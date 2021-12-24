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Експремʼєр Франції увійшов до ради директорів найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії

П'ятниця, 24 грудня 2021, 08:49

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до складу ради директорів компанії "СИБУР", найбільшої інтегрованої нафтогазохімічної компанії Росії. 

Повідомлення про це оприлюднено на сайті компанії у четвер, 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Фійона включили до кандидатів ще 18 листопада, але "СИБУР" повідомив про це одночасно з розкриттям рішення зборів акціонерів від 22 грудня про обрання нового складу ради,  повідомляє російське агентство "Интерфакс".

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Фійон став незалежним директором. Як зазначили в компанії, "пан Фійон не лише управлінець найвищого рівня, а й послідовний прихильник просування порядку денного сталого розвитку, важливості переробки та повторного використання сировини". 

Фійон увійшов до комітету з аудиту, кадрів та винагород і комітету зі сталого розвитку.

Франсуа Фійон керував урядом Франції з 2007 по 2012 роки, за президентства Ніколя Саркозі. Він пішов із політики після програшу президентських виборів Еммануелю Макрону. 

У Франції триває судовий процес проти Фійона за фіктивне працевлаштування своєї дружини та дітей.

Детальніше на цю тему - у статті: Зарплата дружини довела до суду: в чому звинувачують колишнього прем'єра Франції.

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Франція Росія
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