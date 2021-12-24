В Совете нацбезопасности США рассказали о разговоре Салливана с Ермаком

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком общие беспокойства и подход о накоплении военных сил Россией у границы Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США на сайте Белого дома 23 декабря, сообщает "Европейская правда".

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня поговорил с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили свои общие опасения и общий подход к наращиванию военных сил России у границы с Украиной", - заявила Эмили Горне.

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Она отметила, что Салливан приветствовал заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских правительственных сил и возглавляемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать режим прекращения огня от июля 2020 года.

"Он подчеркнул непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – добавила Горне.

Также о разговоре с Салливаном Андрей Ермак рассказал на своей странице в социальной сети Twitter. Он отметил, что в разговоре речь шла о двусторонней повестке дня, вопросе безопасности и ситуации вокруг Украины. "Обсудили дальнейшие шаги по достижению мира", - написал Ермак.

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Напомним, высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил 23 декабря журналистам, что Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в январе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз повторил миф о том, что НАТО "обманул" Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

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