпечна для України ідея про митний союз з ЄС Наразі ми далекі від вичерпання можливостей Угоди про асоціацію, особливо в нетарифних бар’єрах в торгівлі і в послугах... Митний союз просто не відповідає прагненням України. Зрештою, турецька модель митного союзу – дітище перших років існування ЄС... Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Безроумінг до безвізу: міфи та правда про нову обіцянку Порошенка За процедурами ЄС, Європарламент не може от так взяти й скасувати роумінг чи будь-що інше – це результат тривалої законодавчої роботи, здійсненої спільно з Радою ЄС та Єврокомісією. Історія, що не раз виставляла "обіцяльників" посміховиськом, нічому не навчила. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Україна у німецьких розкладах: чи вплинуть вибори на курс Берліна Німецькі урядовці переконані: навіть відрядження миротворчої місії на Донбас не призведе до послаблення санкцій щодо РФ. Деякі санкції можуть бути зменшені після проведення легітимних виборів, однак секторальні санкції залишатимуться в силі. Катерина Зарембо, Інститут світової політики "Європейська правда"

Операція "Репарація": чим вимоги Польщі небезпечні для ЄС і для самої Варшави Питання репарацій було порушено Польщею більше з політичних, а не з юридичних або економічних міркувань. Німеччина завжди була популярним цапом-відбувайлом для "ПіС", щоб відволікти увагу виборців від внутрішніх проблем. Пьотр Бурас, ECFR "Європейська правда"

Російський слід корейської ядерної програми: хто може ховатися за світовим конфліктом Вибух термоядерної боєголовки під час чергових "випробувань", на висоті декілька сотень кілометрів, сформує електромагнітний імпульс, здатний зруйнувати електричну інфраструктуру та пристрої на площі в мільйони квадратних кілометрів під епіцентром! Юрай Месік експерт Словацької асоціації зовнішньої політики

Румунія воює за антикорупційну службу: до чого призведуть нові протести Другі за рік протести в Румунії поки не стали такими ж масштабними, як на початку року. Влада врахувала свої помилки, не намагаючись тишком-нишком ухвалювати скандальні рішення. Та чи означає це, що масштабні протести більше неможливі? Зовсім ні. Анжела Грамада президент Асоціації експертів з безпеки та глобальних питань (ESGA, Румунія)

Розбиті надії України та "європейська зрада": що не так з новою ініціативою Польщі Влада Польщі активно сперечається з ініціативою Європи двох швидкостей. В аргументи проти такої ініціативи виявилася залучена й Україна. За оцінками президента Польщі Анджея Дуди, за такого сценарію ЄС миттю втратить свою привабливість для нас. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Енергетичний бік санкцій: доля Nord Stream-2 залежить від українських реформ США готові впроваджувати та підтримувати санкції проти Росії, але тільки якщо бачитимуть продовження стратегічних реформ. Якщо на нашому боці не буде прогресу, в наших союзників у Конгресі стане менше аргументів на нашу підтримку. Ольга Бєлькова, народний депутат України редактор "Європейської правди"

Ритуальна русофобія: навіщо Молдова підняла питання про виведення військ РФ з Придністров'я Молдова вже мало чим відрізняється від того, що у нас називається "русский мир"... Далі "збурення" міжнародної громадської думки справа не піде, хоча за весь час придністровського конфлікту у нас не було таких сприятливих передумов для його вирішення, як сьогодні... Олексій Тулбуре, Кишинів редактор "Європейської правди"

Чорний дим над російським консульством: що стоїть за нетиповим кроком США Схоже, що американцям було потрібно на щось подивитися всередині будівель, що вивільняються від російських дипустанов. Тому і часу на їх закриття росіянам дали стільки, щоб позбавити можливості повністю демонтувати сліди якоїсь діяльності, що цікавить американців. Богдан Яременко Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

Макрон і Франція: медовий місяць закінчився Початкова популярність Макрона не була стійкою. Це була віра людей "в чистий аркуш", на який вони проектували власні надії. На міжнародній арені він продемонстрував готовність конкурувати з Дональдом Трампом. Рейнбоу Мюррей, Лондонський університет королеви Марії Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

Сміття поза законом: чи адаптує Україна європейські вимоги поводження з відходами Жоден із поданих до ВР законопроектів, присвячених поводженню з відходами, не пропонує цілісної системи, не впроваджує механізмів реалізації на основі чітких та прозорих правил, однакових для всіх. Деякі норми навіть суперечать вимогам ЄС... Руслан Ткаченко Парламентська експертна група з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гранти Євросоюзу для регіональних ЗМІ: оголошена нова хвиля конкурсу Інститут економічних досліджень та політконсультацій у співпраці з "Європейською правдою", в рамках проекту "Просування реформ в регіони", який фінансується ЄС, оголошують про початок нової, шостої хвилі конкурсу "ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні". Європейська правда

"Хайль Трамп": чим загрожує президенту США близькість з ультраправими Як пояснити небажання Трампа відмежуватися від ультраправих? На який виграш він сподівається при майже одностайній відразі до них всередині США? Відповідь проста, тут він - незаперечний провідник, яким бачить себе сам ("only I can fix it")... (рос.) Томас Гревен, Вільний університет Берліна

Ракети для Кіма: як Україні захиститися від чорного піару Україні необхідно не тільки усунути заподіяну PR-шкоду, але й використати ситуацію для отримання репутаційних дивідендів. Наприклад, в плані позиціонування як країни, де все ж таки є високі технології і люди, здатні їх застосувати. Олена Дерев'янко віце-президент Української ліги зв'язків з громадськістю, доктор економічних наук

Інвестиції як загроза: навіщо ЄС перекриває кисень китайському капіталу ЄС чи не вперше в історії замислився над обмеженням однієї з базових свобод: свободи руху капіталу. Європейців непокоїть, що китайці купують компанії для використання їхньої інтелектуальної власності у себе вдома. Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

ЖКГ додали відповідальності: що гальмувало європейські реформи в галузі Ухвалення закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" знімає перешкоду для реформування ЖКГ. Боротьба за європейські оселі для українців ще не виграна. Однак ми тепер на крок ближче до перемоги. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Корейська угода: чи може ЄС допомогти уникнути війни з КНДР Однією з найреальніших можливостей уникнути війни з КНДР є угода на кшталт договору про замороження іранської ядерної програми. Однак така угода вимагає залучення ЄС до переговорного процесу. Мейсон Річі, Університет Ханкук (Сеул) керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Супердержави на порозі торгової війни: ризики і вигоди для України Якщо факт порушень буде доведено, Білий дім отримає підстави для підвищення ввізних мит для китайських товарів. Це найбільш ризикований крок президента Трампа у сфері економіки. І водночас – найбільш очікуваний великим американським бізнесом. Олег Устенко виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Дипломатія бундючного шляхтича: як Україні реагувати на новий курс Польщі Офіційна позиція Варшави все більше нагадує поведінку шляхтича, готового кинути виклик більшості оточуючих. Втім, залишається відкритим запитання: що у такій ситуації робити Україні? Ми не можемо собі дозволити сидіти, склавши руки, очікуючи припинення домінування ПіС. Євген Магда, політолог виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Вибух на президентському літаку: до чого призведе розслідування польського Міноборони Висновки польського Міноборони, що літак президента Леха Качинського розбився внаслідок вибуху, мають стати "тавром" для Дональда Туска. Він не наполягав на поверненні уламків літака до Польщі, тим самим допомагаючи приховати сліди злочину. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Як спростити вихід на ринок ЄС: дві нові можливості для експортерів Можливості, які пропонує ринок ЄС, лише частково використовуються українським бізнесом. Саме тому варто розповісти про дві нещодавно відкриті для українських експортерів можливості, що спрощують вихід на ринки ЄС. Мар'яна Каганяк керівник Офісу з просування експорту (EPO), радник міністра економічного розвитку і торгівлі України

Скандал за паспортом: чи достатньо відреагувала Україна на польську провокацію Давши старт міжнародному скандалу навколо польських паспортів, чи готові ми до його ескалації? Іншими словами, чи є у нас план на випадок, якщо Польща не погодиться міняти малюнки на своїх паспортах? Вірогідність такого сценарію досить висока. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Банки з привілеями: чим законопроект про кредитні спілки суперечить нормам ЄС В Євросоюзі кооперативні банки створюються і зобов’язані діяти на тих самих законодавчих підставах, що й банки, засновані на інших бізнес-моделях. Їм не надається якихось переваг, тоді як в Україні для них пропонується створити пільгові умови. Юлія Хорт кандидат юридичних наук, експерт Парламентської експертної групи з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Проект Європа, рецепт на десятиліття: польський погляд на майбутнє ЄС та України Економічний форум у Криниці-Здруй – одна з найважливіших зустрічей представників міжнародної політики, бізнесу та експертів у Центрально-Східній Європі. З кожним роком на форум приїжджає все більше гостей з України. Яцек Ключковський Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Дві сторони санкцій: як вплинуть нові обмеження на економіку РФ В наступні 6 років економіка РФ буде намагатися максимально диверсифікуватися від нафти та залежності від іноземних грошей. Якщо їм це вдасться, вплив західних санкцій буде мінімізовано. Якщо ж ні - санкції виправдають своє призначення. Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

НАТО для Балкан: з чим віце-президент США прибув до Чорногорії Підтримуючи Чорногорію, США посилають чіткий сигнал, що двері НАТО є відкритими для держав, які зацікавлені у членстві в Альянсі. А потенційний вступ до НАТО Македонії, в разі вирішення відкритих питань з Грецією, остаточно "зацементує" присутність Альянсу в регіоні. Маркіян Лубківський посол України в Хорватії в 2006-2009 рр.

З Трампом і Богом за батьківщину: що підігріває політичний конфлікт у Польщі Європейську систему цінностей, яку вважали універсальною, роз'їдає ерозія в самому центрі континенту. Польща, яка колись з такою мужністю виборола свою свободу, опинилася під загрозою скотитися до авторитарних структур. Маркус Цинер, Вища школа масмедіа (Берлін) посол України в Хорватії в 2006-2009 рр.

Вільна торгівля з Канадою запрацювала: топ-10 фактів про умови ЗВТ Канада – другий режим вільної торгівлі (після ЄС), що набрав чинності з часів Революції гідності. Добитися кращих умов нам допомогло активне лобіювання впливової української громади у Канаді. Отже, що варто знати про ЗСТ із Канадою? Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Транспортна стратегія з європейським вектором: що має змінитися до 2030 року Разом з європейськими експертами ми розробили проект Національної транспортної стратегії – 2030. Цей проект враховує як анексію Криму та Донбасу, так і набуття чинності Угодою про асоціацію з ЄС. На його основі визначено пріоритетні інфраструктурні проекти. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Британський розворот: завдяки чому лейбористи можуть перемогти на нових виборах У питанні Вrexit британські лейбористи намагаються йти двома протилежними шляхами. Але така стратегія довго не протримається. Партії лейбористів доведеться повністю розкрити свої карти, і це може стати початком згасання її підтримки. Метью Лейза, Policy Network радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Тактика помилкового об'єкта: що означає скандальна заява Трампа про Україну Твіт Дональда Трампа про "саботаж Україною його виборчої кампанії" породив низку запитань, на які варто дати відповіді якнайшвидше. Адже Україні намагаються нав'язати роль помилкового об’єкта, що відволікатиме увагу від значних проблем президента США. Євген Магда, політолог радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Командної роботи не вийшло: що показав візит Порошенка до Грузії Грузія, розірвавши дипломатичні відносини з Росією, намагається домовитися з нею в двосторонньому форматі, при цьому прагне не створювати проблем на міжнародній арені. Україна, зберігши дипломатичні відносини, чинить тиск на Росію, беручи участь у міжнародних санкції. Валерій Чечелашвілі, GFSIS радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Соцмережі під захистом ЄС: роботодавцям прикривають доступ до особистої інформації ЄС посилює вимоги до використання персональних даних з соцмереж під час прийому на роботу. Факт відкритого доступу до профілю претендента не дає права обробляти персональні дані звідти. Такі зміни потребують також корекції українського законодавства. Леонід Гілевич, "Ілляшев та Партнери" радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Декомунізація по-польськи: чим ініціативи у сусідній країні відрізняються від українських На сьогодні демонтаж свідчень колишньої залежності від СРСР для польського політикуму – важливіший пріоритет, ніж статус-кво у стосунках з РФ. І з цього питання серед польських політиків існує сталий, впевнений консенсус. Ольга Михайлова, історик радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Непорозуміння у СОТ: навіщо Україні давати фору РФ у принциповій справі На принципово важливі консультації з Росією у СОТ українська делегація поїхала, не маючи юридичної підтримки. Такий крок може дуже дорого коштувати Україні. Особливо якщо згадати спроби РФ унеможливити наше звернення до провідних юристів з міжнародного торгового права. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Судова реформа вилилася у протести: Польща йде на загострення конфлікту з ЄС Ініціативи президента Польщі з реформування судової системи можуть мати довгострокові наслідки. У тому числі й для України. Така ініціатива суттєво збільшує вартість "золотої акції", що має популістська Kukiz'15. А відповідно, курс Польщі може стати ще більш недружнім до України. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Гол Кремля у власні ворота: що стоїть за заявою про "Малоросію" Заяви самопроголошеного лідера самопроголошеної "держави" Олександра Захарченка, звісно, самі по собі не заслуговують на увагу. Проте за людиною, яка гучно проголосила про створення Малоросії, стоїть Кремль, який, як видається, забив гол у власні ворота. Євген Магда, політолог редактор "Європейської правди"

