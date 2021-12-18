Радник Байдена: Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну

Безпековий радник президента США Джейк Салліван заявив, що за останніми оцінками американського уряду, російський президент Владімір Путін ще не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він ще не прийняв рішення, тому з минулого тижня в цьому відношенні немає змін", - сказав Салліван.

Але він додав, що "аналіз, який розвідувальна спільнота виклала, щоб показати, що російський уряд серйозно розглядає такий сценарій та здійснює оперативне планування цього у вигляді навчань, добре підтверджений".

Салліван також заявив, що американська сторона готова представити Росії власні теми, які викликають занепокоєння у відповідь на російські вимоги "гарантій безпеки".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

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Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

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