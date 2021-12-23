В Грузии ответили Лаврову о "насильственном" затягивании страны в НАТО

В МИД Грузии ответили на упреки главы МИД Сергея Лаврова о якобы попытках "насильно затянуть Грузию в НАТО".

С заявлением выступил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Лавров ранее заявил, что Грузию пытаются "насильно и вопреки воле большой части ее народа затянуть в Североатлантический альянс". По его словам, Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии".

"Вам известно, что идея членства в НАТО и Евросоюзе имеет большую национальную поддержку. Эта поддержка в течение лет 80%, а то и больше. Соответственно, в грузинском обществе уже существует консенсус об этом. Грузия как демократическая страна уже считает себя частью именно этого пространства, а это, прежде всего, вопрос ценности для Грузии", - сказал Лаша Дарсалия.

Он также добавил, что полностью неприемлемы разговоры о сферах влияния в ХХІ веке.

По данным опроса, проведенного в августе компанией CRRC Georgia по заказу Национального демократического института (NDI), 74% респондентов в Грузии назвали "приемлемой" для себя задекларированную правительством цель вступления в НАТО и 76% ответили по поводу вступления в ЕС.

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