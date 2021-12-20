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Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:08

Президенти України, Польщі та Литви почали саміт "Люблінського трикутника" у президентській резиденції в Івано-Франківській області.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа проводять зустріч у резиденції президента "Синьогора", що у селі Гута. 

"Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам", - написав Зеленський.

Нагадаємо, "Люблінський трикутник" - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. 

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Литва Польща Зеленський
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