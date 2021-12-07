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Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі із держсекретарем США

Вівторок, 7 грудня 2021, 08:16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні запланованих переговорів Джо Байдена з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це йдеться у заяві Офісу президента, пише "Європейська правда".

"Глава Української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв’язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації", - йдеться у заяві.

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Зеленський також поінформував Блінкена про ситуацію на кордонах України.

"Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України", - йдеться у заяві.

Було також домовлено провести телефонну розмову Зеленського та Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії.

Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі на 7 грудня.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас, а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.

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Зеленський США Донбас та ОРДЛО
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