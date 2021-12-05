У Брюсселі тисячі людей протестують через посилення коронавірусних обмежень

У Брюсселі в другій половині дня у неділю розпочалася демонстрація проти обмежень, запроваджених урядом для боротьби з пандемією.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні телерадіокомпанії RTBF.

Це нове зібрання під назвою "Марш за свободу, акт 2", має намір повторити успіх першого "Національного маршу" 21 листопада, який зібрав майже 35 000 учасників.

Організатори цього заходу, дозволеного в останній момент, протестують, зокрема, проти Covid Safe Ticket (CST) та обов’язкової вакцинації медсестринського персоналу.

За попередніми підрахунками, поки в акції беруть участь близько 5 тис. демонстрантів, які зібралися в неділю о 13.00 на Північному вокзалі та прямують до парку Синквантенер.

Під час першого маршу 21 листопада на нього відгукнулися різні ультраправі рухи. Цього разу ситуація виглядає менш напруженою, і кількість учасників не повинна перевищувати понад 35 000 демонстрантів два тижні тому.

Поліція присутня на заході як у формі, так і в цивільному, щоб уникнути сутичок, подібних до тих, що були 21 листопада.

Як повідомлялося, у суботу понад 40 000 людей пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії.

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