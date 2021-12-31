Путін пообіцяв Заходу "повний розрив відносин" у разі безпрецедентних санкцій

Президент РФ Владімір Путін заявив у розмові з американським президентом Джо Байденом, що введення жорстких санкцій проти Росії загрожує повним розривом її відносин з Заходом.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ведомости".

Для США, як зазначалося на переговорах, неприйнятним є пересування російських військ уздовж українського кордону, розповів Ушаков, і у разі продовження ескалації західні країни запровадять масштабні санкції в економічній, фінансовій, військовій сфері.

"На це Путін відповів, що якщо Захід вирішить запровадити згадані безпрецедентні санкції, то це може призвести до повного розриву відносин між нашими країнами, буде завдано серйозної шкоди відносинам Росії із Заходом" - розповів Ушаков.

Згодом такі дії "наші нащадки оцінять як величезну помилку, а таких помилок уже чимало зроблено за останні 30 років", передав слова Путіна Ушаков: "І тому бажано у цій ситуації таких помилок більше не робити".

Ушаков нагадав, що тема санкцій була обговорена і на переговорах 7 грудня. "Але суть розмови не в цьому, а в тому, щоб знайти точки дотику і продовжити обмін думками з тих питань, які хвилюють Росію", - сказав Ушаков.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Владіміром Путіним заявив, що нове вторгнення в Україну матиме рішучі наслідки.