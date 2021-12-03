В Кремле назвали вероятную дату встречи Путина и Байдена в формате видеоконференции

Дату переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина в формате видеоконференции до сих пор не определили, но среди рассматриваемых - 7 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" после общения СМИ с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

"Согласованной даты нет. С двух сторон есть разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы", - сказал Песков.

На вопрос о том, могут ли переговоры пройти 7 декабря, Песков сказал, что "и эта дата фигурирует, но фигурируют также и другие". Он добавил, что переговоры могут состояться "в любой момент".

На вопрос о формате переговоров – один на один или с участием делегаций – Песков ответил, что все детали еще согласовываются.

О подготовке дистанционной встречи Байдена и Путина было известно и раньше, но возможные даты еще не называли.

Напомним, последние дни - на фоне встречи Североатлантического совета и Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ – были отмечены серией заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинениями в том, что Североатлантический союз спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ.

Со своей стороны западные союзники выразили мощную поддержку Украине. Среди прочего генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости идей о "сфере влияния" крупных геополитических игроков в современном мире и заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение, быть или не быть Украине в Альянсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, ранее не применявшихся, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Читайте подробнее: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс,

а также: Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.