Байден пригрозив Путіну наслідками у разі нового вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Владіміром Путіним заявив, що нове вторгнення в Україну матиме рішучі наслідки.

Про це йдеться у заяві Білого дому за результатами телефонної розмови, повідомляє "Європейська правда".

" Президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну" - сказано у заяві.

Байден також висловив підтримку дипломатичним заходам, які розпочнуться на початку наступного року з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації" - заявили у Білому домі.

Як повідомлялося, у середу держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

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