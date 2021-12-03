У Кремлі назвали ймовірну дату зустрічі Путіна і Байдена у форматі відеоконференції

Дату перемовин лідерів США і Росії Джо Байдена та Владіміра Путіна у форматі відеоконференції досі не визначили, але серед тих, які розглядаються - 7 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" після спілкування ЗМІ з речником Кремля Дмитрієм Пєсковим.

"Погодженої дати немає. З двох сторін є різні пропозиції щодо дат, але вони поки не синхронізовані", - сказав Пєсков.

На запитання про те, чи можуть перемовини відбутися 7 грудня, Пєсков сказав, що "і ця дата фігурує, але фігурують також інші". Він додав, що перемовини можуть відбутися "у будь-який момент".

На запитання про формат перемовин - сам на сам чи з участю делегацій - Пєсков відповів, що всі деталі ще узгоджуються.

Про підготовку дистанційної зустрічі Байдена і Путіна було відомо і раніше, але можливі дати досі не називали.

Нагадаємо, останні дні - на тлі зустрічі Північноатлантичної ради та Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ - позначилися серією заяв з боку Російської Федерації про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО, та звинуваченнями у тому, що це Альянс спровокував ескалацію, нарощуючи присутність біля кордонів РФ.

Зі свого боку західні союзники висловили потужну підтримку Україні. Серед іншого, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про неприпустимість ідей про "сфери впливу" великих геополітичних гравців у сучасному світі та заявив, що Росія не має права втручатись у рішення, бути чи не бути Україні в Альянсі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

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