Євроінтеграція у Раді: чи можливо поєднати допомогу авіапрому та право ЄС У країнах ЄС подібні законодавчі ініціативи викликали би скандал, а їх авторам довелось би довго пояснювати, чому вони порушують вимоги вільної конкуренції, навіть маючи благородні наміри. Та й самі наміри були би поставлені під сумнів. Олексій Кононов Парламентська експертна група з європейської інтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Саміт не за планом: Україна визначається з термінологією євроінтеграції Коли Україна подаватиме заявку на членство у ЄС, сам Євросоюз буде інакшим, аніж тепер. І Україна також. Тому відсутність підсумкової заяви на саміті – це всього-на-всього результат одного дня, який не варто перебільшувати. Катерина Зарембо, Інститут світової політики

Відносини з чистого аркуша: з якими проблемами зіткнеться Порошенко в Грузії За останні три роки Україна і Грузія перестали виступати єдиним фронтом у низці найважливіших питань на міжнародних майданчиках. Україна також не демонструвала інтерес до співпраці з нинішньою грузинською владою. Тепер Києву необхідно з чистого аркуша будувати відносини з Тбілісі. Карен Мадоян журналіст, експерт з Південного Кавказу

Дежавю для ЄС: чому Брюссель не піде на компроміс по миту на металобрухт Готовність Брюсселя до поступок, здається зіграла злий жарт – українські урядовці звикли до них і тепер вважають, що так може тривати безкінечно. Але здається, ЄС вже стомився бути легковажним дурником, якому постійно вішають на вуха локшину. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Рік від спроби перевороту: що чекає на Туреччину та Євросоюз Багато хто в Європі не дотримався саме тих цінностей, яким Євросоюз допоміг укорінитися в Туреччині. Для відновлення моральної довіри до ЄС у Туреччині, необхідні співпраця та співпереживання. Туреччина готова пройти свою частину цього шляху... Йонет Джан Тезель посол Туреччини в України в 2014-2018 рр.

Саміт без прагнень: про що свідчать суперечки України та ЄС Напередодні нинішнього саміту згадка про європейські прагнення України несподівано стала каменем спотикання - деякі країни Євросоюзу не бажали згадувати їх у підсумковому документі. Київ, зі свого боку, наполягав на включенні цього формулювання. Анатолій Марциновський, Європейська правда посол Туреччини в України в 2014-2018 рр.

Точка неповернення від Siemens: як Україні реагувати на порушення санкцій ЄС Найгірший сценарій – виправдання Siemens. Це дасть сигнал, що навіть сумнівні угоди із росіянами можливі. Однак одного лише покарання явно недостатньо. Прецедент із турбінами дає всі підстави говорити про необхідність чергового посилення санкцій. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Зупинити "Газпром": чому майбутнє транзиту газу через Україну вирішиться в 2017 році Щоб повністю зупинити транзит через Україну, "Газпром" якомога швидше повинен ввести в експлуатацію "Турецький потік". Поки українська влада обмежується критикою газпромівських проектів, прагнучи отримати підтримку в ЄС. Цього явно недостатньо. Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Чому захисні мита на металобрухт не шкодять ЄС: позиція металургів Економічного інтересу в ЄС до українського металобрухту немає, в інтересах європейських компаній - якомога довше зберігати брухт в Україні. Ця заборона вигідна лише заготівельникам і експортерам брухту - одному з найбільш кримінальних бізнесів в Україні. Олександр Каленков, Укрметалургпром експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Два варіанти для Тримор'я: чому наступний форум важливіший для України за варшавський Розмови про економічний потенціал Тримор’я поки не отримали свого продовження. Ані бізнес-форуму, ані презентації цих проектів для потенційних інвесторів. Виправити ці помилки планується на наступному форумі, що наступного року має пройти у Бухаресті. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Сигнал для України: Захід обрав нову стратегію підтримки української влади Ключові гравці Євросоюзу та НАТО виступають за збереження нинішнього «статусу кво» – з санкціями та без нових форматів співпраці. Відповідь партнерів однозначна: Україна має спершу виконати існуючу програму реформ, і лише тоді буде сенс говорити про подальше... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Три моря та один Трамп: чи не призведе варшавська зустріч до нового поділу Європи Без України цей проект є неповноцінним. І не лише тому, що ми – чорноморська держава. Ми маємо прагнути присутності в усіх європейських і євроатлантичних інтеграціях. Справа – за українським керівництвом і дипломатією... Маркіян Лубківський посол України в Хорватії в 2006-2009 рр.

"Ласкаво просимо до пекла": чого чекати від гамбурзького саміту G20 Якщо новому генсеку ООН вдасться вирвати зі стану сонливості свою організацію, "Велика двадцятка", можливо, втратить своє особливе значення, а дискусії про майбутнє нашої планети вестимуть там, де і має бути – в Організації Об'єднаних Націй. Томас Меттіг, Фонд ім. Фрідріха Еберта посол України в Хорватії в 2006-2009 рр.

З Бандерою до ЄС: як реагувати Києву на недружні заяви МЗС Польщі Чи не викликані подібні ескапади шефа польського МЗС суттєвими проблемами країни у відносинах з ЄС? Легко показувати принциповість у відносинах з Україною, коли Еммануель Макрон ставить дуже незручні питання перед самою Польщею. Євген Магда, політолог посол України в Хорватії в 2006-2009 рр.

Чому ми їдемо до Лондона говорити про реформи? Цю конференцію можна вважати знаковим моментом в історії сучасної України. У певному розумінні ми підійшли до завершення початкового етапу реформ. Тепер ми переходимо до наступної стадії... Лондонська конференція має три практичних виміри... Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Сунь Цзи проти Клаузевіца: де була ключова помилка Кремля Непереборна дія довгострокових чинників, які чомусь так недооцінили в Кремлі, піддавшись авантюрним ідеям про гібридні війни і роз'єднаність Заходу, позначається дедалі сильніше. Обрана стратегія веде РФ в нікуди. Микола Капітоненко, Інститут суспільно-економічних досліджень міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Сербія ламає скрепи: чи забезпечить новий уряд гарантії членства в ЄС Російські ЗМІ вже встигли заявити про "кидок Вучича". Нового сербського президента у РФ вважали "своїм" – адже він літав до Москви за підтримкою Путіна. Але минуло три місяці від дня виборів – і він призначив прем’єр-міністром кандидатку, яку багато хто вважає відверто антиросійською. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Балканський танець. Чи вдасться ЄС зупинити нову війну? Хвиля правого популізму на Заході й відсутність чіткої перспективи вступу до Євросоюзу знову зробили націоналізм на Західних Балканах політично вигідним. Вакуум, що виник після відходу ЄС, відтепер заповнює Росія. Філіп Мілашич, Humboldt University редактор "Європейської правди"

Рік проспаних надій: чому комунальному сектору не потрібна Європа З усіх європейських моделей, які міжнародні експерти пропонували Україні, в результаті впроваджується найменш успішний варіант, коли держава зберігає за собою контроль за комунальним сектором. Чи варто Україні продовжувати реформу без реформування? Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Близькосхідна Росія: як Москва опинилася перед вибором у сирійському конфлікті Саме та сила, яка застерігала західні держави від авантюр і говорила, що треба "пам'ятати про відповідальність", ось уже два роки сподівається на успішний результат для себе в Сирії. Виникає підозра, що Росія втрутилася в сирійські події без стратегії виходу... Даніель Герлах, головний редактор журналу Zenith керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Півтора року ЗВТ: чи спростилася торгівля між Україною та ЄС Експорт до ЄС вимагає маркетингових зусиль, встановлення зв’язків та відповідності продукції складним нормам. Це процес, який потребує часу. Український експорт лише починає відчувати позитивні наслідки адаптації норм та стандартів до європейських... Жослін Гітон, представництво Євросоюзу в Україні керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Гендиректори для міністерств: що змінить у державі європейська реформа держслужби Директорати мають стати ефективними аналітичними центрами, що будуть досліджувати проблеми та пропонувати політикам варіанти рішень. Звичайно, нові посадовці, в тому числі гендиректори у міністерствах, отримають новий, ринковий рівень зарплат... Тетяна Ковтун, заступник державного секретаря Кабінету міністрів України керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Russia first: чому Україні бракує уваги американських аналітиків Це не означає, що немає аналітики, скажімо, на рівні Держдепу. Це означає, що замало академічних досліджень, що мають вихід на політичні рішення. При цьому на російському векторі ситуація геть інша... Дмитро Вовк, Центр імені Вудро Вільсона, Вашингтон керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Деталі візиту Порошенка до США, що не потрапили до ЗМІ Щоб бути цікавими для Вашингтона, нам треба серйозно працювати над цим... Подібні візити не готуються протягом дня чи тижня. Але є певна внутрішня кухня. І в Україні, і в США є свої історії взаємин зі ЗМІ, а також з Росією, яка точно була не в захваті... Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної ради керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Захищаємо ліси: як адаптувати європейський досвід в Україні Європейський приклад чітко показує, що при правильній і послідовній державній політиці можливо не лише скоротити вирубки лісу, а й досягти збільшення лісистості. За відсутності політичної волі в Україні виходом із ситуації можуть стати соціальні стартапи. Артем Бєлєнков, Znaydeno керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Операція "компенсація": яким може бути торговельний компроміс із ЄС Обнулення ввізних мит на обладнання перекриє негативний ефект для країн ЄС від введення мораторію і подвоєння обсягу безмитних тарифних квот. Крім цього, український виробник одержить більш сприятливий доступ до іноземних технологій. Ігор Гужва експерт CMD-Ukraine

Євроінтеграція у Раді: ударний тиждень після критики ЄС Верховна рада, схоже йде на рекорд – цього тижня запланована на розгляд сесії шалена кількість євроінтеграційних законопроектів. Така тенденція склалася тільки після нищівної критики, що пролунала на адресу українського парламенту з Євросоюзу. Руслан Ткаченко Парламентська експертна група з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Чому необхідна дискусія про історичну відповідальність Німеччини перед Україною Для Західної Європи східна частина континенту поступово перетворилася на terra incognita. Європу і сьогодні часто ототожнюють з Європейським Союзом. Східної Європи ніби не існує, вона приписується до сфери впливу Росії... Марілуїзе Бек депутат Німецького Бундестагу, спікер з питань політики в Східній Європі фракції "Союз 90/Зелені"

Проект "Дунай – Чорне море". Зупинити не можна реалізувати Через різницю у підходах з Румунією морський підхідний канал "Дунай – Чорне море" може втратити навігаційні глибини та бути повністю зруйнованим. Мусимо запобігти цьому сценарію, а головне – досягти компромісу з Бухарестом у реалізації цього важливого транспортного проекту. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Замість Польщі: нова брама України в Європу Святкування на словацько-українському кордоні показує зміну ставлення Києва до Варшави. Польські політики протягом багатьох років боролися за українське питання в ЄС. Однак 11 червня Польща не стала партнером для України... Томаш Пехаль, Центр східних досліджень (Польща) радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Євразійська інтеграція змінює формат: що стане іншим з розширенням ШОС Тепер у складі Шанхайської організації співпраці – чотири ядерні держави і дві найбільш населені країни світу. Крім того, учасниками ШОС тепер є держави, що мають між собою невирішені територіальні проблеми. Віктор Константинов доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Чорний день для незалежної Шотландії. Чи залишаються шанси на референдум про вихід з Британії? Позачергові вибори стали справжньою катастрофою для шотландських націоналістів. Окрім скорочення кількості мандатів, партія отримала декілька ляпасів, головний з який – програш "батька" першого референдуму про незалежність Алекса Салмонда... Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Досвід Чорногорії для України: навіщо держави застрибують у передостанній вагон Альянсу За останній рік вірогідність нового конфлікту на Балканах суттєво зросла. Коктейль зі старих образ та російських амбіцій може вибухнути у будь-який момент. Чорногорії пощастило – балканська країна встигнула заскочити у потяг НАТО. Але тепер Кремль планує реванш. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Як отримати грант на висвітлення європейської інтеграції? Триває шоста хвиля грантового конкурсу "ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні". Заявки від регіональних ЗМІ, а також від громадських організацій, що співпрацюють з регіональними ЗМІ, приймаються до 27 липня 2017 року. Європейська правда редактор "Європейської правди"

Скасування рейсу: що вам винні та коли реально отримати компенсацію від авіакомпанії Не має значення, летите ви звичайним або чартерним рейсом. Навіть якщо ви летите лоукостером, ваші права зберігаються... Компенсацію можна витребувати, якщо рейс скасували з вини перевізника, а не через такий форс-мажор, як, наприклад, погодні умови... Аскольд Клюс, MyAviaHelp редактор "Європейської правди"

Покарання Лондона: куди переїде фінансовий центр ЄС після Brexit Брюссель дуже ображений на Лондон, і найслабшим місцем Британії залишається ринок капіталів. Перші кроки проти нинішньої фінансової столиці ЄС вже зроблені. Ці процеси стануть серйознішими, щойно британці залишать посади у виконавчих органах ЄС... Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

ЄС готує перегляд безмитних квот: хто виявиться cправжнім другом України Україна може отримати преференції як у більш лояльній версії Єврокомісії, так і в ще більш скороченій редакції, ніж та, за яку голосував Європарламент. Все залежить від позиції Ради ЄС. Низка західноєвропейських країн готові піти на поступки Україні. Проти – Франція, Угорщина та Польща. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

