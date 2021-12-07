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Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с госсекретарем США

Вторник, 7 декабря 2021, 08:16

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в преддверии запланированных переговоров Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, пишет "Европейская правда".

"Глава Украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации", - говорится в заявлении.

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Зеленский также проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины.

"Было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отдельно коснулись вопроса важности усиления безопасности взаимодействия, которое способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины", - говорится в заявлении.

Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае вторжения России обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

О том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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Зеленский США Донбасс и ОРДЛО
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