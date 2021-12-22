Первая леди Франции будет судиться из-за фейка, что она родилась мужчиной

Первая леди Франции Брижит Макрон собирается подать в суд из-за теории заговора в интернете о том, что она трансгендерная женщина и родилась мужчиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Фейки о супруге президента Франции распространились в социальных сетях после того, как они были опубликованы на ультраправом сайте в сентябре, а затем распространены теоретиками заговора.

Теория утверждает, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Упоминание об этом имени распространилось в социальных сетях десятки тысяч раз.

Адвокат Брижит Макрон, являющаяся матерью трех взрослых детей от первого брака, подтвердил, что она подаст иск.

Ложь о 68-летней жене Эммануэля Макрона распространялась через аккаунты, выступающие против ее мужа. Среди них это аккаунты ультраправых, антивакцинаторских групп и конспирологического движения QAnon.

Французские СМИ связали эту историю со статьей, написанной в ультраправом журнале женщиной по имени Наташа Рей.

Теория заговора появилась перед президентскими выборами во Франции, которые пройдут весной 2022 года.

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