ЗВТ з Канадою: що гальмує можливості Зараз товарообіг між Україною та Канадою надзвичайно низький. Попит канадців на наші товари з високою доданою вартістю необхідно стимулювати. Але для цього слід відкрити представництва в країні, що потребує суттєвих видатків. Денис Красніков, УССП редактор "Європейської правди"

З чого складається перемога "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі: погляд з Євросоюзу Ще невідомо, якими будуть наслідки рішення для українського бюджету і національної валюти. Але чимало можна сказати вже зараз... Ще за Януковича, в 2012 році, я особисто вручив тодішньому керівництву "Нафтогазу" пропозицію від Eustream... Карел Хірман експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України (2015-2019), радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини Івети Радічової (2010-2012)

Великий "Збіґ", згадка про майбутнє: що лишив по собі Збіґнєв Бжезінський У Збіґнєва Бжезінського було неймовірне відчуття руху історії. А іноді він і сам міг її привести в рух... Народитися в сім'ї польського дипломата. Бачити початок фашизму. Бути свідком, як два тирани, домовившись, умертвили твою батьківщину... Павло Клімкін міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Напередодні рішення в Стокгольмі: що стане перемогою України у суперечці з "Газпромом"? Ми не перші, хто вимагає від "Газпрому" перегляду договірних умов... Справа між "Нафтогазом" та "Газпромом" насправді є частиною історії про те, як нам продавали економічний тиск під виглядом "братської" допомоги. Ми дуже добре знаємо ціну такого "братерства"... Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Відповідальне лідерство. Чому Німеччині варто більше інвестувати в Європу Податковий демпінг не тільки порушує принцип солідарності, але й підриває легітимність Євросоюзу. Ця гонка на зниження веде до недостатнього надходження податків, а тим самим і до зменшення інвестицій у майбутнє. Йоахім Посс, депутат Бундестагу заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Популярні квіти в 2017 році Відомі модельєри і флористи в 2017 одноголосно визнали рожевий найактуальнішим кольором цього року. Зараз ця тенденція спостерігається як в світі моди, так і в квіткових рішеннях. PROMOTED заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Cкунс-проблема для влади: війна з антикорупціонерами стала світовою Проблема тиску на громадських активістів здобула гарантоване місце у порядку денному відносин Києва з ЄC. Про неї українській владі нагадуватимуть за будь-якої нагоди. Києву варто припинити робити вигляд, що нічого не відбувається. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

За кордон "по-старому": чому ідея Петра Порошенка загрожує безвізу Відновлення випуску старих закордонних паспортів – відкат реформи. Це може стати для ЄС юридичним приводом ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для України. Неприпустимо ставити під загрозу безвіз для всіх наших співгромадян... Катерина Кульчицька аналітик, заступник директора ГО "Європа без бар’єрів"

НАТО за доби змін: на що розраховує та що має робити Україна Ми з НАТО не говоримо про отримання "Джавелінів", а спільно робимо все можливе для того, щоби виробляти "Джавеліни" в Україні. Ми прагнемо здійснити реформи, після яких український безпековий сектор вже не зможе стати таким, яким був у минулому... Єгор Божок, в.о. глави місії України при НАТО аналітик, заступник директора ГО "Європа без бар’єрів"

Україна без довідок: як створити європейську систему е-урядування До кінця 2020 року Україна має досягти європейського рівня електронного уряду. Технічна частина системи надання електронних послуг – це лише 20% справи. Решта 80% – це керівництво процесом, організація, навчання. Марі Педак керівник проєкту EGOV4UKRAINE

Росія відкрила скриньку Пандори: чим загрожує позов до СОТ проти України Росія звернулася з комплексним позовом до України за статтею, застосування якої раніше уникали всі інші країни. У тому числі – стримуючи Україну від оскарження російських санкцій. А це означає, що спір у СОТ обіцяє стати подією світового масштабу. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Комунальні граблі. Чому українська реформа ЖКГ суперечить досвіду ЄС Як показує європейський досвід, успіх комунальної реформи виявляється більш істотним у країнах, де ринок цих послуг функціонує без обмежень. В Україні ж ринку комунальних послуг поки немає. І з огляду на роботу Ради, його поява може суттєво затягнутися. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Конкурс найкращих музеїв Європи: росіяни-переможці, Україна за бортом та польський приклад змін Україна традиційно не була представлена на конкурсі, а от росіяни – були. З ними пов’язаний окремий скандал цьогорічного конкурсу. Одну з ключових премій вручили музею Бориса Єльцина. Рішення викликало реакцію як серед музейників Європи, так і в РФ... Катерина Смаглій, Київський офіс Інституту Кеннана редактор "Європейської правди"

Ще шість медіа отримають гранти на висвітлення проєвропейських реформ. Конкурс триває! Постійний конкурс для регіональних медіа проводиться за участю "Європейської правди" та є частиною ширшого проекту під назвою "Просування реформ в Україні", який фінансується Європейським Союзом... Європейська правда редактор "Європейської правди"

Нові можливості для експорту в ЄС: які додаткові квоти має отримати Україна Ключові здобутки від переговорів про нові автономні преференції: збільшення тарифних квот на кукурудзу та ячмінь. Ціна питання – $180 млн на рік. У таку суму наше міністерство оцінює додаткові надходження українських аграріїв від збільшення обсягів квот. Ольга Трофімцева колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Євроремонт фундаменту: уроки реформ ЖКГ у країнах ЄС Європейський досвід свідчить: чим краще розвинений ринок комунальних послуг, тим помітнішими є успіхи в енергозбереженні. Урок для України: замало ухвалити рамковий закон про Фонд енергоефективності. Треба змусити його працювати, створивши конкурентне середовище. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Як Україні налагодити співпрацю з новим президентом Франції Обрання нового лідера Французької Республіки створює вікно можливостей для якісно нового рівня українсько-французьких відносин. Українській владі варто зосередитися на трьох пріоритетних напрямках: торгівля та інвестиції, безпека та міжпарламентська співпраця. Інститут світової політики керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Стіна не падає: чому скасування віз замало для повернення в Європу З отриманням Україною безвізового режиму зникає потужний інструмент тиску з боку ЄС та суспільства на українську владу задля просування проєвропейських реформ. Водночас нікуди не зникне брак політичної волі до реформування з боку керівництва держави... Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Світ за доби протекціонізму. Чи готова Україна до нових умов? Все більше країн порушують норми СОТ, звертаючись до протекціонізму. Це може стати загрозою для відкритої економіки України. "Легальна" протидія цьому – активніше використання заходів торговельного захисту. Однак український бізнес поки не готовий відстоювати свої інтереси. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Транспорт до Європи: які новації прописані у галузевій стратегії На український транспорт чекають зміни – треба бути готовими не лише до нових технологій, а й до переорієнтації вантажів та пасажиропотоку на Євросоюз. А до цього додаються й нові вимоги до транспорту – галузь є невід'ємною складовою обороноздатності країни. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Від Brexit до санкцій. Хто виграє та хто програє після перемоги Макрона Кремль покладав дуже серйозні надії на те, що єдиний фронт ЄС з перемогою Ле Пен буде зламано. Тому французькі вибори ставлять крапку в надіях Москви в найближчі роки збільшити свій вплив на ЄС та домогтися пом'якшення санкцій. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Дипломатія цвинтарів. Чому Київ має особливо відреагувати на події у Грушовичах Досі атаки на українські поховання були справою анонімних вандалів. Принаймні так виглядала офіційна польська позиція. Тому події у Грушовичах явно відрізняються від попередніх, а отже, вимагають зовсім іншої реакції від України. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Сербський виклик для ЄС та України: як перемогти російську пропаганду Успіх російської пропаганди на Балканах став можливим за бездіяльності Євросоюзу, а точніше – його намагання обходити будь-які гострі кути. Тепер протистояти пропаганді можливо лише спільними діями ЄС та України. Олександр Александрович посол України в Республіці Сербія

Перемогти в собі популіста. Три економічних уроки виборів у Франції Макрон – абсолютний консерватор. Його мета чітка і зрозуміла: накопичення боргів – зло, а треба жити "по кишені". Проте виборці рідко погоджуються затягнути паски. Врятувати від цієї загрози обіцяє Ле Пен, проте не каже, якою ціною... Олег Устенко виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Франція на фініші виборів. 4 фактори, що впливають на остаточний результат Ці вибори можуть повністю змінити політичний ландшафт Франції... Виходячи з усіх прогнозів, у другий тур вийдуть Макрон і Ле Пен. Кого з них підтримають традиційні виборці консерваторів і соціалістів? Жоель Гомбен, Паризький інститут політичних досліджень виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Бойова нічия в Гаазі: чому перший раунд у Суді ООН не визначив переможця Коли результат битви не є очевидним, кожна зі сторін оголошує про свою перемогу. Те саме сталося і в Гаазі: наказ Міжнародного Суду ООН і Росія, і Україна поспішили записати у свій актив. Тож з’ясуймо, що сталося насправді, з урахуванням завдань обох сторін... Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

Євросоюз шукає картелі. Чому може повчитися Україна Внаслідок існування невиявлених картелів Євросоюз щороку втрачає до 320 млрд євро. Натомість рішення про заборону картелів, ухвалені впродовж останніх десяти років, опосередковано сприяли створенню 650 тисяч нових робочих місць. Микола Алексюк адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Що означає рішення Суду ООН по Донбасу та Криму: позиція МЗС Тим не менш, Суд повернувся до питання подій на Сході з власної ініціативи. Суд ООН визначив, що очікує від Сторін роботи над повним виконанням Мінського пакету заходів.... Це перше рішення Суду щодо цієї Конвенції, і ми маємо дуже сприятливий підхід суддів... Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Що чекає на переговори про вступ Туреччини до ЄС після референдуму Ймовірно, до негайного і повного розриву стосунків не дійде, але принаймні призупинення переговорів про вступ до ЄС дуже вірогідне. Навіть якщо переговори триватимуть, ратифікація їх можливих результатів у всіх країнах-членах ЄС зараз нереальна... Фелікс Шмідт, Фонд ім. Фрідриха Еберта заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

Як зберегти мораторій? Чи можна захистити ліс, не порушуючи угод з ЄС Відсутність консенсусу щодо дії мораторію створює передумови для зовнішніх партнерів ставити під сумнів легітимність його запровадження. Необхідно сідати за стіл переговорів з ЄС та пропонувати компенсаційні заходи. Ігор Гужва експерт CMD-Ukraine

П’ять аргументів для США: чому підтримка України допоможе самим американцям Для багатьох стало шоком нещодавнє запитання держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який поцікавився, чому американські платники податків мають перейматися через Україну. Немає жодних гарантій, що наші партнери не поставлять свою підтримку під сумнів... Інститут світової політики експерт CMD-Ukraine

Як дипломатія соцмереж зберігає Крим українським Якось делегація одного з наших найважливіших партнерів під час міжнародного заходу опублікувала твіт на підтримку України. Однак… хтось із їхньої соцмедіа-команди "невдало загуглив" та додав у твіт карту України, де Крим був позначений трохи іншим кольором... Олексій Макеєв дипломат,

політичний директор МЗС у 2014-2020 роках

Україна-Молдова: російська загроза як ліки від ревнощів Молдова не лише має з Україною спільні кордони, багато схожих проблем, але й відчуває на собі значний російський вплив. Він суттєво посилився після обрання президентом країни соціаліста Ігоря Додона, який не приховує своєї проросійської орієнтації. Євген Магда, політолог дипломат,

політичний директор МЗС у 2014-2020 роках

Як візит Тіллерсона до Москви став поразкою російської "супердержави" Путін блефує. В міжнародних відносинах він поводиться як дворовий чи шкільний бузило – чіпляється, пресує, вдає з себе крутого. Але варто проявити проти нього реальну силу, і стає зрозуміло, що це лише жалюгідне закомплексоване створіння... Богдан Яременко Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

Заборонити, не забороняючи. Нова спроба вирішити проблему експорту деревини Верховній раді пропонують тимчасово, до 2020 року, встановити мито на експорт лісоматеріалів у розмірі 15% від їхньої вартості. Це врегулює проблемні питання у відносинах України з СОТ та ЄС, переконують розробники законопроекту. Юлія Хорт кандидат юридичних наук, експерт Парламентської експертної групи з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Яким бути українському експорту. Завдання на наступні 5 років Для нас дуже важливо отримати "зворотній зв’язок" від експертного середовища, щоб звузити перелік пріоритетних ринків. Для цього зараз відбувається відкрите опитування, де кожен експортер може висловити свою думку. Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Безвіз для всіх: чому сарказм та скепсис щодо нього недоречний Позитивне для України "безвізове" голосування Європарламенту показало дуже неприємну тенденцію – ми надто захопилися негативом і бачимо його всюди. На жаль, жертвою таких настроїв частково став і безвіз – одне з найбільших досягнень України останніх років... Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Українці в ЄС – козирна карта Києва. Відповідь Юрію Андруховичу Інформація про українські мітинги у світових столицях миттєво стає топ-новиною на батьківщині. Виходить, ці люди – адвокати України, а ті, хто їде на розмову до консульства – зрадники? А якщо це одні й ті самі люди? Олена Бабакова журналіст (Варшава)

Базовий дохід для всіх: чи може утопія стати реальністю Малоймовірно, що базовий основний дохід спонукає людей іти на підвищення ризиків і, наприклад, займатися підприємництвом. При цьому громадяни мають бути готові випробувати на собі наслідки цього кроку – підвищення податків. Ригмар Остеркамп, IFO (Мюнхен) журналіст (Варшава)

