Радник Байдена обговорив з Кремлем умови переговорів про "гарантії безпеки"

Радник президента США з нацбезпеки у розмові з помічником президента РФ заявив, що діалог з Росією з питань щодо так званих "гарантій безпеки" буде можливий тільки якщо стосуватиметься занепокоєнь США щодо дій Росії та відбуватиметься у координації з європейськими союзниками та партнерами.

Про розмову Джейка Саллівана з Юрієм Ушаковим йдеться у заяві на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Він (Салліван. - ЄП.) чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та стосуватися наших занепокоєнь щодо дій Росії та відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами.

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Він також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - заявив Білий дім.

Салліван підкреслив готовність США брати участь у дипломатичних переговорах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

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Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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