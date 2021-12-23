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В Грузії відповіли Лаврову про "насильне" затягування країни до НАТО

Четвер, 23 грудня 2021, 12:59

У МЗС Грузії відповіли на закиди глави МЗС Сергєя Лаврова про нібито спроби "насильно затягнути Грузію в НАТО".

Із заявою виступив заступник глави МЗС Грузії Лаша Дарсалія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Лавров раніше заявив, що Грузію намагаються "насильно і всупереч волі великої частини її народу затягнути до Північноатлантичного альянсу". За його словами, Росія розглядатиме подальше розширення НАТО як перетин "червоної лінії".

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"Вам відомо, що ідея членства в НАТО та Євросоюзі має велику національну підтримку. Ця підтримка протягом років є 80%, а то й більше. Відповідно, у грузинському суспільстві вже існує консенсус про це. Грузія як демократична країна вже вважає себе частиною саме цього простору, а це насамперед є питанням цінності для Грузії", - сказав Лаша Дарсалія.

Він також додав, що повністю неприйнятними є розмови щодо сфер впливу у XXI столітті.

За даними опитування, проведеного в серпні компанією CRRC Georgia на замовлення Національного демократичного інституту (NDI), 74% респондентів у Грузії назвали "прийнятною" для себе задекларовану урядом мету вступу до НАТО та 76% відповіли "так" щодо вступу у ЄС. 

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