У Байдена готові до жорстких санкцій у разі нападу Путіна на Україну, аж до відключення SWIFT - ЗМІ

У США розглядають широкий набір санкцій проти Росії, аж до відключення від системи SWIFT, якщо президент РФ Владімір Путін наважиться на масштабне вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела, знайомі з деталями обговорення.

"Ми підготували дуже агресивний пакет санкцій", - повідомив співрозмовник ЗМІ на умовах анонімності. За його словами, Кремль попередили, що за вторгнення в Україну США та Європа "накладуть найгірші економічні санкції з тих, що будь-коли накладалися на якусь країну, крім Ірану і Північної Кореї".

Серед таких заходів - санкції проти найближчого оточення Путіна, російських енергетичних компаній, банків, російського суверенного боргу та потенційне відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують банки у всьому світі. Останнє розглядають як крайній захід.

За словами джерел, рішення про те, що і коли з цих заходів буде застосовуватися, поки не прийняте і Білий дім продовжує діалог з європейськими партнерами, серед яких багато мають тісні економічні зв’язки з Росією, щоб потенційне застосування санкцій було скоординованим.

При цьому, в адміністрації побоюються, якою може бути потенційна відповідь Росії, яка може вдатись у тому числі із використанням енергоресурсів як засобу тиску.

Нагадаємо, 7 грудня має відбутися відеозустріч Джо Байдена та Владіміра Путіна.

Минулий тиждень позначився серією заяв з боку Російської Федерації про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО, та звинуваченнями у тому, що це Альянс спровокував ескалацію, нарощуючи присутність біля кордонів РФ. Зі свого боку, західні союзники висловили потужну підтримку Україні.

США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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