Без автономії та з подвійним громадянством: про що домовилися Порошенко та Орбан Очевидно, що на Порошенка та Орбана тисне не тільки національний інтерес, а й політична ситуація. Можливо, навіть більше саме останнє. І схоже, що на угорського прем’єра ця ситуація впливає навіть більше, ніж на українського президента... Дмитро Тужанський директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Культурні проекти, здатні підживити економіку: європейський досвід Торік естонські музеї відвідали 3,5 мільйонів осіб, і це при тому, що в країні мешкає лише 1,3 мільйона людей. Естонський морський музей у Таллінні щороку відвідують 420 тисяч людей, а в місті живе лише півмільйона! Україна має схожий потенціал... Рагнар Сііл, програма ЄС "Культура і креативність" директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Демократія участі: чому Україна може навчити світ Захоплююча ідея: люди, вільно співпрацюючи через інтернет, можуть принести результати там, де бюрократія на це не здатна. Це не чергова Facebook-революція. Україна має шанси стати прикладом того, що може зробити інтернет для демократії. Жіга Турк, екс-міністр розвитку (Словенія) директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Не при своєму розумі. Чому англійські політики бояться говорити про шкоду Brexit Майже половина населення Британії, що пов'язує своє майбутнє з членством в ЄС, позбавлена політичного представництва. Найбільший парадокс – це підтримка Brexit лейбористами, дві третини виборців яких голосували за збереження членства в ЄС. Ульріх Шторк, Фонд імені Фрідріха Еберта директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Як реформувати безпековий сектор за часів війни: відповідь місії ЄС на критику ЄС виділив близько 371 млн євро на гуманітарну допомогу українському народу – отже, "непомічання конфлікту" на Сході з нашого боку точно немає... Наше завдання – сприяння реформуванню установ сектора цивільної безпеки на стратегічному рівні. Кястутіс Ланчінскас голова Консультативної місії ЄС

"Монетизація" НАТО. Чому Меркель опинилася перед нездоланним вибором Зустріч з Трампом засвідчила: вперше проамериканський курс Меркель увійшов у пряме протиріччя з євроінтеграційним. Заради збереження співпраці з США канцлер погодилася на збільшення військового бюджету. Однак подальші поступки означали б нові тріщини у фундаменті ЄС. Юлія Курнишова, Інститут суспільно-економічних досліджень голова Консультативної місії ЄС

ЄС заохотить "стукачів": нова антимонопольна практика єдиної Європи Єврокомісія запроваджує новий сервіс анонімних повідомлень про можливі картельні змови. В ЄС розраховують отримувати інформацію про порушення антимонопольного законодавства від працівників підприємств, які беруть участь у змові. Чи підходить це Україні? Микола Алексюк адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Дилема Лукашенка. Як Києву реагувати на білоруські протести Події останнього березневого вік-енду в містах Білорусі поставили перед українською владою дилему: боротися за волю білорусів, йдучи на гучний конфлікт із офіційним Мінськом, чи зберегти прагматичні відносини з президентом Лукашенком? Євген Магда, політолог адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Економічний фронт проти окупанта: уроки повоєнної Німеччини для України Німці всіляко підтримували людей на окупованих територіях, що вдалися до пасивного спротиву. Відмова від спротиву була здійснена лише після остаточної економічної руйнації. В українському суспільстві ж превалює думка про відмову від економічних зв'язків з окупованими територіями... Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

Від імітації до спротиву: нові загрози українській євроінтеграції Ми підійшли впритул до дуже недоброго процесу: відкритого спротиву європейській інтеграції. Якщо ЄС відбуватиметься "стурбованостями" та "занепокоєнням", тоді сам стане співучасником саботажу євроінтеграційних перетворень в Україні. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

(Не)святий Мартін: неймовірна історія головного конкурента Ангели Меркель Він кинув школу, не здавши іспити, тоді - алкоголізм і депресія. У 1980 році кинув пити і почав працювати як торговець книжками, а потім став мером маленького містечка. Нині Мартін Шульц прямує до того, щоби обійняти посаду Федерального канцлера Німеччини... Крістіан Крелл, Фонд ім. Фрідріха Еберта "Європейська правда"

З усім світом проти РФ. Три сценарії транзитної суперечки СОТ Росія намагалася відхилити створення Групи експертів СОТ для розгляду транзитної суперечки з Україною. Але 21 березня таку групу було створено. Ця справа має стати об'єктивною оцінкою РФ як ненадійного та непередбачуваного торговельного партнера для будь-якої країни світу. Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Гранти регіональним ЗМІ для висвітлення євроінтеграції: нова хвиля заявок Проект сприятиме підвищенню обізнаності редакторів ЗМІ, провідних журналістів щодо відносин між ЄС та Україною і щодо процесу реформ, які підтримуються ЄС. Пріоритет надається засобам масової інформації, що функціонують за межами столиці. Європейська правда заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Уроки деолігархізації: чому вдалися та чому провалилися зміни у Грузії Успішне реформування можливе лише за умов радикального розриву з минулим та хоча б тимчасового розриву державно-бізнесових зв’язків. Однак ризик рецидиву залишається високим, оскільки нові посадовці часто переслідують власні корисливі інтереси. Олександр Купатадзе, Королівський коледж Лондона заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Відкритий лист до Могеріні: реакція ЄС на російську пропаганду – безвідповідально слабка Ми бачимо постійну політику умиротворення російського агресора з боку Могеріні... Нам кажуть, що насправді немає ніякої дезінформаційної кампанії; що вона не ведеться в наших країнах; що вона не викликає руйнівних наслідків. Ми стикаємося зі сліпотою... European Values Think-Tank заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Пільги для електромобілів. Які з них відповідають законодавству ЄС? У парламенті зареєстровано одразу два законопроекти, які надають суттєві переваги майбутнім власникам електромобілів. Як це співвідноситься з правом ЄС? Чи може призвести до порушень Угоди про асоціацію з Євросоюзом? Парламентська експертна група з євроінтеграції

Капітуляція "Газпрому". Що означає компроміс в антимонопольній суперечці з ЄС Право реекспорту слугуватиме для України додатковим запобіжником у випадку остаточного розірвання торгових відносин з РФ. У Києва з’явиться можливість вибору надійного та передбачуваного постачальника природного газу. Микола Алексюк адвокат юрфірми "Ілляшев та Партнери"

Вільна торгівля з Туреччиною. Чому поспіх може зашкодити Україні Україна та Туреччина вже 10 років не можуть домовитися про умови зони вільної торгівлі. Анкара професійно та наполегливо відстоює максимальний рівень тарифного захисту. Якщо Україна піде на поступки, це зведе в могилу вітчизняного виробника. Ігор Гужва експерт CMD-Ukraine

П'ять шляхів ведуть до Рима. Яким має стати майбутнє ЄС? Євросоюз, що складається з 27 держав, потребує перезапуску. Глави цих держав повинні нарешті дійти єдиної думки щодо того, в якому напрямку рухатися далі... Єврокомісія представила одразу п'ять сценаріїв майбутнього ЄС. Аксель Шефер, депутат Бундестагу експерт CMD-Ukraine

Сусіди з протилежних полюсів. Як Києву налагодити співпрацю з Мінськом Україна не має переконливої історії успіху, яку можна транслювати на Білорусь в якості унікальної політичної пропозиції. Інакше кажучи, Київ не має підстав сказати Мінську: "роби як я". На підставі чого ж тоді будувати двосторонні відносини? Євген Магда, політолог експерт CMD-Ukraine

Чи може Україна виключити Росію з ООН? Українські дипломати цілком могли б взяти на озброєння досвід китайських колег та ініціювати припинення членства Росії в ООН, внісши відповідний проект резолюції на розгляд Генеральної асамблеї. Які саме аргументи може використати при цьому Україна? Олександр Данченко, народний депутат України експерт CMD-Ukraine

Міжнародний Суд ООН: чого вже зараз домоглася Україна Зверніть увагу: саме Росія хоче звести наш позов до питання військового конфлікту. Тож вітання усім, хто каже, що "доведення агресії" було б кращою стратегією для України – наразі ви повністю вкладаєтесь у московську парадигму... Олена Зеркаль заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019)

"Україна проти Росії" в Гаазі: як голландські ЗМІ відреагували на початок процесу в Суді ООН Час для подання позову був обраний дуже вдало. Проміжні висновки міжнародної комісії з розслідування знищення літака рейсу МН-17 містять зв'язок з Росією... Ось що написали про початок судового розгляду ЗМІ в Нідерландах. Олександр Снідалов активіст

Політична воля: що відрізняє українські реформи від європейських Україна майже так само далеко від європейської системи енергоефективності, як і три роки тому. Ігноруються навіть ті законопроекти, які важко назвати непопулярними. Українські політики забувають те, що засвоїли в ЄС – виборець ніколи не пробачить відсутність волі. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Від мінських переговорів до членства в ЄС - Україна очима німецьких політиків Із німцями ми обговорили поступ реформ в Україні, збройний конфлікт на Донбасі, окупацію Криму, а також майбутнє ЄС. Хотілося б поділитися своїми спостереженнями та висновками за результатами 14 урядових і неурядових берлінських зустрічей. Катерина Бусол, Владислав Власюк, Артем Шаіпов, Дмитро Яровий, “Професійний уряд” керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Росію позбавили улюбленого інструменту. Що означає перемога ЄС у суперечці СОТ Успіх ЄС у торговій суперечці з РФ дає надію українському бізнесу захистити свої права на російському ринку. Однак успіх ЄС був забезпечений доброю доказовою базою, для чого необхідна злагоджена робота бізнесу й державних органів. Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Програмне звернення Трампа: вірність НАТО та американська перебудова "Ми потужно підтримуємо НАТО, Альянс, який було вигартувано на основі зв'язків, вибудованих у ході двох світових воєн, які перемогли фашизм, та холодної війни, що поклала край комунізму... Америка хоче знаходити нових друзів та створювати нові партнерства", – заявив Трамп. Олексій Кузьменко журналіст Української служби "Голосу Америки"

Йти проти правил: чому промова Порошенка в Мюнхені не могла бути іншою Розпочавши війну, Росія виконала лише першу частину своєї програми: покарала Україну за її свободу. Тепер вони хочуть, щоб усе повернулось, як було, щоб Україна заговорила як "братерський народ", який нарешті схаменувся і змирився з її силою... Олександр Щерба посол України в Австрії

Україна в епіцентрі світової валютної війни. Що робити і чого боятися Києву У світі почалася нова валютна війна. Під ударом – Китай, який буде змушений шукати нові можливості знизити витрати. Це може бути шансом для України стати новою "фабрикою Європи". Але такий сценарій принесе й чималі ризики. Олег Устенко виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Наздогнати "Варшаву". Як аеропорту "Бориспіль" залучити європейських лоукостерів Наразі прямі рейси з "Борисполя" виконуються лише до 30% великих аеропортів Європи. Саме тут наявні можливості для нашого росту, і наше завдання – посилити присутність на європейському напрямку... З огляду на це існуючі ставки аеропортових зборів потребують перегляду. Євгеній Дихне, "Бориспіль" виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Насмітили на три законопроекти. Яка з ініціатив щодо відходів відповідає нормам ЄС Не викликає суперечок, що проблема утилізації відходів в Україні має бути вирішена шляхом імплементації європейських правил. Однак суперечливі законодавчі ініціативи аж ніяк не наближають українське законодавство до норм ЄС. Руслан Ткаченко Парламентська експертна група з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гра з нульовою сумою. Навіщо Варшава розігрує карту "українських біженців" Польська влада останнім часом страждає на небезпечне роздвоєння. З одного боку, урядовці у Варшаві запевняють ЄС, що Польща прийняла сотні тисяч українських біженців, з іншого – стверджують, що польській економіці потрібні робочі руки з України. Євген Магда, політолог

Скорбота за російським Геббельсом: як Україні виконати свої обов’язки в Радбезі ООН Навіть якщо Україна буде змушена зачитати тепле співчуття – вона все одно матиме право додати, що думка української держави – інша. Забувати про роль Чуркіна у злочинах проти людства не можна, нехай навіть він був не ініціатором, а "лише" талановитим виконавцем... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Два сценарії для Трампа. Що зміниться у зовнішній політиці США Опоненти Трампа отримали просте, але безвідмовне знаряддя тиску на президента. Позбавляючи Трампа теми санкцій, його опоненти значно ускладнюють йому можливий діалог з Росією. Фактично Дональд Трамп опиняється на роздоріжжі. Юлія Курнишова, Інститут суспільно-економічних досліджень редактор "Європейської правди"

Стратегія французького метеора. Політик-загадка проти популістів Президентські вибори у Франції можуть стати переломним моментом після британського референдуму про Brexit і американських президентських виборів. До першого туру виборів наприкінці квітня ще багато часу, але схоже, що незвичайний кандидат Макрон здатний перемогти популістів (рос.) Кемаль Дервіш, екс-міністр економіки Туреччини редактор "Європейської правди"

Чи правильно Україна подає себе у США? Помилки та проблеми очима активіста Люди з республіканського табору не розуміють симпатії в Україні до політиків від демократів. "Обама не зробив для України нічого" – не раз доводилось чути таку фразу...Так, не усі республіканці в захваті від Трампа. Але одна ситуація – до виборів, а зовсім інша – після. Ярина Журба, Український кризовий медіа-центр редактор "Європейської правди"

