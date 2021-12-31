Путин пообещал Западу "полный разрыв отношений" в случае беспрецедентных санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил в беседе с американским президентом Джо Байденом, что введение жестких санкций против России чревато полным разрывом ее отношений с Западом.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Ведомости".

Для США, как отмечалось на переговорах, неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, рассказал Ушаков, и в случае продолжения эскалации западные страны введут масштабные санкции в экономической, финансовой, военной сфере.

"На это Путин ответил, что если Запад решит ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, будет нанесен серьезный ущерб отношениям России с Западом" - рассказал Ушаков.

Впоследствии такие действия "наши потомки оценят как огромную ошибку, а таких ошибок уже много сделано за последние 30 лет", передал слова Путина Ушаков: "И потому желательно в этой ситуации таких ошибок больше не совершать".

Ушаков напомнил, что тема санкций была оговорена и на переговорах 7 декабря. "Но суть разговора не в этом, а в том, чтобы найти точки соприкосновения и продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые волнуют Россию", - сказал Ушаков.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что новое вторжение в Украину будет иметь решительные последствия.