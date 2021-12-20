Президенты Украины, Польши и Литвы начали саммит "Люблинского треугольника" в Гуте

Президенты Украины, Польши и Литвы начали саммит "Люблинского треугольника" в президентской резиденции в Ивано-Франковской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа проводят встречу в резиденции президента "Синегора" в селе Гута.

"Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках Люблинского треугольника говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам", - написал Зеленский.

Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів @AndrzejDuda й @GitanasNauseda. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам. pic.twitter.com/X3Ou0XUReU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2021

Напомним, "Люблинский треугольник" - платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной.

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