Україні час до Інституту. Як зробити ефективним новий орган промоції країни у світі Зовнішньополітична ситуація не дає права на помилку в питанні створення Українського інституту, тому він має стати ефективним інструментом просування національних інтересів, які потрібно чітко сформулювати до того, як відкриє свої двері перша його філія. Євген Магда, політолог редактор "Європейської правди"

Brexit de jure. Чи стане англійський суд менш популярним? Які наслідки Brexit матиме для іноземних (у тому числі українських) користувачів англійської системи правосуддя? До березня 2019 року Велика Британія збереже нинішню правову систему. А що ж зміниться в 2019 році? Дуже багато чого. Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

Світ вдягає та взуває українське: як сприяти цьому Українські дизайнери нині не лише в тренді, але й самі задають тенденції світової моди. Тому наше завдання – перетворити це явище на збільшення закордонних продажів. Для цього створено бізнес-посібник щодо експорту одягу і взуття до ЄС. Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Туркменістан переобрав "вічного президента". Чи скористається цим Україна? Вибори в Туркменістані вкотре підтвердили, що символом цієї країни лишається стабільність, тож Україні не варто чекати на проривні ініціативи. Водночас період після виборів якнайкраще підходить Києву для нових ініціатив. Олег Смирнов, "Українська призма" заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Як Євросоюз має захистити Україну: ключові кроки без оголошення війни Ми не можемо говорити про Угоду про асоціацію, не згадуючи про те, що відбувається між Путіним і Трампом. Це ситуація, яка змінює правила гри... Війна триває вже три роки, але після телефонної розмови Трампа і Путіна вона несподівано загострилася. Анна Марія Корацца Більдт, депутат Європарламенту заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Нетарифний бар’єр: чому від Верховної ради залежить аграрний експорт Євросоюз 2014 року відкрив нам свій ринок фактично "на чесному слові". Тепер в ЄС хвилюються перш за все за здоров’я власних громадян, тому не довіряють нашій практично відсутній системі державного контролю. Чи не час це змінити? Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Мур ганьби: як українська держава долучилася до образ на адресу Німеччини Найбільше по президентській партії та Україні загалом б’є не так сам факт вандалізму Гончаренка, як реакція на нього. Точніше, відсутність такої – БПП відповів дружним мовчанням. До скандалу так само долучився особисто президент Порошенко... Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Оголошуємо новий конкурс для регіональних ЗМІ Участь у конкурсі можуть взяти регіональні радіостанції та регіональні структури центральних радійних ЗМІ. Проекти, на реалізацію яких медіа бажають отримати фінансування, повинні сприяти просуванню проєвропейських реформ у регіонах. Європейська правда "Європейська правда"

Євроінтеграція у Раді: як штовхають закон про електронні комунікації, що суперечить Угоді з ЄС Сфера телекомунікацій – одна з тих, де Україна повинна мати, але досі не має так званої "дорожньої карти" зближення з правом ЄС. За кілька років після прийняття нібито "євроінтеграційних" законів Україні доведеться суттєво коригувати ці нові документи... Денис Черніков координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Кремль відновив війну проти України, якою має бути реакція ЄС? Колонка депутата Бундестагу Не можна допустити угоду між президентом Трампом і президентом Путіним за рахунок України. Перспектива членства України в ЄС має залишатися відкритою – незважаючи на втому ЄС від розширення і попри те, що Київ наразі далекий від готовності до вступу... Марілуїзе Бек депутат Німецького Бундестагу, спікер з питань політики в Східній Європі фракції "Союз 90/Зелені"

НАТО на вибори. Що насправді може означати ідея Порошенка щодо референдуму Навіщо було обіцяти референдум про вступ до НАТО? Хіба не можна просто проводити інформаційну кампанію? Ні, не можна. Державна машина має велику інерцію, а тому без перспективи референдуму кампанія може просто не стартувати. Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Обіцянка без сенсу: нащо Порошенкові референдум про вступ до НАТО? Який сенс у референдумі про вступ до НАТО, якщо Україна досі офіційно не задекларувала бажання вступити до Альянсу? Відмовившись 2014 року від позаблоковості та сказавши таким чином "а", Київ так і не спромігся сказати "б" і чітко заявити, що Україна йде до членства в Альянсі. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Небезпечна бюджетна допомога. Навіщо Україні європейські норми конкуренції Законодавство ЄС передбачає повернення державі бюджетної допомоги, якщо вона завдає шкоди конкуренції. Така норма має запрацювати й в Україні. Вітчизняним компаніям слід дуже добре подумати, перш ніж скористатися держпідтримкою. Олександра Булана, Інститут економіки та прогнозування "Європейська правда"

Гранти регіональним ЗМІ для висвітлення євроінтеграції: переможці другої хвилі конкурсу Ми отримали 32 заявки, і грантовій комісії було дуже непросто визначитись із переможцями. Тим, кому не пощастило, нагадуємо, що попереду наступні хвилі конкурсу. Тож спробуйте свої сили ще раз. Європейська правда "Європейська правда"

Історичний фронт гібридної війни. Що стоїть за заявою Качинського? Різкий та несвоєчасний випад в бік України неформального господаря Польщі Ярослава Качинського не лише ставить під сумнів перспективу розвитку двосторонніх відносин, але й примушує замислитися над "історичною політикою". Євген Магда, політолог "Європейська правда"

Зміни перед виборами у Франції: як діяти офіційному Києву Важливо не повторювати помилок американських виборів, а також не робити ставку на одного політика, а з іншого боку – не залишатися пасивними спостерігачами. Навіть у команді Фійона можна знайти людей із принаймні нейтральним ставленням до України... Ігор Решетняк незалежний експерт, співзасновник асоціації Ukraine Action (Франція, Швейцарія)

Гуманітарний діалог із Польщею. Чи можливо обійти історичні міни Українська політика декомунізації часто копіює польський досвід. Але раптом виявилось, що український досвід є не менш цінним для поляків, бо змушує їх по-новому подивитись на рештки радянської тоталітарної спадщини. Ольга Михайлова, Український інститут національної пам'яті незалежний експерт, співзасновник асоціації Ukraine Action (Франція, Швейцарія)

Європейський захист від кіберсквотера. Де пасе задніх Україна В Україні, перш ніж розпочати судовий доменний спір, варто бути готовим до низки складнощів. Чи можна модернізувати цю систему? Звичайно, можна, взявши за взірець європейський досвід, зокрема позасудову практику вирішення таких суперечок. Віталій Савчук, "Правовий Альянс" незалежний експерт, співзасновник асоціації Ukraine Action (Франція, Швейцарія)

Користь від Трампа: нове вікно можливостей для України Суперечлива зовнішня політика Трампа може піти на користь Україні. Йдеться про початок масштабної торговельної війни США з Китаєм. Це створить нові можливості для третіх країн. В тому числі й для України, обережно прогнозують інвестори. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Чи продовжать Україна і ЄС зближення після зняття санкцій проти Росії? Підстав для райдужних прогнозів немає. Співпраця з ЄС може зберегтися в існуючих межах, хіба що українці заплющать очі на скасування санкцій проти Росії. Київ даремно ігнорує малоприємну перспективу, не обговорюючи публічно, як жити за умов плану "Б"... Василь Зоря, журналіст-міжнародник редактор "Європейської правди"

Параметри Brexit. Ринок усе вирішив за чиновників Процес розлучення між Великою Британією і ЄС бюрократи можуть розтягнути більш ніж на два роки. Однак ринки, схоже, вже вирішили, як сторони існуватимуть одна без одної. Їхній головний висновок – нічого страшного в цьому розлученні немає. Ані для Лондона, ані для Брюсселя. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Євроінтеграція та тривалість життя. Шість кроків, які має пройти Україна Україна взяла на себе зобов’язання до 2026 року привести національне законодавство у сфері охорони здоров’я у відповідність до європейського. Ці кроки сприятимуть зниженню основних ризиків, якi негативно впливають на здоров’я українців. Катерина Березовська, Європейський парламент головний експерт Ради НБУ

Міна під фінансовий ринок ЄС. Що означає скандал навколо ставки EURIBOR Розкриття Єврокомісією картельної змови відкриває можливість для позовів про відшкодування збитків. Позов може подати й українська компанія, яка взяла в 2005-2008 роках великий кредит з прив'язкою до EURIBOR або випускала єврооблігації. Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

Нове життя євроінтеграції: стрибок у невідоме чи забіг з перешкодами? З "хвостів" за 2016-й в нас лишився "недоотриманий безвіз" і голландський референдум, а 2017-й рясніє новими викликами: вибори в ключових країнах євроспільноти, пост-Brexit, продовження санкцій проти РФ, будівництво газопроводів в обхід України. Марія Голуб експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР)

Зміна світового тренду. Чи є майбутнє у вільної торгівлі? Дональд Трамп розпочав реалізацію однієї з ключових обіцянок – скасування участі США в угодах про вільну торгівлю. Слідом за відмовою від Транстихоокеанського партнерства США приступає до ревізії угоди NAFTA. Олег Устенко виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Електронна особистість: навіщо ЄС обговорює права роботів Необхідність Резолюції про правовий статус роботів зумовлена появою безпілотних автомобілів. Хто має нести відповідальність за шкоду, заподіяну таким автомобілем? Які права на компенсацію мають постраждалі? Марія Коваль, "Ілляшев та Партнери" виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Топ-8 зовнішньополітичних завдань для України На українську дипломатію чекає непростий рік. Проте є низка напрямів докладання зусиль, які виглядають не лише перспективними, але й спроможними принести таку потрібну нашій державі перемогу без зради. Євген Магда, політолог виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Шлях американського Януковича: інавгурації нового президента США присвячується Вибори американського президента, риторика, а також те, як різні верстви населення відреагували на обрання Трампа, наводять на думку, що ми це десь вже бачили. І навіть не "десь", а у себе, в Україні. В 2010 році, коли президентом був обраний Віктор Янукович... Олена Пристайко, Брюссель виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

5 кроків до відкритого неба з ЄС. Як змусити запрацювати заблоковану угоду Компроміс щодо "відкритого неба" полягає у включенні до проекту Регламенту EASA положень щодо його незастосування до військових аеропортів, які надають послуги цивільної авіації. Це дозволить вивести Гібралтар з-під дії застосування Регламенту. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Європейське життя для українських птахів Чи стануть наші птахи "європейцями"? Для цього Україна має імплементувати дві директиви ЄС щодо захисту диких птахів. Цьому заважає шалений опір індустріального лобі. Втім, подібний опір був у країнах ЄС, однак його вдалося побороти. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Загадкова заборона. Чому мер Перемишля став персоною нон грата в Україні СБУ ухвалила рішення про заборону, не чекаючи результатів розслідування! А ще – проігнорувала арешт провокатора. Все це викликає питання: а чи відповідає такий крок забезпеченню інтересів України? Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Депутати пішли лісом. Чи можна зберегти заборону експорту деревини без порушень норм СОТ Верховна рада шукає альтернативу нинішньому мораторію на експорт необробленої деревини. Наразі у парламенті зареєстровано три відповідних законопроекти. Втім, жоден із них не містить механізму обмеження внутрішнього виробництва і споживання. Денис Черніков координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Візит Байдена: як дружній жест Києва може перетворитися на непристойний Жести бувають свідомими чи просто помилкою, або ж недостатньо продуманим кроком. Є небезпека, що у випадку візиту Байдена та його можливого нагородження йдеться саме про останнє. Однак відсутність усвідомленого умислу не применшує потенційної шкоди... Анатолій Марциновський "Європейська правда"

"Українська правда" – Пінчуку УП визнає відсутність позитивного порядку денного для вирішення українського питання. І якби Віктор Пінчук говорив про це, а не пропонував негативну повістку, у суспільства не виникло б до нього питань. (рос.) Редакція УП "Європейська правда"

Вишеградська четвірка – перевірка кремлівським викликом Регіон Центральної і Східної Європи виглядає можливим напрямом для активізації гібридних дій Росії. Протистояти ним можливо виключно узгоджено, на основі усвідомлення небезпеки та готовності до спільних кроків. Євген Магда, політолог "Європейська правда"

Сніданок Пінчука в Давосі: відмовитися не можна їхати Участь проєвропейської спільноти у пінчуковському сніданку стане свого роду відпущенням його передноворічного гріха. А якщо це відбуватиметься на гроші самого олігарха, то нагадуватиме ще й комерцію. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Рік транзитної війни. Що зробила та що мусить зробити Україна Вже рік український експорт відчуває обмеження транзиту, запроваджені Росією. За цей рік підготовлене законодавче підгрунтя для формування альтернативного транзитного шляху. У 2017 році ми мусимо наповнити ці угоди конкретним змістом. Віктор Довгань радник Делегації ЄС, у 2016-2019 роках – заступник голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

Євроінтеграція у Раді: що очікувати від нового парламентського року З 400 поданих у 2016 році законопроектів, які стосуються Угоди про асоціацію, понад 50% законодавчих пропозицій не відповідають зобов’язанням України або ж потребують суттєвого доопрацювання. Парламентська експертна група з євроінтеграції

Найскладніший період відносин України та ЄС: погляд євродепутата Неоднозначні повідомлення, які надсилаються до Києва з Брюсселя, не можуть не викликати занепокоєння. Навіть українські "єврооптимісти" ставлять під питання вступ країни до ЄС. Проте все може бути не так погано, як воно виглядає в процесі. Діта Харанзова, депутат Європарламенту

