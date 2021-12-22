Перша леді Франції судитиметься через фейк, що вона народилася чоловіком
Перша леді Франції Бріжит Макрон збирається подати до суду через теорію змови в інтернеті про те, що вона трансгендерна жінка і народилася чоловіком.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.
Фейки про дружину президента Франції поширилися у соціальних мережах після того, як вони були опубліковані на ультраправому веб-сайті у вересні, а потім поширені теоретиками змови.
Теорія стверджує, що Бріжит Макрон народилася чоловіком під іменем Жан-Мішель Троньє. Згадка про це ім'я поширилася у соціальних мережах десятки тисяч разів.
Адвокат Бріжит Макрон, яка є матір'ю трьох дорослих дітей від першого шлюбу, підтвердив, що вона подасть позов.
Брехня про 68-річну дружину Еммануеля Макрона поширювалася через аккаунти, які виступають проти її чоловіка. У тому числі це акаунти ультраправих, антивакцинаторських груп та конспірологічного руху QAnon.
Французькі ЗМІ пов'язали цю історію із статтею, яку написала в ультраправому журналі жінка на ім'я Наташа Рей.
Теорія змови з'явилася напередодні президентських виборів у Франції, які пройдуть навесні 2022 року.
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