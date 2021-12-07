На премьера Финляндии подали две жалобы за выходной вечер без рабочего телефона

Канцлеру юстиции поступили две жалобы на премьер-министра Санну Марин и действия ее канцелярии - в продолжение скандала после того, как глава правительства в выходной вечер взяла с собой из двух рабочих телефонов только депутатский и поэтому несвоевременно увидела важное сообщение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Напомним, Санну Марин подвергли критике за то, что она оставила свой правительственный телефон дома, когда в субботний вечер пошла отдыхать с мужем и друзьями, и что не сразу самоизолировалась после известия о заражении коллеги.

Около 7 вечера ей позвонили по телефону из офиса с предупреждением, что у главы МИД, с которым она пересекалась, обнаружили коронавирус. Ей дозвонились на депутатский телефон с предупреждением, но – по ее словам – без рекомендаций самоизолироваться. Но такая инструкция позже вечером пришла на правительственный телефон. Санна Марин прочла сообщение уже утром.

Одна жалоба касается того, что Марин оставила свой ключевой рабочий телефон дома, хотя по должностным инструкциям должна постоянно держать его в поле зрения.

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Вторая жалоба связана с тем, что в ее офисе не обеспечили своевременное информирование премьера о необходимости пойти на самоизоляцию.

Канцлер юстиции уполномочен рассматривать сообщения о случаях, когда речь может идти о ненадлежащем поведении или неисполнении обязанностей членами правительства. Кто именно подал жалобы, не отмечают.

Критики отмечают, что срочный звонок или сообщение могли бы касаться гораздо более серьезных вопросов, чем риск заражения коронавирусом, поэтому не держать его включенным или не брать с собой безответственно, и это основание говорить о нарушении должностных инструкций.

Санна Марин говорит, что всегда на связи и в этой ситуации ей также смогли дозвониться. По ее словам, обычно она берет с собой оба телефона.

Премьер полностью вакцинирована от коронавируса. Ее первый тест после предупреждения о болезни коллеги оказался отрицательным.

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