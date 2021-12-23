Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Грузии ответили Лаврову о "насильственном" затягивании страны в НАТО

Четверг, 23 декабря 2021, 12:59

В МИД Грузии ответили на упреки главы МИД Сергея Лаврова о якобы попытках "насильно затянуть Грузию в НАТО".

С заявлением выступил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Лавров ранее заявил, что Грузию пытаются "насильно и вопреки воле большой части ее народа затянуть в Североатлантический альянс". По его словам, Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии".

Читайте также
Вступление Украины в НАТО, шантаж России и не только: интервью о главном

"Вам известно, что идея членства в НАТО и Евросоюзе имеет большую национальную поддержку. Эта поддержка в течение лет 80%, а то и больше. Соответственно, в грузинском обществе уже существует консенсус об этом. Грузия как демократическая страна уже считает себя частью именно этого пространства, а это, прежде всего, вопрос ценности для Грузии", - сказал Лаша Дарсалия.

Он также добавил, что полностью неприемлемы разговоры о сферах влияния в ХХІ веке.

По данным опроса, проведенного в августе компанией CRRC Georgia по заказу Национального демократического института (NDI), 74% респондентов в Грузии назвали "приемлемой" для себя задекларированную правительством цель вступления в НАТО и 76% ответили по поводу вступления в ЕС.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Грузия Россия
powered by lun.ua

Статьи

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Вечеринка у Бориса: как нарушение карантина может стоить карьеры британскому премьеру

Ситуация, когда топ-чиновники могут позволить себе развлечения, запрещенные для рядовых граждан, хорошо известна украинцам. Однако в Британии это будет иметь совсем другие последствия (укр.)
22 декабря 2021 — Александр Краев, для Европейской правды