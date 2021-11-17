"Шаман" QAnon отримав понад 3 роки в'язниці за участь у штурмі Капітолію

Учасник штурму будівлі Конгресу США 6 січня цього року Джейкоб Ченслі, більш відомий як "шаман" конспірологічного руху QAnon, був засуджений у середу до трьох років і п'яти місяців ув'язнення.

Про це повідомляє CNBC, пише "Європейська правда".

Ченслі, якого тримали під вартою без права внесення застави з моменту його арешту у січні, визнав себе винним у вересні за одним пунктом звинувачення - про перешкоджання роботи Конгресу.

Читайте також У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

Під час штурму Капітолію жителя штату Арізона Джейкоба Ченслі сфотографували з американським прапором на списі і в хутряній шапці з рогами. Він називав себе прихильником теорії змови QAnon, яка підживила штурм Конгресу США.

Будучи серед перших учасників масових заворушень, які проникли в Капітолій, Ченслі був заарештований через три дні.

Під час розгляду своєї справи Ченслі заявляв, що він втратив віру в колишнього президента США Дональда Трампа. Його адвокат Альберт Воткінс також стверджував, що Ченслі відкинув культ QAnon і хотів би, щоб його називали просто "шаманом", а не "шаманом" QAnon.

Детальніше про цей рух читайте у статті Що таке QAnon та чому він захищає Трампа: теорія змови, що підживила штурм Конгресу США.

Читайте також Зеленський про штурм Капітолію: світу буде складно розглядати США як символ демократії

Прокуратура вимагала для Ченслі тюремного ув'язнення строком на чотири роки і три місяці. Прокурор заявив, що такий вирок став би попередженням для тих, хто намагатиметься завадити мирній передачі президентської влади у майбутньому.

Адвокат Ченслі просив винести м’якший вирок, пославшись на "щире каяття підсудного за свою поведінку" та психічне захворювання, яке переслідувало його протягом багатьох років.

Суддя Ройс Ламберт сказав, що, на його думку, Ченслі, який виголосив довгу промову перед винесенням вироку, багато зробив для того, щоб переконати суд, що він "на правильному шляху".

Під час утримання під вартою тюремні чиновники діагностували у Ченслі шизофренію, біполярний розлад, депресію і тривогу.