Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президенты Украины, Польши и Литвы начали саммит "Люблинского треугольника" в Гуте

Понедельник, 20 декабря 2021, 13:08

Президенты Украины, Польши и Литвы начали саммит "Люблинского треугольника" в президентской резиденции в Ивано-Франковской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа проводят встречу в резиденции президента "Синегора" в селе Гута.

"Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках Люблинского треугольника говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам", - написал Зеленский.

Напомним, "Люблинский треугольник" - платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Польша Зеленский
powered by lun.ua

Статьи

Прочь от Меркель: как изменит партию экс-канцлера ее главный критик

Как изменится главная оппозиционная партия Германии после победы Фридриха Мерца – многолетнего критика курса Ангелы Меркель? (укр.)
20 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США

Польский Сейм в настоящем турборежиме принял скандальный закон о СМИ, следствием которого станет конфликт с США (укр.)
20 декабря 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО - хорошая новость для Украины

Гибридная (энергетическая, транзитная и т.п.) агрессия против Украины и ЕС вполне реальна. Включая новую газовую войну.
17 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда