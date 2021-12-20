Грузія підтвердила перші випадки штаму "Омікрон"

У Грузії підтвердили перші два випадки зараження штамом "Омікрон", в обох випадках - у людей, які повернулися з-за кордону.

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це повідомив керівник Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе.

"Обидва випадки інфікування виявлені у громадян Грузії. Один повернувся з Дубая, інший - із США", - розповів він.

За його словами, хворі перебувають на самоізоляції, а їхні 26 контактів перевіряють.

Як повідомлялося, міністри охорони здоров’я країн Групи семи 16 грудня заявили, що поширення штаму коронавірусу "Омікрон" зараз є найбільшою загрозою для громадського здоров’я в усьому світі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті, зазначила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим вже до середини січня.

В Ірландії 19 грудня заявили, що понад 50% виявлених за попередню добу заражень мають зміни, характерні для штаму "Омікрон", і він ймовірно вже став домінуючим в країні. Перший випадок зараження штаму, принаймні з тих, про які відомо, Ірландія підтвердила 2 тижні тому.

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