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G7 назвали штам "Омікрон" найбільшою глобальною загрозою для громадського здоров’я

П'ятниця, 17 грудня 2021, 12:35

Міністри охорони здоров’я країн Групи семи 16 грудня заявили, що поширення штаму коронавірусу "Омікрон" зараз є найбільшою загрозою для громадського здоров’я у всьому світі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Міністри США, Канади, Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії наголосили, що співпраця та обмін інформацією є ключовими для реагування на цей виклик.

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Вони наголосили також на важливості рівного доступу до інструментів діагностики, секвенування геному вірусу, вакцин та ліків.

Нагадаємо, Британія напередодні повідомила про рекордні 88 тисяч нових заражень коронавірусом за добу. Стрімке зростання кількості хворих пов’язують з поширенням штаму "Омікрон". 

На європейському континенті найбільше випадків зараження, принаймні з тих, які виявили, зареєстрували Норвегія і Данія. Загалом на 16 грудня в країнах ЄС та Європейської економічної зони було відомо про 3158 випадків. 

У Єврокомісії раніше заявили, що штам може стати домінуючим у Європі до середини січня.

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G7 (група семи) Коронавірус
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