Путін і хакери: 7 висновків після доповіді спецслужб США Сумніви Трампа в об'єктивності висновків спецслужб – удар по вірі американців в місію тих, хто захищає країну. В перехідній команді нового президента з'явилися бажаючі її залишити... Справа набуде гостроти, якщо серед бізнес-контактів Трампа знайдуть такі, що ведуть до Москви... Юлія Курнишова, Інститут соціально-економічних досліджень

Україна має запропонувати новий план врегулювання конфлікту з РФ, інакше його напишуть інші Доля нових ідей чи думок завжди схожа. Спочатку їх ігнорують, далі засуджують, потім кажуть що у цьому щось таки є, а потім - що вони завжди так думали... Більшість коментаторів замість моїх текстів коментують свої інтерпретації, чутки, видумки та фобії... Василь Філіпчук, МЦПД

Дружба з РФ на новий лад: як мовчання Києва допомагає просувати план капітуляції України До інавгурації Трампа створюється враження, що Україна хоче будь-що піти на компроміси з РФ. Ігнорувати проблему неприпустимо і небезпечно. Президент має позначити свою думку щодо таких пропозицій. Інакше мовчання буде розцінене багатьма як згода... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

Звідки прийде нова криза? Туреччина як загроза для глобальної економіки Туреччина в 2017 році може стати каталізатором нової глобальної кризи. Несподіваний для експертів спад турецької економіки свідчить про те, що структурні проблеми не вдається вилікувати девальвацією. Замовчувати ці проблеми стає все складніше... Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Фінішний ривок Обами. Що означають останні санкції США Останні санкції від президента Обами – серйозна перешкода для можливого примирення США і РФ. Новий президент вже точно не зможе "покласти під сукно" хакерський скандал. Навіть якщо йому дуже хочеться забути про нього – йому цього не дозволять. Юлія Курнишова, Інститут соціально-економічних досліджень головний експерт Ради НБУ

Новорічний експорт України - кілька несподіваних фактів Серед 5 найбільших ринків споживання українських іграшок – 3 країни ЄС (Нідерланди, Німеччина та Польща). Протягом 2016 року з’явились і нові експортні ринки – Туреччина, Мальдіви, Чехія, Іспанія, Ірландія, Азербайджан та Ісландія... Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Рік позбавлення євроромантизму. Які уроки варто винести Україні Прагнення України у Рік Мавпи у власній політиці євроінтеграції бути між розумними та красивими зіграло з нашою державою злий жарт. Тому конче необхідно критично проаналізувати ситуацію та мінімізувати можливість повторення помилок. Євген Магда, політолог заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Між Росією та ЄС. Український магістральний газовий потенціал Важливо диверсифікувати не тільки напрямки постачання газу, а й джерела поставок. Якщо ми купуємо газ у словаків, то він все одно російський, бо потрапив до них через українську ГТС. Микола Войтів, "Управління нової генерації" заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Коротка пауза чи глибоке замороження? Яке майбутнє у ЗВТ з Ізраїлем Україна може продуктивно заповнити паузу у переговорах по ЗВТ з Ізраїлем, щоб покращити умови виходу на інші ринки регіону. Чи зможемо ми згодом повернутися до переговорів із Тель-Авівом? Цілком – адже ця угода вигідна обом сторонам, а не лише Україні. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Франція – не Україна. Що показав вирок голові МВФ Глава МВФ була визнана винною частково, лише по одному з двох звинувачень. Але зрештою Лагард практично вийшла сухою з води, не отримавши навіть штрафу – за французькою системою вона взагалі не буде вважатися судимою. Роман Марченко старший партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери", заслужений юрист України

Українська євроатлантична платформа – що це та навіщо УЄП є відкритою для приєднання для всіх громадян України, хто поділяє євроатлантичні цінності і виступає за отримання Плану дій щодо членства в НАТО у коротко- і набуття Україною повноправного членства в НАТО у середньостроковій перспективі... Вадим Трюхан, Європейський Рух України старший партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери", заслужений юрист України

Безліс, безвіз та заборона членства назавжди: кому вигідне руйнування іміджу ЄС У Євросоюзі зараз справді тривають непрості внутрішні процеси, які можуть викликати скепсис чи відчуття його туманного майбутнього – та українці мали би бути останніми, хто з цього зловтішається або поспішає ставити на об'єднаній Європі хрест... Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Євроінтеграція у Раді: бізнесу додадуть обмеженої відповідальності Ключовий євроінтеграційний законопроект тижня дозволяє створити сприятливі умови для ведення бізнесу малих та середніх підприємств. Він актуальний для 500 тисяч зареєстрованих в Україні ТОВ. Парламентська експертна група з євроінтеграції

"Якщо Україна вступить до ЄС, то не за цією угодою": як відреагували Нідерланди на розблокування асоціації Газета Trouw вивчила це питання найглибше. Видання не стало обмежуватись цитуванням положень додатку а детально проаналізувало кожне і дійшло тих висновків, які, напевно, голландський прем'єр не хотів би бачити в пресі... Олександр Снідалов активіст

Корея після імпічменту президента: азійський тигр розвертається до Китаю При Трампі бути проамериканським президентом Південної Кореї і зберігати добрі стосунки з головним економічним партнером буде значно складніше, тому навряд чи хтось із серйозних кандидатів дозволить собі зайняти однозначно проамериканську позицію... Костянтин Федоренко науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних студій (Берлін)

Не все так очевидно: дві стратегії США з новим держсекретарем i Трампом Тіллерсон - не дипломат і не політик, "вторинність" не зашкодить його самолюбству. Це може означати, що у команди Трампа є сценарій, в якому США гратимуть не проти Росії, а проти Путіна. Тодi Тіллерсон може стати ключовою контактною фігурою з "наступниками". Юлія Курнишова, для Європейської правди науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних студій (Берлін)

Курка - не експорт. Чому ЄС заборонив поставки української курятини На території Херсонської області зафіксували поки єдиний випадок пташиного грипу в Україні. Єврокомісія відреагувала оперативніше за відповідні компетентні органи в нашій державі - заборона на експорт м'яса птиці на територію ЄС. Владислава Рутицька, радник міністра агрополітики науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних студій (Берлін)

Незнищенний мораторій. Чи можна зберегти заборону на експорт деревини СОТ не вимагає ввести аналогічні обмеження для експортерів і внутрішніх виробників. Однак протести все одно неминучі - запропонований Радою механізм збереження мораторію, попри заяви, не відповідає нормам СОТ (рос.) Анжела Махінова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Організація зі співпраці та ізоляції в Європі: не дуже жива, але корисна Навіщо міністри щороку зустрічаються, якщо заздалегідь відомо: з ключових питань вони не дійдуть згоди? Нема чого приховувати. ОБСЄ в кризі. В глибокий кризі. І доки у складі цієї організації перебуває Росія, ця криза не має багато шансів бути розв’язаною... Сергій Сидоренко редактор "Європейської правди"

ЄС коригує свою енергетичну політику. Як цим може скористатися Україна? Електроенергія все більше стає центром уваги Брюсселя, змістивши акценти з боку природного газу. У випадку синхронізації з європейською енергетичною системою, Україна може стати її балансуючим стратегічним "бекапом". Всеволод Ковальчук, "Укренерго" редактор "Європейської правди"

Управляємо будинком по-європейськи. Чому небезпечно копіювати лише частину досвіду ЄС Управління будинком – нелегка праця, що вимагає кваліфікації. Підготовка відповідного фахівця в різних країнах ЄС потребує від 1,5 до 3 років. У нас же цю роботу пропонують виконувати самим мешканцям, надавши лише одну альтернативу – старі ЖЕКи. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Чи потрібен Україні захист інвесторів? Відповідь дізнаємося незабаром Існує пряма залежність між рівнем інвестиційної привабливості країни та ефективністю захисту прав інвесторів. Особливо негативно позначається на інвестиційному іміджі України практика рейдерських захоплень. Як на законодавчому рівні суттєво спростити ведення бізнесу? Юлія Хорт кандидат юридичних наук, експерт Парламентської експертної групи з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Переговори за спиною України та ЄС. Про що домовилися Молдова і РФ 1 січня 2017 року стане новим моментом істини у взаєминах Києва і Кишинева. Якщо Молдова, всупереч обіцянкам, продовжить дію захисних заходів, то чутки про "дружбу з РФ проти України" підтвердяться. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

ЄС та експорт деревини. 5 міфів навколо мораторію ЄС поділяє бажання українців захистити природне довкілля. Євроінтеграція аж ніяк не веде до вирубки лісів, навпаки – допомагає їй протидіяти. Якщо Україна захоче інтенсивніше захищати свої ліси, ЄС підтримає її у цих зусиллях. Посольство ЄС в Україні редактор "Європейської правди"

Економічні наслідки референдуму в Італії: чи зрівняються курси долара та євро Головне на сьогодні питання – чи будуть в Італії дострокові парламентські вибори? Є шанс, що їх не буде. Принаймні, економіка до цього не підштовхує... Деякі політики в Італії навіть кажуть про повернення до власної валюти, тобто про відмову від євро... Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

День транспорту в парламенті: євроінтеграційний вимір Цього тижня у Верховній раді буде день транспорту. Україна взяла на себе досить вагомі зобов’язання щодо безпеки перевезень і має виконати їх у доволі стислі терміни... Парламентська експертна група з євроінтеграції

Австрія: перемога Ван дер Беллена, але не поразка праворадикалів Вибори мали колосальне значення для ЄС, а не лише Австрії. Гофер міг стати першим ультраправим лідером держави ЄС, обраним на посаду президента після Другої світової війни... Але перемога Ван дер Беллена не засвідчила, що єврооптимістів стало більше... Олег Чабала, "Українська призма"

Можливості, яких не можна втратити: як з Польщі виглядають українські реформи Ми очікуємо знайти відповіді на питання, чи можливе зняття напруги у відносинах Росія–Захід і що така "відлига" може означати для України. Також ми порушимо тему придатності польської моделі трансформації для України. Яцек Ключковський Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Нова західна цивілізація. Час ультраправих Чи готова Україна до такої нової європейської дійсності? Чи існує альтернативний сценарій державної політики з огляду на те, що наступного року в Європі до влади можуть прийти люди, які будуть більш привітні до Росії, аніж до України? Сергій Постоловський, політолог Інститут східноєвропейських досліджень (Варшава), надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні (2005–2010)

Історичний центр міста. Чому Україна неправильно платить за його реконструкцію Проблема реконструкції історичних будинків зовсім не унікальна – з нею стикалися більшість європейських країн. І були змушені шукати шляхи, які влаштовують і місто, і мешканців. Україна поки що закриває очі на цей досвід. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Візит Порошенка до Польщі. Про що президенту варто говорити та про що промовчати Напередодні візиту президента України Петра Порошенка до Польщі Інститут світової політики підготував мемо щодо сигналів, які варто було б надіслати польській владі та суспільству, а також щодо гострих тем, які порушить польська сторона. Інститут світової політики керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Від Балкан до Донбасу: наскільки Україні підходить хорватський досвід реінтеграції Хорвати зуміли пережити агресивну спробу створити "Велику Сербію" та відновити територіальну цілісність. Сліпо наслідувати хорватський досвід не вийде, однак Україна має можливість, критично підійшовши до його вивчення, не припуститися помилок. Євген Магда, політолог керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Україна без сміття: шість рецептів від ЄС ЄС ставить перед собою амбітне завдання – збирати до 2030 року роздільно практично всі тверді побутові відходи і використовувати їх знову в економічному циклі. Що треба зробити Україні, щоб теж назавжди забути про звалища? Раймонд Маде, Європейський інститут економіки довкілля (Австрія) керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Організація виборів у США. Чому варто та чому не варто повчитися Україні Незважаючи на те, що день голосування тривав із сьомої години ранку до восьмої вечора, спостерігати дозволялось лише з десятої ранку до третьої по обіді. До того ж, перебувати на одній виборчій дільниці спостерігачам дозволялось не довше двадцяти хвилин. Назар Бойко член правління моніторингово-аналітичної групи "ЦИФРА" Роман Свердан керівник моніторингово-аналітичної групи "ЦИФРА"

Уповноважені економоператори: чому вони потрібні та як не повторити помилок Молдови Для того, щоб інститут уповноважених економічних операторів нарешті запрацював, Україні слід не тільки прийняти законопроект, але й забезпечити його якісну імплементацію. У протилежному випадку ми будемо змушені лише визнавати чужих УЕО. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики" Світлана Майструк експерт ГО "Український центр європейської політики"

Хорватське щеплення від "русского мира" Після нещодавніх виборів до хорватського парламенту пройшли лише поодинокі відверті симпатики Путіна. Але тепер, після того, як Кремль вирішив "відволікти" Хорватію від дружби з Україною, на країну чекає навала промоутерів "русского мира". Наталя Іщенко журналіст, редактор порталу "Балканський оглядач"

Консервативна революція у Франції: чому новим президентом може стати друг Путіна Протягом усієї кампанії Фійон, за яким тягнеться доволі довгий шлейф проросійських заяв, дій і навіть дружніх стосунків з президентом Путіним, чітко виступає за примирення і діалог з Росією, відміну санкцій та спільну боротьбу з "Ісламською державою". Надія Коваль завідувачка інформаційно-аналітичного відділу Українського інституту

