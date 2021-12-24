У Раді нацбезпеки США розповіли про розмову Саллівана з Єрмаком

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком спільні занепокоєння та підхід щодо накопичення військових сил Росією біля кордону України.

Про це йдеться у заяві речниці Ради національної безпеки США на сайті Білого дому 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Радник із національної безпеки Джейк Салліван сьогодні поговорив із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Вони обговорили свої загальні побоювання та загальний підхід щодо нарощування військових сил Росії біля кордону з Україною", - заявила Емілі Горне.

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Вона зазначила, що Салліван привітав заяву ОБСЄ про "тверду рішучість" українських урядових сил і очолюваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися режиму припинення вогню від липня 2020 року.

"Він підкреслив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України", - додала Горне.

Також про розмову з Салліваном Андрій Єрмак розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Він зазначив, що у розмові йшлося про двосторонній порядок денний, питання безпеки та ситуацію навколо України. "Обговорили подальші кроки для досягнення миру", - написав Єрмак.

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Нагадаємо, високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив 23 грудня журналістам, що Сполучені Штати готові провести переговори з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в січні.

Президент РФ Владімір Путін 23 грудня під час щорічної пресконференції в черговий раз повторив міф про те, що НАТО "обдурив" ​​Росію послідовними хвилями розширення з часів холодної війни.

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