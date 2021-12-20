Президент Польщі виступив проти будь-яких поступок Росії

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що саме Росія має зробити крок назад у нинішній ситуації з нарощуванням військ біля кордону України.

Про це він заявив пресконференції у Гуті з президентами України та Литви у понеділок 20 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Безпека України є фундаментальним питанням. Ми не повинні дозволити не лише військовий напад на Україну, а зробити все, щоб запобігти такій атаці", - наголосив він.

"Я проти будь-якої політики поступок Росії. Саме Росія повинна полишити ці дії, які вона робила останнім часом: у 2008 році напад на Грузію, у 2014-му – на Україну, зараз Росія окупує частини грузинської території і частини Донецької і Луганської областей, є окупація Криму, яка порушує міжнародне законодавство", - заявив Дуда.

За його словами, жодна демократична держава не може прийняти такий стан справ.

"Коли ми ставимо питання, хто має поступитися, то ясно, що Росія повинна зробити крок назад", - сказав президент Польщі.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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