Євроінтеграція vs європеїзація. Кілька тез до саміту Україна-ЄС Порівняно з 2013 роком європейська самоідентифікація серед українців зросла. Чи спостерігатиметься така динаміка й надалі, значною мірою залежить від успіху реформ у країні та зростання її привабливості для власних громадян. Надія Бурейко експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Не лише безвіз. Що обговорюватимуть на саміті Україна-ЄС Євросоюз став головним торговельним партнером України, займаючи 41% у нашій зовнішній торгівлі товарами. За результатами 9 місяців 2016 року товарообіг зріс на 6%, при цьому наш експорт до Євросоюзу збільшився на 4,4%. Наталія Микольська заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Європейська промисловість йде в цифру. А що Україна? Діджиталізація товарів та послуг може принести понад 110 млрд євро річного доходу в Європі у найближчі п'ять років. Лише у Німеччині це, як очікується, дасть до 8% зростання продуктивності праці, забезпечивши зростання зайнятості до 6%. Веста Малолітнева, Інститут економіко-правових досліджень НАНУ заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Євроінтеграція та тютюнова галузь: чому депутати маніпулюють зобов'язаннями перед ЄС Думка табачної компанії: Угодою про асоціацію між Україною та ЄС не встановлено зобов’язань України щодо імплементації Директиви 2014/40/ЄС. Але ж підходити до законотворчого процесу потрібно на європейський манер: зважено, якісно та відповідально. Олександр Когут, JTI Україна заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України (2015-2018)

дослідник у Стенфордському університеті (2018-2019)

Неоднозначний OPAL. Чому рішення ЄК вигідне не лише "Газпрому", а й Україні Левова частка газу через OPAL потрапляє до Чехії, а звідти – до південнонімецьких і австрійських газових хабів. Це основа європейського спотового ринку газу, на якому його закуповує Україна й постачає за "реверсом" через Словаччину й Угорщину. Віктор Савінок аспірант Університету Марїі Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)

Три роки після Євромайдану: наближення чи віддалення європейської мрії? Великою помилкою було створення ілюзії миттєвого ефекту від дії Угоди. Тобто не встигнуть висохнути чорнила на ратифікаційних грамотах – а в нас вже будуть європейські зарплати, пенсії, дороги. Але європейська інтеграція – це довгосторокові вигоди та перспективи. Марія Голуб експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР)

Про чесність, піар та дипломатичну етику - відповідь на звинувачення Олени Трегуб Трегуб, за її словами, зрозуміла, що забула сумку з ноутбуком і телефоном на зупинці... Чому, перебуваючи декілька годин у відділенні поліції, пані Трегуб не здійснила жодної спроби повідомити про своє місцезнаходження Представництво України або Київ?.. Представництво України при Євросоюзі експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР)

Арбітраж проти Газпрому в Стокгольмі: як Київ планує перемогти Росію Чи забуде ЄС свої вимоги до України впроваджувати європейське законодавство в сфері енергетики - якщо це буде суперечити інтересам Газпрому та його партнерів?.. Зрив арбітражного процесу - наш основний ризик на даному етапі (рос). Юрій Вітренко, "Нафтогаз" експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР)

Трамп у Білому домі: чому для України не все так погано Ми знаємо, що Трамп вважає себе "найкращим" укладачем угод всіх часів. А коли ти укладаєш угоду, то очікуєш, що тобі взамін запропонують щось цінне. Тому необхідно замислитись: а що Росія може запропонувати Сполученим Штатам? Метью Квасіборскі, Фонд американських студій експерт Реанімаційного пакету реформ (РПР)

Рада ніяк не вкурить. Чому блокуються антитютюнові ініціативи з пакету ЄС Україна до кінця листопада має імплементувати антитютюнову директиву ЄС. Але директиву, що вказана в Угоді про асоціацію, вже замінено іншою. Наразі Раді запропоновано обидва варіанти. Депутати, натомість, не готові голосувати за жоден. Любов Акуленко виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Статус як захист. Чому Україна не використовує вагомий аргумент у торгових суперечках Відмова українських експортерів від участі в антидемпінгових розслідуваннях дозволяє іноземним органам розраховувати антидемпінгову маржу в деяких випадках навіть вважаючи українську економіку неринковою. Андрій Пилипенко, "Сергій Козьяков та Партнери" виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики"

Кого покарає Міжнародний кримінальний суд? Міфи та реалії звіту щодо України Демарш РФ мало що змінює. Міжнародний кримінальний суд зберігає свою юрисдикцію щодо подій в Україні, зокрема щодо злочинів, вчинених не лише нашими громадянами, а й будь-якими іноземцями, зокрема з країн, які у Римському статуті участі не беруть. Микола Гнатовський доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, президент Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню

Євроінтеграція у Раді: від фінансових послуг до проїзду в міському транспорті Цього тижня парламент має розглянути декілька законопроектів, які посилюють гарантії споживачів фінансових послуг, стосуються роботи майбутнього Експортно-кредитного агентства, а також сфери транспортних перевезень. Парламентська експертна група з євроінтеграції

Трамп та його команда. Хто відповідатиме за "українське питання" Логічно припустити, що куратором українського питання знову стане віце-президент. Цього разу – це колишній губернатор Індіани Майк Пенс, політик, який назвав під час дебатів Володимира Путіна "маленьким та агресивним". Євген Магда, політолог

OPAL доведе до суду. Чи зможе Україна оскаржити рішення Єврокомісії Україна вперше готується оскаржити рішення Єврокомісії, посилаючись на порушення норм Угоди про асоціацію. Оскаржити вигідне для "Газпрому" рішення Києву вдасться, лише позиціонуючи себе як надійного транзитера газу. Марина Ільчук, Arzinger

Що чекає на світову економіку за "доби Трампа" Фінансовий стимул Трампа включає в себе зниження податків, які діють в інтересах більш заможних громадян, ніж в інтересах тих, хто по факту і голосував за нього... З часом це залишить виборців незадоволеними, змушуючи Трампа кидати виклик своїй партії. Олександр Вальчишен учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

Як Україні налагодити співпрацю з новим президентом США Інститут світової політики розробив рекомендації щодо перших кроків, які необхідно зробити Києву на американському напрямку. До підготовки документа було залучено колишніх послів США в Україні Джона Гербста та Стівена Пайфера. Інститут світової політики учасник PhD програми з економіки Університет Міссурі (Канзас Сіті, США)

Ціна нещирості. Чому американські вибори можуть навчити Україну Вибори в США показали, що коли політики навчилися говорити красиві порожні слова і роздувати імідж, виборцю нелегко відрізнити брутальність від чистоти душевного пориву. Цей феномен добре помітний і в Україні (рос.) Олена Дерев'янко віце-президент Української ліги зв'язків з громадськістю, доктор економічних наук

Популісти на марші. Що принесло перемогу Дональду Трампу Вибори виявилися справжнім випробуванням для Америки, яка стала майданчиком для масштабного експерименту, як популізм відповідатиме на запити суспільства. Враховуючи, що не за горами вибори лідерів Німеччини і Франції, це може стати дуже небезпечним прецедентом. Юлія Курнишова член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Перемога Трампа: чи залишаться США ключовим західним союзником? У Варшаві відмовилися від культивованої десятиліттями політики безумовної підтримки України - хоча багатьом здавалося, що цього просто не може бути. Треба бути готовими, що подібне станеться з боку Вашингтона. Або, принаймні, зазнає суттєвих трансформацій. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Вільна торгівля з Китаєм. П'ять плюсів і один великий мінус для України Стосовно Китаю ми не будемо мати справу з жорстким захистом місцевого харчового ринку, з чим ми стикалися під час аналогічних переговорів з ЄС, Канадою або іншими країнами. Китай навіть сам зацікавлений в українських продуктах. Олег Устенко виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України

Квоти і не тільки: де Україна може наростити експорт до ЄС Збільшення квот дає гарну можливість наростити обсяги торгівлі з ЄС додатково майже на $200 млн на рік. При цьому ми маємо низку тарифних квот, які ще не були заповнені експортерами. Ключове питання - де ми можемо збільшити експорт до ЄС? Ольга Трофімцева колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Як вийти на ринки ЄС? Онлайн-освіта для експортерів Запускаємо проект зі створення інновативного інформаційного продукту – онлайн-курсу для українських експортерів з акцентом на ринки ЄС. Перші два тижні курсу вже готові і розміщуються на навчальній платформі EdEra. Олег Мирошниченко, бізнес-консультант колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Секрет "успіху" та рецепт поразки Путіна Путін наче кидає Європейському Союзу виклик, пропонуючи або протидіяти йому, або замовкнути та заробляти на торгівлі з Росією. Для вибору першого шляху політикам Старого Світу потрібні політична воля та впевненість у власних перспективах. Євген Магда, політолог колишній заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції (2016-2019 рр.)

Піти не можна лишитися. Як Британії заблокували вихід з ЄС А якщо парламент взагалі не зможе ухвалити рішення про Brexit? Патова ситуація означатиме перевибори у 2017 році. Інша проблема – необхідність виключити право ЄС з англійського правового поля до початку Brexit. Дмитро Шемелін радник юридичної фірми "Астерс"

Експертна спільнота звернулася до країн ЄС: безвізові зобов’язання мають бути виконані Україна запровадила одну з найбільш прогресивних систем розкриття інформації про статки державних службовців та політиків у світі... Саме тому ми закликаємо ЄС невідкладно запустити процедуру тріалогу щодо рішення про скасування віз. Українські неурядові організації радник юридичної фірми "Астерс"

Небезпечна простота. Чому Україна ризикує загубити реформу "теплих кредитів" Успіх реформи енергозбереження в Польщі та Угорщині пов'язаний з контролем - відшкодування частини кредиту проводилось лише у разі зниження витрат на опалення будинку. У нас же реформа може перетворитися в чергову бюджетну діру. Софія Лінн керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Негостинний Лондон: Британія готується арештовувати майно корупціонерів з України. І не лише В Англії очікується по-справжньому проривна реформа у сфері боротьби з корупцією. Новий механізм дозволить арештувати сотні об'єктів нерухомості, які іноземці придбали в Англії за рахунок доходів незрозумілого походження. Дмитро Шемелин, "Ілляшев та Партнери" керівник проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України"

Пільги для індустріальних парків. Чому вони можуть призвести до проблем в експортерів Для тих, хто мріє про ці пільги, мораль проста – західні держави підступні і не дають нам розвиватись. Адже індустріальні парки існують в ЄС. Але умови надання ними податкових пільг відповідають вимогам СОТ - і це різниця з Україною. Тарас Качка заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України

Нестерпна легкість експорту. Що гальмує Україну в рейтингу Doing Business Щодо легкості міжнародної торгівлі був зафіксований найбільший регрес. І в цьому рейтингу країни, з якими ми могли б конкурувати за залучення інвестицій, часто є світовими лідерами. Юрій Панченко редактор "Європейської правди"

Рада не хоче прибирати сміття. Як врятувати реформу поводження з відходами Наразі у Верховній раді зареєстровано 17 законопроектів, що стосуються поводження з відходами. Жоден з них комплексно не вирішує проблему виконання Україною зобов'язань згідно Угоди про асоціацію. Парламентська експертна група з євроінтеграції

ЄС посилює торговельний захист. Чим це загрожує Україні ЄС зможе ввести високі мита, які іноземні виробники не можуть подолати десятки років. Для інших країн, в тому числі й для України, існує загроза переорієнтації дешевої продукції на їх ринок. Олена Омельченко партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі

Порошенко та порожнеча. Чому Україна не отримає безвіз у листопаді Здавалося б, треба радіти та дякувати президенту. Однак замість цього на Порошенка сиплються роздратування та глузування... Величезне питання до людей, які оточують Порошенка – як вони допускають цей невпинний потік нереальних прогнозів і некомпетентних заяв?.. Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Там, де не забувають своїх героїв, завжди будуть нові 23 жовтня Угорщина відзначає 60-ту річницю Революції 1956 року. Ми поділяємо біль угорців за втраченими життями, але одночасно і гордість за тих, хто не побоявся голосно висловити свою думку і боротися за майбутнє свого народу. Любов Непоп посол України в Угорщині

Навіщо "Укравтодору" польський керівник з корупційним шлейфом Що здобуває Україна, окрім ще однієї причини для роздратування чинної польської влади? Ми влізли в дуже неприємний і невигідний політичний розклад. У прикупі – лише сумнівні ділові та особисті якості Славоміра Новака. Богдан Яременко Народний депутат України, фракція "Слуга народу"

голова правління "Майдану закордонних справ"

Санкції продовжать, хоча проблеми лишаються: настрої в Брюсселі щодо "Мінська" та України Цієї осені майже всі країни-члени ЄС зрозуміли (часом з великим подивом!), що Росія явно намагається підривати європейську єдність. Дії Москви тепер помітні всім... Навряд хтось очікує проривів після переговорів у Берліні в середу, але зустріч треба провести... Дмитро Шульга директор Європейської програми, Міжнародний фонд "Відродження"

"Мічені" пальці, фото виборців та вертикаль виборчкомів: грузинський досвід виборів для України Виборча система Грузії має декілька принципових відмінностей від української. Зокрема, участь у формуванні обласних та дільничних виборчих комісій беруть не лише політичні партії та кандидати, але й виборчкоми вищого рівня... Іванна Фединчук, ЦИФРА директор Європейської програми, Міжнародний фонд "Відродження"

