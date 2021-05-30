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Прем’єрка Фінляндії оплатить витрати на свої сніданки після розголосу в ЗМІ

Неділя, 30 травня 2021, 13:31

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повідомила, що самостійно оплатить витрати, пов'язані з її сніданками, після публікацій у ЗМІ. 

Про це йдеться в матеріалі Yle, пише "Європейська правда".

Цього тижня у Фінляндії розгорнувся скандал, коли видання Iltalehti опублікувало інформацію про те, що з держбюджету витрачається близько 300 євро на місяць на оплату харчування членів сім'ї прем'єр-міністра у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції глави уряду.

Фінська поліція повідомила, що проведе дослідчу перевірку за фактом оплати харчування прем'єр-міністра. 

При цьому поліція підкреслила, що перевірка стосується лише дій чиновників, а не глави уряду.

Санна Марін у суботу заявила, що правила, які стосуються зазначеної пільги, будуть за необхідності переглянуті.

За її словами, мова йде про усталену практику, однак через пов'язані з нею неточності необхідно досконало з'ясувати питання.

"Оскільки є невирішені питання з харчуванням, я сам оплачу відповідні витрати і подбаю про те, щоб інструкції, які стосуються резиденції і послуг прем'єр-міністра, були перевірені на відповідність і при необхідності оновлені", - заявила Санна Марін.

Водночас, відповідно до трактування канцелярії прем’єр-міністра, під час свого перебування в резиденції Кесяранта прем'єр-міністр і її сім'я мають право замовляти сніданок за рахунок державних коштів.

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Фінляндія ЄвроЖиття
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