Прокурори просять для експрем’єра Франції Фійона рік ув'язнення і штраф €375 тисяч

Прокуратура просить для експрем’єра Франції Франсуа Фійона 5 років позбавлення волі, з яких 4 - умовно, та 375 тисяч євро штрафу у справі щодо фіктивного працевлаштування дружини, яка зараз розглядається в апеляції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

На додачу, Фійону загрожує заборона обіймати виборні посади протягом 10 років. Рік реального терміну ув’язнення може бути замінений домашнім арештом з електронним браслетом.

Для Пенелопи Фійон просять два роки умовно, дворічну заборону обіймати виборні посади та 100 000 євро штрафу, а для третього фігуранта справи, колишнього заступника Марка Жуло - три роки умовно і 5-річну заборону обіймати виборні посади.

Це дещо м’якші вироки, ніж у першій інстанції - Фійону присудили 5 років позбавлення волі, з яких два - реального терміну, тоді як сума штрафу і заборона обіймати виборні посади були такими ж.

Пенелопі Фійон тоді присудили штраф 375 тисяч євро, три роки умовно і заборону на 2 роки обіймати виборні посади. Жуло присудили три роки умовно, 20 тисяч євро штрафу і 5 років заборони обіймати виборні посади.

Як повідомлялося, апеляційний розгляд справи почався 15 листопада і має тривати до 30 листопада. 67-річний Франсуа Фійон заново пояснює три контракти для своєї дружини Пенелопи як помічниці у парламенті, підписані ним особисто та його заступником Жуло у період з 1998 до 2013 року.

На додачу, подружжя Фійон судять за працевлаштування у парламенті своїх двох дітей і контракт Пенелопи Фійон як "літературної радниці" видання la Revue des deux mondes, що належить другові Фійона, мільярдеру Марку Лядрейту де Лашар’єр, у 2012-2013 роках, який визнали частково фіктивним. Ще одна справа стосується позики у розмірі 50 тисяч євро, про яку Фійон вчасно не повідомив у відповідний орган.

У вересні 2021 року стало відомо про ще одне розслідування проти Фійона, що ведеться з 2017 року - щодо умов контракту парламентського помічника Маеля Ренуара у 2013-2015 роках.

Детальніше на цю тему - у статті: Зарплата дружини довела до суду: в чому звинувачують колишнього прем'єра Франції.