Імідж в умовах гібридної війни. Яким шляхом піти Україні Країна потребує послідовної, наполегливої, щоденної та тривалої роботи над власним іміджем у світі. Необхідно діяти на випередження – не заперечувати черговий фейк, а самим забезпечувати постійне оновлення інформації всіма основними мовами. Євген Магда, Тетяна Водотика директор Європейської програми, Міжнародний фонд "Відродження"

Вкуримо по-європейськи? Чи відповідає збільшення акцизів зобов'язанням перед ЄС Ініціатива уряду підвищити мінімальний акциз на сигарети не пов’язана із зобов’язаннями перед ЄС. Натомість є суто українська політика "латання дірок" у бюджеті за рахунок традиційного збільшення податків на "шкідливі" продукти. Денис Черніков координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції Парламентська експертна група з євроінтеграції

Як Путін переграв увесь світ... і самого себе Фінляндія відправляє в Кремль докази перетину російськими літаками свого державного кордону, написані, можливо, вже на натівських бланках. Як натяк. Ну і, звісно, останні новини від ПАРЄ цілком вписуються в загальну картину європейських перспектив Росії... Олександр Снідалов активіст

Мінські домовленості: «червоні лінії» для України. Спільна заява експертів Напередодні запланованої чергової зустрічі в Нормандському форматі аналітичні центри підготували мемо для української влади щодо меж компромісу, які не повинна переступати Україна в рамках виконання "Мінська". Аналітичні центри України активіст

Дорожня карта цифрової економіки. Як найкраще адаптувати європейський досвід Технологічний розрив не дозволяє Україні вже сьогодні повноцінно інтегруватися в цифровий європейський простір. За ключовими напрямами цифрової економіки ми не завжди відповідаємо середньому рівню країн Східного партнерства... Олена Мініч, Мінекономрозвитку активіст

Дебати в епіцентрі скандалу: як пройшла друга телевізійна дуель Клінтон і Трампа Трамп заявив, що Росія потрібна США для боротьби з "Ісламською державою". Але тим самим він примудрився посперечатися зі своїм кандидатом у віце-президенти Майклом Пенсом, який визнав російські атаки на Алеппо варварськими. Юлія Курнишова член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Врятувати Страсбург. Як Росія веде Раду Європи до самознищення та що має робити Україна Організація так і не змогла перетравити вступ до неї відверто неготових і не завжди націлених на проєвропейський розвиток країн СНД. У результаті всередині Ради Європи виник негативний вплив так званого "міні-СРСР" з Росією на чолі. Та й недосконалих західних політиків також не бракує... Анатолій Марциновський "Європейська правда"

Рада Європи і війна за реформи "Втома від України" є міфом. Та він перетвориться на реальність, якщо ми зупинимося. Всі зовнішні дипломатичні зусилля будуть марними, якщо всередині України настане "втома від реформ"... Один день дозволив суттєво послабити російський наступ... Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України

Війна навколо рекомендацій. Чому Україна провалює реформу антимонопольної системи Наділення рекомендацій АМКУ силою нормативно-правового акта – саме той крок, що дозволить Україні дійсно виконати одне з найважливіших зобов’язань за Угодою про асоціацію та стане добрим сигналом для інвесторів. Лана Сінічкіна, Вікторія Гладка-Батюк, Любов Акуленко міністр закордонних справ України

Верховна рада має відхилити зміни до закону "Про державну службу" Конкурс на посади голів місцевих держадміністрацій пропонується здійснювати президенській комісії. На антиреформаторську спрямованість законопроекту 4370-1 звертають увагу посли країн-членів ЄС та експертне середовище. Нацплатформа Форуму громадянського суспільства СхП міністр закордонних справ України

"Уряд – не вагітність, можна усунути": як Польща протестувала проти заборони абортів Я не підтримую аборт як такий. Але йдеться про волю, дану нам від Бога, яку люди хочуть у нас забрати через закон. Ми маємо право приймати це важке рішення згідно зі своєю совістю... Вікторія Чирва, журналіст міністр закордонних справ України

Війна за британську спадщину. Чому Німеччина не стане новим фінансовим центром ЄС Німеччина не приховує бажання стати новим фінансовим центром ЄС. Втім, відібрати цей статус у Лондона буде надзвичайно складно. Тим більше, в умовах різкого тиску на німецькі фінкомпанії з боку США. Віталій Шапран головний експерт Ради НБУ

Євроінтеграція у Раді: від захисту інвесторів до великого екологічного пакету Іноді виникає враження, що український законодавець будь-що намагається вигадати велосипед, тоді як треба просто зазирнути в Угоду про асоціацію і коректно перенести її норми та термінологію в запропоновані законодавчі новації. Парламентська експертна група з євроінтеграції

Чи можливо покарати винних у справі МН17? Перспективи судових слухань До відповідальності можуть бути притягнуті не тільки виконавці злочину, але й ті, хто несе політичну відповідальність. Не матиме значення, що злочинці "не знали", що збивають мирний літак – відповідальність наступає й за усвідомлення можливості негативних наслідків. Арсеній Герасимів, «Ілляшев та Партнери»

Apple — лише початок: податковий наступ ЄС Податковий тиск ЄС стосується не тільки Apple: він заманює в тенета цієї схеми всі багатонаціональні компанії, щоб отримати вищі податки. Ось чому Apple — це лише початок. Чим відповість Америка? Том Джованетті, Інститут політики інновацій (США)

Закони, інституції та люди: успіхи й поразки у боротьбі з корупцією в Словаччині Що робитимуть недобросовісні люди? Як вони намагатимуться обіграти чи нейтралізувати антикорупційні норми? Це дуже рідко обговорюється в процесі написання законопроектів, а тому зовсім не дивно, що закони не працюють. Мирослав Беблави, Емілія Беблава, Словаччина

Зелена енергетика пішла по судах. Чи варто Україні копіювати новий тренд ЄС Економічна криза змушує країни ЄС відмовлятися від зелених енерготарифів. Цим шляхом хоче піти й Україна. Проте в ЄС цей крок спричинив потік позовів від інвесторів, які звинувачують владу в порушенні своїх зобов'язань. Дмитро Шемелін, "Ілляшев та Партнери"

Тільки спокій: що робити, якщо ваш вантаж затримали на європейській митниці Не варто одразу ж бігти до юристів – їхні послуги в Європі дуже недешеві. Спочатку важливо зрозуміти причину повернення вантажу – власник зможе вберегти хоча б його частину, знищивши тільки контрафактний товар. Андрій Бичковський, підприємець

Перевірка боєм: що показали перші президентські дебати у США Найболючішим ударом стало посягання на головну самоідентифікацію Трампа – як успішного бізнесмена. При цьому Клінтон зуміла вийти зі складної для неї теми з використанням приватного сервера, не показавши себе жалюгідною. Юлія Курнишова член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Незалежний енергорегулятор: велика перемога та дрібні зради Сам факт ухвалення закону можна розглядати як "перемогу", а деякі важливі моменти, прописані у ньому – як "зраду". Головне, що вдалося завершити багаторічну історію, а енергетичний регулятор отримав шанс стати незалежним. Любов Акуленко, Український центр європейської політики член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Ілюзія суспільного нагляду: що відбувається з громадською радою при НАЗК Вже зараз відбуваються спроби формування "ручної" громадської ради при Нацагентстві з питань запобігання корупції. Дуже вірогідно, що вже незабаром за чинними правилами до громадської ради потраплять "невипадкові" кандидати. Антон Марчук, Реанімаційний пакет реформ член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Равлик Євросоюзу: ЄС обрав стратегію ігнорування зовнішніх небезпек В цьому документі – ані слова про Україну чи російську загрозу. Більше того, тут взагалі не згадано про потребу діяти поза межами держав-членів Євросоюзу. Чому ЄС фактично ігнорує зовнішні загрози? Ризикну стверджувати, що це не є реверансом в бік Росії... Сергій Сидоренко, Європейська правда член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Перегляд квот ЄС: Україна – на фінішному етапі Торговельна статистика України дає всі підстави розраховувати на збільшення квот на безмитне ввезення цілої низки товарних груп. Але як це реалізувати на практиці? В першу чергу, починати треба з ініціативи самих виробників. Владислава Рутицька, радник міністра агрополітики член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Євроінтеграція у Раді: від судноплавства до енергетики. Робота над помилками Законопроект передбачає держпідтримку виробництва технічних засобів електронних комунікацій, однак підтримка національного виробника в Євросоюзі заборонена. Це створює ризик порушення конкуренції у торгових відносинах з ЄС. Парламентська експертна група з євроінтеграції член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

E-держава чи e-суспільство? Де ми найбільше відстаємо від Європи Терміналів для розрахунку картками в Україні втричі менше порівняно з сусідньою Польщею. Відповідно до даних польського центробанку, в країні вже майже 80% всіх розрахунків відбувається за допомогою карток. Матеуш Бялас, Український католицький університет член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Незалежний енергорегулятор: чому він №1 в фокусі ЄС Створення незалежного регулятора – ключова передумова успіху всієї енергетичної реформи, яку Україна має провести відповідно до Угоди про асоціацію. Перша заява Мінгареллі – чіткий сигнал для народних обранців, чого очікує ЄС від їхньої роботи. Дмитро Науменко, Роман Ніцович член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Як зруйнувати довіру ЄС. Топ-менеджер Нафтогазу про скандальне рішення Мінекономіки Це – зловживання довірою. Виходить, що узгоджені з лідерами ЄС та затверджені урядом України плани не варті і паперу, на яких вони роздруковані? Як вони після цього будуть до нас ставитися? На яку довіру після цього ми можемо розраховувати?.. Юрій Вітренко, НАК "Нафтогаз України" член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Транзитна війна дійшла до СОТ. Три ключових питання про шанси України СОТ вже розглядала подібний спір, постановивши, що всім товарам мають забезпечуватися ідентичні умови міжнародного транзиту. Однак для виграшу спору Україні потрібна сильна команда міжнародних юристів. Олена Омельченко, «Ілляшев та Партнери» член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Бізнес вимагає довіри. Коли в Україні запрацюють європейські митні спрощення Компанії, що зможуть поліпшити всі свої внутрішні процеси, користуватимуться митними спрощеннями в Україні та в ЄС. Отже, бізнес отримає конкурентну перевагу, а держбюджет – додаткові надходження. Оксана Дрозач, Американська торговельна палата член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Два сигнали від Лукашенка: чому вибори в Білорусі стали особливими Поява двох опозиційних депутатів не є ані збоєм владної системи, ані зміною суспільних настроїв. Це елемент "демократизації", розрахований на західного спостерігача, в дозі, що дозволяє уникнути формування системної парламентської опозиції. Геннадій Максак, «Українська призма» член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Знешкодити патентного троля: як це вдалося ЄС та що треба перейняти Україні В європейських країнах патентні тролі поводять себе менш зухвало. Як цього вдалося досягти? Необхідне створення умов, за яких стає економічно невигідним захищати у суді патенти, які вочевидь не відповідають критерію новизни. Віталій Савчук, "Правовий Альянс" член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Гранти регіональним ЗМІ для висвітлення євроінтеграції – відповідаємо на всі питання 14 вересня відбудеться інтернет-конференція "Постійний конкурс грантів "Громадянське суспільство і ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні". Ми розповімо про цілі та пріоритети конкурсу, а також про вимоги до учасників та оформлення грантової заявки. Європейська правда член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Ліки проти "втоми від України". Про що говорили в Криниці-Здруй Польський форум показав ключові кроки, яких чекають наші партнери від України. У разі їх реалізації нас почнуть сприймати не як прохача допомоги, а як партнера і навіть як конкурентну перевагу ЄС перед рештою світу. Ярослав Жаліло, Інститут суспільно-економічних досліджень член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Україна в кулуарах саміту G20: що привіз і що не привіз Путін з Китаю Відповіді Путіна на запитання журналістів демонструють його очевидні намагання уникнути обговорення теми конфлікту на сході України. Путіну не вдалось нав’язати своє бачення порядку виконання Мінських домовленостей. Він не отримав бажаних сигналів про скасування антиросійських санкцій... Віталій Мартинюк, УНЦПД, для Європейської правди член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Чи готова Україна "воювати" з Брюсселем на боці Вишеграда? Коли з Брюсселем сперечаються представники нехай "нової Європи", але повноцінні члени європейської сім'ї – це одне. А коли в цю суперечку, та ще й не з власної волі, втягується Україна, яка лише стукає в двері ЄС – це геть інше... Юрій Панченко, Європейська правда член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Гальмування не по-європейськи. Чому заморожені реформи в автогалузі Смертність через аварії на українських дорогах вдвічі вища, ніж в ЄС, а порівняно з деякими країнами Європи – навіть втричі. І це при тому, що імплементація законів, спрямованих на підвищення безпеки на дорогах, закріплена в Угоді про асоціацію. Світлана Майструк, Любов Акуленко, Український центр європейської політики член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Євроінтеграція в Раді: нове життя старих законопроектів Під час першого пленарного тижня нової сесії Верховної ради заплановано розглянути частину з документів, які є необхідними для євроінтеграційного поступу країни. Деякі з них припадають пилом в парламенті понад півроку. Парламентська експертна група з євроінтеграції член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Яблуко розбрату: чим закінчиться для Європи скандал навколо Apple Ірландія хоче, щоб податки в ній були низькими, аби великі корпорації створювали там робочі місця. Навіть ціною менших відрахувань до держбюджету. На жаль, Україна може лише спостерігати, як треба захищати бізнес і національні інтереси. Мар’ян Заблоцький, Українське товариство економічних свобод член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма"