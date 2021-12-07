На прем’єрку Фінляндії подали дві скарги за вихідний вечір без робочого телефона

До канцлера юстиції надійшли дві скарги щодо прем'єрки Санни Марін та дій її канцелярії - у продовження скандалу після того, як глава уряду у вихідний вечір взяла з собою з двох робочих телефонів лише депутатський і через те невчасно побачила важливе повідомлення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Нагадаємо, Санну Марін розкритикували за те, що вона залишила свій урядовий телефон вдома, коли у суботній вечір пішла відпочивати з чоловіком і друзями, та що не одразу самоізолювалася після звістки про зараження колеги.

Близько 7 вечора їй зателефонували з офісу з попередженням, що у глави МЗС, з яким вона перетиналась, виявили коронавірус. Їй додзвонилися на депутатський телефон з попередженням, але - за її словами - без рекомендацій самоізолюватися. Але така інструкція пізніше увечері надійшла вже на урядовий телефон. Санна Марін прочитала повідомлення лише вранці.

Одна скарга стосується того, що Марін залишила свій ключовий робочий телефон вдома, хоча за посадовими інструкціями мала би постійно тримати його у полі зору.

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Друга скарга пов’язана з тим, що в її офісі не забезпечили вчасне інформування прем’єрки про необхідність йти на самоізоляцію.

Канцлер юстиції уповноважений розглядати повідомлення про випадки, коли може йтися про неналежну поведінку чи невиконання обов’язків членами уряду. Хто саме подав скарги, не зазначають.

Критики зауважують, що терміновий дзвінок чи повідомлення могли б стосуватись значно більш серйозних питань, ніж ризик зараження коронавірусом, тому не тримати його увімкненим чи не брати з собою безвідповідально і це підстава говорити про порушення посадових інструкцій.

Санна Марін каже, що завжди є на зв’язку і в цій ситуації їй також змогли додзвонитися. За її словами, зазвичай вона має з собою обидва телефони.

Прем'єрка повністю вакцинована від коронавірусу. Її перший тест після попередження про хворобу колеги виявився негативним.

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