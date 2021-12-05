В Брюсселе тысячи людей протестуют из-за усиления коронавирусных ограничений

В Брюсселе во второй половине дня в воскресенье началась демонстрация против ограничений, предпринятых правительством для борьбы с пандемией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении телерадиокомпании RTBF.

Это новое собрание под названием "Марш за свободу, акт 2" намерено повторить успех первого "Национального марша" 21 ноября, собравшего почти 35 000 участников.

Организаторы мероприятия, разрешенного в последний момент, протестуют, в частности, против Covid Safe Ticket (CST) и обязательной вакцинации медсестринского персонала.

По предварительным подсчетам, пока в акции принимают участие около 5 тыс. демонстрантов, которые собрались в воскресенье в 13.00 на Северном вокзале и направляются в парк Синквантенер.

Во время первого марша 21 ноября на него откликнулись разные ультраправые движения. В этот раз ситуация выглядит менее напряженной, и количество участников не должно превышать более 35 000 демонстрантов две недели назад.

Полиция присутствует на мероприятии как в форме, так и в гражданском, чтобы избежать столкновений, подобных тем, что были 21 ноября.

Как сообщалось, в субботу более 40 000 человек прошли маршем Веной в знак протеста против локдауна и планов сделать обязательными прививки для сдерживания пандемии.