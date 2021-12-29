Байден і Путін поговорять телефоном у четвер

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним у четвер вдень, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Про це CNN повідомила речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн, пише "Європейська правда".

За словами речниці, запит про телефонну розмову надійшов від Путіна і Байден погодився, оскільки "він вірить, що, коли мова йде про Росію, немає замінника для прямого діалогу між лідером і лідером".

Горн додала, що адміністрація Байдена продовжує вести широкі дипломатичні перемовини з європейськими союзниками та партнерами, консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною. Консультації з союзниками і партнерами США були "пріоритетом для адміністрації з самого початку", сказала чиновниця, і Байден підкреслить це також Путіну.

Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.

Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським у середу, вони обговорили поточну напруженість і майбутні переговори США-РФ.

Нагадаємо, Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

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